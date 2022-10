Otec iPodu prozradil, co si myslí o přechodu iPhonů na USB-C kvůli nařízení EU

V posledních několika dnech se poměrně intenzivně hovoří o nařízení Evropské unie, dle kterého musí všichni výrobci elektroniky od podzimu 2024 přijmout u svých smartphonů, tabletů a fotoaparátu USB-C konektor pro nabíjení. Háček však tkví v tom, že v reálu se toto opatření dotkne ve větší míře vlastně jen Applu, jelikož jako jediný zatím na USB-C u svých telefonů nepřešel. Ačkoliv můžeme jen hádat, jak celou záležitost on sám vnímá, minimálně o názoru jedné z jeho ikon minulosti máme díky Twitteru jasno.

Celou problematiku přechodu z Lightningu na USB-C se rozhodl v krátkosti na svém twitterovém účtu okomentovat otec prvního iPodu Tony Fadell, který již sice v Applu nepůsobí, za svůj historický zápis do jeho kroniky je s ním však stále úzce spojován. Pokud si však myslíte, že i po letech působení v řadách kalifornského giganta kope Fadell za každé jeho rozhodnutí a tedy i za Lightning, jste na omylu. Tony totiž na svůj Twitter napsal doslova to, že Evropská unie svým nařízením nutí Apple udělat jedinou správnou věc, kterou lze v souvislosti s napájecími porty udělat. Zároveň připustil, že technologické společnosti nemají vždy zájem dělat ty nejlepší věci pro lidstvo jako takové ve smyslu celkového zjednodušení využívání elektroniky, čehož je právě Apple zářným případem. Kdyby totiž chtěl, aby mělo lidstvo využívání jeho elektroniky co nejjednodušší, už by na USB-C přešel, protože je roky standardizované.

V zajímavých myšlenkách však Fadell pokračoval i v dalších několika tweetech. V jednom napsal například to, že je dle něj pro EU mnohem snadnější přimět Apple k přechodu na USB-C argumentací o životním prostředí, které se on sám snaží chránit, než kdyby se proti němu pokusila bojovat soudně například antimonopolními žalobami. Poslední opravdu zajímavou myšlenkou je pak to, že se Apple nechce Lightningu vzdát kvůli tomu, že díky němu, respektive certifikacím MFi vydělává nemalé peníze. Tuto myšlenku napsal jeden ze sledovatelů do komentářů pod Fadellovy tweety, přičemž Tony tato slova nepřímo potvrdil.