Tyto čtyři vlastnosti potřebujete podle Tima Cooka pro práci v Applu

Práce v Applu je jistě lukrativní záležitostí, o které sní nejeden člověk. Během posledního zářijového týdne Tim Cook trávil čas cestováním po Evropě, aby navštívil kanceláře Apple Storů apod. Získal ale také čestný magisterský titul v oboru inovace a mezinárodní management na univerzitě v Neapoli Federica II. Po převzetí titulu řekl lodivod Applu studentům pár slov.

„Na světě je spousta lidí, kteří chtějí skutečně změnit svět, kteří chtějí obohatit životy lidí a kteří chtějí opustit svět v lepším stavu, než v jakém jej nalezli. Je to ten druh pocitu, který vede lidi k tomu, aby dělali co nejlepší možnou práci. Viděl jsem, jak se to znovu a znovu opakuje. Výsledky jsou pak prostě neuvěřitelné.“ Závěrem zmínil čtyři vlastnosti, které Apple hledá u lidí při pracovních pohovorech. Ty naleznete na dalších stránkách tohoto článku.