Apple chystá na příští rok iPhone 15 Ultra! Nahradí tento oblíbený model

Apple představuje nový design iPhonů zpravidla ve tříletých cyklech a ani tentokrát by neměl v tomto směru udělat výjimku. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, které navíc prozradily ohledně iPhonů 15 pro příští rok další zajímavý detail. Je nicméně otázkou, nakolik se vlastně jedná o dobrou zprávu – tedy minimálně pro fanoušky kompaktních modelů.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu příští rok nahradit iPhone 15 Pro Max iPhonem 15 Ultra, který by měl být nejpokročilejším kouskem modelové řady pro rok 2023 s novým designem, USB-C i nejzajímavějšími technologickými specifikacemi. Je nicméně poměrně zarážející, že zdroje v souvislosti s iPhonem 15 Ultra hovoří jen o jeho náhradě modelu Pro Max. Jak se Apple postaví k menšímu iPhonu 15 Pro je tedy v současnosti otázkou, byť z toho, co víme, se spíše zdá, že se s tím, že bude taktéž high-endovým tak úplně nepočítá. Pokud se tak stane, Apple se vydá de facto stejnou cestou jako Samsung, jehož špičkový model řady Galaxy S je taktéž vždy ten největší. Pokud jste tedy příznivci relativně kompaktních telefonů, iPhone 14 Pro je možná tím posledním, který vám bude dávat smysl.