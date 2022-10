V iOS zoufale chybí nativní aplikace na sledování sportu. Takto by mohla vypadat

Apple v poslední době stále více investuje do sportovního obsahu. Letos si například plácl s nejvyšší americkou baseballovou soutěží Major League Baseball na vysílání na Apple TV+, a to každý pátek. Může se jednat jen o začátek a třeba v budoucnu budeme moct sledovat na Apple TV+ daleko více sportovních klání.

Drobným krůčkem k podpoře sportu je také začlenění Dynamic Islandu u iPhonů 14 Pro. V iOS 16.1 totiž bude Dnymic Island zobrazovat informace o zápasech MLB, NBA a Premier League. Při dlouhém stisku se pak Dynamic Island roztáhne a zobrazí uplynulý čas a jednotlivé relevantní podrobnosti zápasu. Bohužel je třeba říct, že po vydání iOS 16.1 nebude tato funkce u nás ihned dostupná. Sledování baseballu (MLB) bude tímto způsobem možné pro uživatele v USA, Kanadě, Austrálii, Velké Británii, Brazílii, Mexiku, Japonsku a Jižní Koreji. NBA a Premier League bude možné sledovat za pomoci Živých aktivit pouze v USA a Kanadě. Brzy se ale jistě dočkáme i u nás. V tomto duchu vytvořil designér Parker Ortolani koncept sportovní aplikace Apple Sports. Koncept aplikace je značně inspirován aplikacemi Apple TV a Apple News. Podle Parkerovy vize by apka poskytovala snadný přístup ke sportovnímu obsahu z Apple TV+ a také poskytovatelů třetích stran (ESPN), takže uživatelé by mohli nalézt vše v rámci stejné aplikace. Koncept můžete vidět v galerii pod odstavcem. Myslíte, že by podobná aplikace měla úspěch?