Proč byste na Facebooku měli mít nastavené své reálné jméno

Facebook a další sociální sítě využívají každý den stovky milionů lidí. Pro někoho je „projetí“ všech sociálních sítí nedílnou součástí dne, jiní uživatelé je pak mohou využívat třeba ke komunikaci apod. Konkrétně na Facebooku byste podle jeho podmínek měli mít vytvořený pouze jeden účet s tím, že byste na něm zároveň měli mít nastavené své reálné jméno. Mnoho uživatelů zde však své jméno mít nechce, a proto často dochází k nastavování přezdívek či jiných a nepravých jmen. Z hlediska ochrany soukromí a identity se to může zdát fajn, opak je ale pravdou.

Jestliže máte na vašem hromadu konverzací a vytvořené různé stránky, popřípadě pokud s ním máte také propojený Instagram, tak se dá říct, že se bez něj jednoduše neobejdete. Pokud vám tedy na vašem účtu záleží, tak byste na něm za žádnou cenu neměli mít nastavené jiné, než vaše reálné jméno – hned vám řeknu proč. Před nějakou dobou se totiž můj známý ocitl v situaci, kdy došlo k dočasné deaktivaci jeho účtu na Facebooku. Aby se dotyčný mohl do svého profilu opětovně vrátit, tak po přihlášení musel projít ověřovacím procesem, během kterého vás nemine nahrání nějakého dokladu pro ověření, například řidičského či občanského průkazu. A právě nyní přichází problém, jelikož známý měla na Facebooku jakožto jméno nastavenou přezdívku. Z toho plyne, že se jméno na sociální síti neshoduje se jménem na dokladu, takže není možné nijak ověřit, že se jedná přesně o vás.

I přesto, že se jména neshodují, tak jsme doklad zkusili nahrát a vyčkat na vyjádření od Facebooku. To přišlo po pár týdnech čekání a bohužel, právě z důvodu nemožnosti ověření identity nebylo možné přístup k účtu znova přidělit. Po 30 dnech od provedení deaktivace účtu tak z tohoto důvodu došlo ke smazání celého profilu, včetně propojeného účtu na Instagramu apod. V případě, že tedy využíváte na Facebooku přezdívku a nechcete dopadnout stejně a o všechno přijít, rozhodně proveďte změnu jména. Na iPhonu stačí, abyste klepnuli vpravo dole na váš profil, a poté přešli do Nastavení a soukromí → Nastavení → Osobní údaje → Jméno, kde už ho můžete změnit. Rozhodně tento postup doporučuji provést co nejdříve, jelikož dotyčnému přišla zpráva o deaktivaci a nutnosti ověření se zčistajasna a úplnou náhodou – ve skutečnosti může třeba stačit, aby se do vašeho účtu někdo pokusil dostat, popřípadě aby byla zaznamenána nějaká jiná podezřelá aktivita.