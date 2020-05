10 inovací, které po sobě zanechal Steve Jobs

Spoluzakladatel a bývalý ředitel Applu Steve Jobs si za svůj život připsal na konto více než 240 patentů. Nejúspěšnější a nejvíce revoluční produkty, které z těchto patentů vzešly, bez nadsázky ovlivnily životy lidí i technologický průmysl. Pojďme se společně podívat na ty nejvýznamnější.

Apple I

Počítač Apple I byl zásadním z více důvodů. Jednalo se o první počítač, který vzešel z dílny Applu. Když Apple I spatřil světlo světa, psal se rok 1976. Počítač Apple I původně nesl název Apple Computer, a začal se prodávat v červenci roku 1967 za „ďábelskou“ cenu 666,66 dolarů. S počítači, jak je známe dnes, toho měl Apple I společného jen velmi málo – jednalo se v podstatě o stavebnici bez klávesnice a monitoru, která byla vybavená 1 MHz osmibitovým mikoprocesorem MOS 6502. Operační paměť měla kapacitu 4 KB s možností rozšíření na 8 KB. Prodej počítače Apple I byl oficiálně ukončen 30. září roku 1977, kdy společnost Apple vydala jeho nástupce v podobě modelu Apple II.

Apple II

Počítač Apple II byl představen v druhé polovině dubna roku 1977. Podobně jako u Apple I byl hlavním tvůrcem Steve Wozniak, pod patentem je ale podepsaný také Steve Jobs. Počítač Apple II byl osazen osmibitovým 1MHz procesorem MOS Technology 6502, Apple II disponoval v základní konfiguraci 4 KB RAM, k dostání byl i v konfiguraci se 48 KB RAM, a nabízel podporu Integer BASIC. Firma Apple svůj druhý osobní počítač představila na prvním ročníku veletrhu West Coast Computer Faire, prodávat se začal počátkem května roku 1977. Původně si získal popularitu zejména v domácnostech, po vydání softwaru VisiCalc si ale našel cestu i do podniků a kanceláří. Díky svému otevřenému designu umožňoval Apple II připojení příslušenství třetích stran – uživatelé tak svůj jablečný počítač mohli rozšířit o video karty, paměťové moduly a další komponenty.

První Macintosh

Mezi nejzásadnější produkty společnosti Apple patří bezpochyby původní Macintosh. Firma ho představila v roce 1984 v rámci výroční schůze akcionářů. První Macintosh byl vybaven devítipalcovým černobílým displejem, osazen procesorem Motorola 678000 a vybaven 128 kB RAM. Samotný stroj vážil necelých osm kilogramů a ve své době se prodával za 2495 dolarů. S představením prvního Macintoshe je mimo jiné spojená i dnes již legendární reklama „1984“, která byla odvysílána na tehdejším finále Super Bowlu. Původní Macintosh znamenal pro Apple mimo jiné také začátek éry nové generace osobních počítačů. Do prodeje byl uveden v druhé polovině ledna roku 1984, prodej Macintoshe byl ukončen počátkem října následujícího roku.

Pixar

Společnost Pixar sice není produktem sama o sobě a dokonce ani nebyla založena Stevem Jobsem, do jeho portfolia ale právem náleží. Jobs Pixar původně odkoupil od společnosti Lucasfilmu – tehdy ještě nesla název GraphicsGroup. Jednalo se o počítačovou divizi Lucasfilmu, jejíž počátky se datují do roku 1976. Jobs chtěl pod hlavičkou GraphicsGroup / Pixar původně vyrábět a prodávat počítače pro filmový průmysl, tato snaha ale nakonec skončila neúspěchem a Pixar se přeorientoval na počítačovou animaci. To se nakonec ukázalo jako ten nejlepší možný krok – z produkce Pixaru vzešel kultovní Příběh hraček a řada dalších veleúspěšných animovaných snímků jako Auta, Hledá se Nemo nebo Wall-E. V roce 2006 odkoupila Pixar od Jobse společnost Walt Disney za 7,4 miliardy dolaru.

NeXT

Všichni jistě známe příběh o tom, jak byl Steve Jobs v roce 1985 nucen opustit firmu, kterou sám založil. V sebelítosti a nicnedělání se ale rozhodně neutápěl – založil vlastní společnost s názvem NeXT, zaměřenou na vývoj a výrobu počítačových pracovních stanic, určených zejména pro firmy a univerzity. První počítač z produkce NeXTu byl představen v roce 1988, o dva roky později pak přišel model NeXTstation. Počítače měly opravdu obdivuhodný výkon, jejich prodejům se ale příliš dobře nedařilo – celkem se jich prodalo okolo padesáti tisíc. Počátkem února roku 1993 ukončila společnost NeXT výrobu svých počítačů a začala se soustředit na vývoj softwaru NeXTSTEP. S ukončením výroby bylo spojené také hromadné propouštění, v druhé polovině devadesátých let minulého století nakonec došlo k akvizici NeXTU společností Apple.

