3 důvody, proč se Steve Jobs dostal na vrchol

Apple je bez diskuze výjimečnou firmou, kterou spoluzaložil výjimečný člověk. Steve Jobs byl jedním z největších vizionářů své generace. Aby dosáhl svých cílů, především v prvopočátcích Applu byl společnosti schopen obětovat ledacos. Tento člověk se stal jakožto vůdčí osobnost vzorem pro mnohé šéfy firem či jiné manažery. Po všemožných pohovorech se zaměstnanci Applu, životopisci a jeho známými by se dalo utvořit trio dovedností a schopností, které dokázaly dostat Steva Jobse tam, kam se dostal. Možná vám mohou posloužit i jako inspirace.

Už od samého začátku se chtěl dostat na vrchol

Již tehdy, kdy pracoval se Stevem Wozniakem v garáži, měl vizi, že jeho produkty dokážou změnit svět a často si představoval den, kdy dá lidstvu spolehlivý osobní počítač. V roce 1979 prý spatřil ve výzkumném středisku společnosti Xerox velmi hrubou podobu grafického rozhraní. V tu chvíli mu došlo, že něco podobného je klíčem k tomu, aby počítač mohl být dodán do rukou obyčejných lidí, kteří by ho mohli bez složitých znalostí světa programování začít ihned používat. Tato událost dala vzniknout Macintoshi. Možná vás napadne otázka, proč tedy s tímto rozhraním nepřišla sama společnost Xerox. Inženýři této společnosti totiž chtěli navrhovat pouze kopírovací stroje a žádnou vyšší ambici neměli. Steve Jobs zkrátka viděl jejich práci úplně jinýma očima.

Kladl důraz na aspekty, na které jiní ne

Aby mohl vytvářet produkty, co si lidé oblíbí, musely být dokonalé po všech směrech. Steve Jobs kladl velký důraz na design produktu, což jeho konkurence poměrně opomíjela. Steve Jobs věřil, že design je ústředním prvkem k vytváření produktů nové generace. Rovněž věřil v pouto člověka a designu přístroje. S designem zkrátka a dobře Steve Jobs zacházel důležitěji než s jinými oblastmi svého podnikání, čímž se podstatně lišil od své největší konkurence.

Fotogalerie steve-jobs-predstavuje-iphone apple-steve-jobs-vizionar Tim-Cook-Steve-Jobs Steve Jobs Stanford INC Steve Jobs na půdě stanfordské univerzity (Zdroj: INC.com) +9 Fotek iPhone X Steve Jobs Theater 6 Steve Jobs finger FB steve-jobs-ipod FB iPhone Jobs Steve Jobs představuje iPhone v roce 2007 Steve Jobs First iPhone iPad Jobs Steve Jobs představuje iPad v roce 2010 steve-jobs-laugh-fb steve jobs iphone 4 fb Vstoupit do galerie

Nechal svůj mozek pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí

Steve Jobs kdysi definoval slovo „kreativita“ jakožto schopnost spojovat různé zdánlivě nesouvisející věci do souvisejících celků. Takové spojování věcí souviselo dle Jobse s hledáním inspirace a propojování několika různých průmyslových odvětví. Ano, Jobs hledal nápady v jiných odvětvích. To ovšem neznamená, že je ukradl. Jen získané myšlenky propojil a použil je k rozvinutí vlastní kreativity. Rovněž bylo nutné změnit přístup k zákazníkům, jelikož si Steve uvědomil, že neprodává jen produkty, ale sny. Lidé kupující Apple produkty nepovažoval jen za zákazníky, ale za lidi, kteří mají své sny a ambice, na které mohou třeba i s přispěním jablečných produktů dosáhnout. Jednoho dne prý řekl: „Někteří lidé si myslí, že musíte být blázniví, když si koupíte Mac. V tomto šílenství ale my vidíme génia.“