I přesto, že Siri stále není k dispozici v Českém jazyce, tak existuje nespočet uživatelů, kteří ji nemají problém používat i v angličtině. Co si budeme nalhávat, anglicky už v dnešní době umí prakticky kdokoliv – ať už patříte do mladší, anebo starší generace. Znalost angličtiny kromě toho požaduje mnoho zaměstnavatelů, tudíž se jí stejně tak úplně nevyhnete. Siri lze využít například pro zahájení hovoru, každopádně může mít určitý problém s výslovností ryze českých jmen či přezdívek. Neštěstí existuje možnost, pomocí které si můžete výslovnost jmen u Siri změnit. V dnešním článku se podíváme, jak na to.

Jak na iPhone nastavit, aby Siri správně vyslovovala jména

V případě, že Siri na vašem iPhonu či iPadu špatně vyslovuje jména, tak existuje možnost, pomocí které si můžete jejich výslovnost změnit. Stačí postupovat následovně:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste v rámci iOS či iPadOS Siri aktivovali. Můžete tak učinit podržením bočního tlačítka či tlačítka plochy, popřípadě vyslovením příkazu Hey Siri.

Nyní je nutné, abyste Siri řekli příkaz „Change pronounciation of [název kontaktu]“.

Siri se vás poté dotáže, jakým způsobem by jména určitého kontaktu měla vyslovovat.

by jména určitého kontaktu měla vyslovovat. U vás je nyní nutné, abyste v češtině vyslovili název kontaktu tak, jak chcete, aby jej Siri vyslovovala.

tak, jak chcete, aby jej Siri vyslovovala. Po vyslovení začne požadavek Siri zpracovávat, a poté vám nabídne několik možností pro změnu výslovnosti.

pro změnu výslovnosti. Všechny tyto možnosti si můžete přehrát a vybrat si tu, která vám vyhovuje nejvíce.

a si tu, která vám V případě, že vám ani jedna výslovnost nevyhovuje, tak klepněte na Tell Siri again a jméno srozumitelněji zopakujte.

Jakmile se vše povede, tak vám Siri úspěšnou změnu vyslovování jména určitého kontaktu potvrdí větou Great, I’ll pronounce it [nová výslovnost] from now on. V tomto případě si můžete ještě jednou poslechnout, jak bude Siri určitý název kontaktu nově vyslovovat. Nyní, kdykoliv budete nějakým způsobem pracovat s kontaktem, jehož výslovnost jména jste změnili, tak už jej bude Siri vyslovovat novým způsobem. Siri má problém především s ryze českými jmény, které jednoduše nezná, a může z nich vytvořit až legrační „patlaninu“.