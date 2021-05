Od vegetariánství přes půsty k tekuté stravě. Jak přísná byla dieta Steva Jobse?

Steve Jobs byl velmi svérázným typem člověka s velmi svérázným přístupem k řadě oblastí života, stravu nevyjímaje. Velkou část svého dospělého života strávil Steve Jobs prakticky jako vegetarián, částečně i jako vegan, a vyzkoušel si ale také frutariánství. Jak se vlastně vyvíjela “dieta Steva Jobse”?

Jobsův životopis uvádí, že spoluzakladatel Applu již v relativně brzkém věku zjistil, že si může dlouhodobějším hladověním navodit zajímavé duševní stavy. Jak jsme již zmínili v úvodu, byl Steve Jobs dlouholetým vegetariánem, praktikoval ale také veganství nebo frutariánství. Zároveň byl také poměrně vybíravým strávníkem, a pokud mu bylo naservírováno jídlo, které mu z jakéhokoliv důvodu nechutnalo, uměl být ke svým hostitelům nebo třeba k personálu restaurace velmi nepříjemný.

Jobs začal své stravování měnit krátce poté, co nastoupil na Reed College. V době studia totiž objevil knihu Francese Moore Lappého Jídelníček pro malou planetu. Po jejím přečtení se téměř okamžitě vzdal konzumace masa, a začal také zkoušet řadu extrémních způsobů stravování včetně očisty a půstu. Po celé týdny byl Jobs také schopný jíst jen určitý druh potravin, jako byla třeba jablka nebo mrkve. V průběhu svého studia na vysoké škole se Jobs také s oblibou živil datlemi a mandlemi, a pořídil si odšťavňovač, aby si mohl sám připravovat mrkvovou šťávu. Zkoušel také “bezhlenovou dietu” podle Arnolda Ehreta, v jejímž rámci se vzdal pečiva, obilovin a mléka. V té době si také oblíbil dvoudenní půsty, které střídal se dny, ve kterých se živil pouze vodou a zeleninou.

Jobsova tehdejší partnerka Chrisann Brennan byla rovněž vegetariánkou, jejich dcera Lisa ale nikoliv. Lisa podle svých vlastních slov vzpomíná na den, kdy Jobs vyplivl polévku z úst poté, co zjistil, že obsahuje máslo. Laurene Powell, se kterou se Steve Jobs oženil v roce 1991, byla pro změnu vegankou, čemuž mimochodem odpovídalo také složení Jobsovic svatební hostiny. Jobs si i nadále liboval v tom, že dlouhodobě konzumoval jen jeden nebo dva druhy potravin, což střídal s dlouhodobějšími striktními půsty.

Když Jobs v roce 2003 podstoupil rutinní vyšetření ledvin, byla mu objevena vzácná forma rakoviny slinivky. Lékaři doporučili Jobsovi operaci, on ji ale tehdy odmítl a rozhodl se pro alternativní léčbu v podobě velmi přísné diety, sestávající mimo jiné z obrovského množství šťáv a mrkve. O pět let později se nakonec Jobs podrobil operaci, a jeho žena se rozhodla, že mu do stravy zakomponuje více bílkovin a rybího masa. Jeho zdraví bylo ale v té době poměrně chatrné, a Jobs rapidně ztrácel váhu. I nadále ale po svém osobním kuchaři požadoval mrkvové saláty, polévky z citronové trávy nebo obyčejné těstoviny s bazalkou. V únoru roku 2010 odletěl Jobs do New Yorku, kde se setkal s vedením listu The New York Times. Zde se najedl v asijské restauraci s názvem Pranna, kde si objednal mangové smoothie a veganské těstoviny. V létě 2011 se Jobsův jídelníček skládal prakticky jen z tekuté a kašovité stravy, a téměř postrádal pevnou stravu.