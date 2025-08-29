Apple představil nová sportovní sluchátka!

Apple na svém oficiálním YouTube kanálu odhalil nová bezdrátová sluchátka Powerbeats Fit, která mají být podle sloganu „fit for every move“ určena pro aktivní životní styl. Novinka dorazí už na podzim letošního roku. Powerbeats Fit se tváří jako přímý nástupce Beats Fit Pro z roku 2021. Ty si uživatelé oblíbili zejména díky kompaktnímu in-ear designu s malým háčkem pro bezpečnější uchycení při sportu. Nabízely také funkce známé z AirPods Pro. Třeba ANC, Transparency mode a Adaptive EQ. I když Apple zatím nesdělil, jaké novinky Powerbeats Fit přinesou, očekává se, že dostanou modernější výbavu podobnou letošním Powerbeats Pro 2. Ty se začátkem roku dočkaly senzoru srdečního tepu, tenčí konstrukce a čipu Apple H2 pro lepší kvalitu zvuku a efektivnější správu energie.
Z krátkého videa není jasné, zda budou Powerbeats Fit mířit čistě na sportovní uživatele, nebo půjde o univerzální model kombinující kompaktní rozměry, stabilitu uchycení a výdrž baterie. Slogan ale naznačuje, že půjde o sluchátka vhodná pro každodenní nošení i intenzivní tréninky. Apple zatím neuvedl cenu ani přesné datum dostupnosti. Jisté je jen to, že se Powerbeats Fit objeví na trhu během letošního podzimu a rozšíří nabídku Beats o nový model, který naváže na úspěšnou kombinaci sportovního designu a prémiových funkcí.