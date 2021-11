Jak Steve Jobs přistupoval k zákazníkům Applu

O Stevu Jobsovi se toho říká mnoho. V souvislosti s osobou spoluzakladatele společnosti Apple se traduje nejen to, že byl schopným byznysmanem nebo perfekcionistou, ale také nesmlouvavým šéfem a člověkem s vyhraněnými a mnohdy i kontroverzními názory a postoji. Steve Jobs proslul také některými kontroverzními citáty, a právě s jedním z nich souvisí náš dnešní článek.

Steve Jobs byl svéráznou osobou, a nebál se nerespektovat ani některá pevně zavedená pravidla, poučky a zásady. Mezi zásady, které Jobs rozhodně nerazil, patřilo heslo „zákazník má vždy pravdu“. Bývalý ředitel Applu byl naopak pevně přesvědčený o tom, že zákazníci v drtivé většině případů vlastně vůbec netuší, co ve skutečnosti chtějí. „Někdo tvrdí, že máme zákazníkům dát, co chtějí. To ale není přístup, který bych praktikoval,“ přiznal se prý jednou Jobs, a v této souvislosti také citoval Henryho Forda, který údajně kdysi řekl, že kdyby se zeptal lidí, co by si přáli, odpověděli by, že rychlejšího koně.

„Proto se nikdy nespoléhám na průzkumy trhu,“ pokračoval Jobs. Naším úkolem je číst to, co ještě nebylo napsáno. V rozhovoru pro magazín Playboy zase Jobs v roce 1985 přiznal, že Apple nepostavil Macintosh pro někoho jiného. „Postavili jsme ho pro sebe. My jsme byli tou skupinou lidí, kteří budou posuzovat, zda je skvělý nebo nikoliv. Nešli jsme a nenechali jsme si udělat průzkum trhu, prostě jsme chtěli sestavit to nejlepší, co sestavit šlo,“ uvedl. Těchto zásad se Jobs držel i v roce 1998, kdy v rozhovoru pro magazín BusinessWeek uvedl, že provést v souvislosti s novým iMacem důkladný průzkum trhu bylo nesmírně komplikované. „Lidé po většinu času vůbec nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete,“ prohlásil tehdy.

Pravdou je, že se Jobs skutečně mnohokrát přesně strefil do toho, jakou hodnotu vnesou produkty od Applu do života zákazníků, a to aniž by v tomto směru získal od uživatelů s předstihem jakékoliv požadavky. Byl také přesvědčený o tom, že aby firma mohla vyrábět skutečně revoluční produkty, je potřeba přemýšlet až za hranice toho, co si běžní zákaznicí přejí, a co si představují.