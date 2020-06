Za tuto zdánlivě nevinnou historickou fotku vám hrozí ban na Facebooku

Facebook je velice kontroverzní platformou, která to poslední dobou oprávněně schytává ze všech stran. Zatímco jedni si stěžují, že nepotírá nenávistné projevy a v podstatě jim dává volný průchod, druzí naopak zdůrazňují neustálé blokování „nepohodlných“ účtů a silnou cenzuru, která na platformě vládne. Ať už má pravdu jedná, či druhá strana, nejnovější incident jasně naznačuje, že něco není v pořádku. Za nahranou historickou fotku Winstona Churchilla totiž mnoho lidí dostalo nemilosrdně ban a až na 30 dní jim byla zakázána možnost cokoliv sdílet či publikovat.

Ve Spojených státech zuří násilné protesty kvůli smrti George Floyda, jenž byl zabit při nepřiměřeném policejním zásahu Derekem Chauvinem, jedním ze zasahujících policistů. To by se vzhledem k situaci a aktuálnímu stavu dalo ještě více méně pochopit, ale co už člověka se zdravým úsudkem zarazí je neustálé rabování, vypalování a ničení, které je v mnoha městech na denním pořádku. Demonstrace a protesty se navíc rychle rozšířily i do dalších zemí, včetně Velké Británie. Jak ve Spojených státech, tak také v Anglii si radikální protestující vzali na paškál i sochy historických osobností, jež se jim dostaly do hledáčku. Tato umělecká díla tak následně končí zdemolována, zvandalizovaná, nebo v horším případě pod vodou, jak se to stalo několika tehdejším otrokářům.

Nevěřil jsem @AnarcholiberaL, že ho mohl Facebook zablokovat za Churchillovu historickou fotku, tak jsem si jí dal na profilovku, jako vtipný protest proti strhávání jeho soch. A: pic.twitter.com/K0kbPpYuig — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) June 14, 2020

Pravděpodobně nejzrůdnějším incidentem posledních dní je ale demolice několika soch Winstona Churchilla, který je označován za rasistu, a to nejen kvůli jeho nevybíravým výrokům, ale hladomoru v Bengálsku v roce 1943. Řada lidí s tímto nemístným chováním pochopitelně nesouhlasí, a aby památku tohoto významného vojevůdce a bývalého státníka Velké Británie uctila, vystavila si na Facebook jeho podobiznu, respektive historickou fotku, kde Churchill drží legendární samopal Thompson. Jak se ale ukázalo, Facebooku se tento přístup příliš nelíbí, a tak se rozhodl odvážlivcům udělit 30denní blokaci příspěvků a veřejných publikací. O tom se konec konců přesvědčil i majitel komunikační agentury C&B Tomáš Jirsa a podobně skončila i celá řada dalších lidí. Co na nekompromisní přístup Facebooku říkáte?