Applu unikly první specifikace iPhonu 15 Ultra! Je na co se těšit

Je tomu jen pár hodin, co se objevily díky velmi dobře informovanému reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu první ucelenější zprávy o iPhonu 15 Ultra, kterým má Apple nahradit model Pro Max, a už tu máme dalších pár zajímavých detailů přímo o něm. O ty se tentokrát postaral další velmi přesný zdroj, konkrétně leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou Majin Bu. Co o chystané novince prozradil?

Leaker potvrdil to, že iPhone 15 Ultra bude náhradou za model Pro Max a že se bude od menšího modelu Pro z hlediska technických specifikací mírně lišit. Modelová řada pro příští rok tedy bude tvořená iPhony 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Ultra. Co se pak týče přímo technických specifikací iPhonu 15 Ultra, ten má disponovat USB-C portem, 256GB úložištěm v základu, ale hlavně duální fotosoustavou na přední straně, díky které by tedy měly být i selfie fotky a videa na velmi vysoké úrovni. Zda nabídne duální fotoaparát vepředu nějaké další výhody oproti nyní známé klasice sice leaker neprozradil, nechal se však slyšet, že iPhone 15 Pro dostane jen jeden přední fotoaparát a do základu opět jen 128GB úložiště. USB-C však bude nabízet po vzoru iPhonu 15 Ultra taktéž, stejně jako zbylé iPhony chystané na příští rok.

Ačkoliv není v tuto chvíli jasné, jaké přesně rozdíly Apple mezi řadou Ultra a Pro ještě vytvoří, v kuloárech se šušká minimálně o tom, že i zadní fotosoustava by se měla u těchto dvou modelů lišit, jak jsme byli zvyklí i v minulosti u klasických iPhonů a iPhonů Plus. Zda Apple sáhne i po lepším procesoru či podobných prvcích je nicméně v tuto chvíli zcela nejasné a my si tak budeme muset počkat na to, až opět něco unikne.