Power Mac G4 Cube

Ne všechny inovativní produkty, za nimiž stojí Steve Jobs, byly úspěšné – to jim ale na pozoruhodnosti nijak neubírá. Mezi tyto produkty patří také Power Mac G4 Cube – futuristicky vypadající počítač ve tvaru krychle, který Apple představil v roce 2000. Pod designem počítače byl podepsán tehdejší šéfdesignér Jony Ive. Power Mac G4 Cube vypadal opravdu skvěle, a je dokonce vystaven v newyorském muzeu moderního umění. Počítač byl osazen procesorem PowerPC G4, nabízel 64 MB RAM a 20 GB interního úložiště. Cena ale byla relativně vysoká – činila 1799 dolarů – a firmě Apple se ho podařilo prodat jen 150 tisíc kusů. Vzhledem k neúspěchu byl prodej Power Macu G4 ukončen v létě roku 2001.

iPod

Na rozdíl od výše zmíněného Power Macu G4 Cube je úspěch iPodu naprosto nepopiratelný. První iPod byl představen koncem října roku 2001. Nabízel ve své době úctyhodné 5 GB úložiště, a firma Apple ho propagovala známým sloganem o tisícovce skladeb v kapse. iPod nebyl prvním digitálním přehrávačem na světě, rozhodně se ale řadil mezi ty nejpovedenější. Apple ho osadil diskem Toshiba, k ovládání sloužilo ikonické rolovací kolečko. iPod byl dále vybave FireWire technologií, desetihodinovou výdrží baterie a podsvíceným LCD displejem. Cena prvního iPodu byla na svou dobu relativně vysoká – činila 399 dolarů – jablečný přehrávač si ale i přes tuto cenu a počáteční rozpaky nakonec získal přízeň uživatelů.

MacBook

MacBook zdaleka nebyl prvním laptopem, který vzešel z dílny společnosti Apple. Jeho přímým předchůdcem byla produktová linie PowerBooků, se kterými Apple přišel počátkem devadesátých let. PowerBooky byly na svou dobu kvalitními, kompaktními a lehkými počítači, pár let po příchodu nového tisíciletí ale v Applu dospěli k názoru, že je čas posunout se dál. V polovině května roku 2006 představil Apple svůj první MacBook. K dostání byl v černé nebo bílé barvě a oproti PowerBooku se vyznačoval tenčím a elegantnějším designem. MacBooky byly osazeny procesorem Intel, a v roce 2008 se staly nejprodávanějšími laptopy ve Spojených státech. Postupem času jablečná společnost představila varianty Air a Pro, zavedla unibody design a přešla na hliníkové šasi.

iPhone

Mezi produkty, které jsou nejvýrazněji spjaté se jménem Steva Jobse, patří pochopitelně také iPhone. Svět se o prvním iPhonu oficiálně dozvěděl na konferenci Macworld Conference & Expo počátkem ledna roku 2007. Snad každý příznivce jablečné společnosti zná Jobsovo prohlášení, ve kterém iPhone označil za průlomový internetový komunikátor, iPod s dotykovým ovládáním a revoluční mobilní telefon v jednom. Podobně jako řada jiných produktů byl i první iPhone zpočátku vysmíván, a z dnešního pohledu mu opravdu ledacos chybělo k dokonalosti. Dnes je iPhone nedílnou součástí pracovních i osobních životů obrovské spousty lidí po celém světě, a neodmyslitelně patří do portfolia jablečné společnosti.

iPad

Apple přišel se svým iPadem v době, kdy to vypadalo, že největším trendem budou netbooky. Stevu Jobsovi ale netbooky připadaly jako počítače, které nikdy nemohou být kvalitní, a rozhodl se vyrukovat s tabletem. První prototyp iPadu pochází již z roku 2004, přednost ale nakonec dostal iPhone. Když Jobs v lednu roku 2010 iPad představil, hovořil o něm jako o zařízení, které je “mnohem osobnější než laptop”. iPod byl osazen 1 GHz procesorem Apple A4, disponoval 64 GB flash paměti a jeho váha činila zhruba 680 gramů. Jeho Wi-Fi varianta byla uvedena do prodeje počátkem dubna, o necelý měsíc později byl zahájen prodej jeho 3G verze.