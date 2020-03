Dobové reakce na první iPod byly vesměs negativní, později se z něj stal hit

Když se řekne “první iPod”, většině z nás se možná vybaví obrovský úspěch a počátek ikonické produktové linie hudebních přehrávačů od Applu. Firma se nijak zvlášť netajila tím, že pro své zákazníky chystá něco velkolepého, a všichni se tím pádem těšili, s čím se Apple vytasí. Když se ukázalo, že jde o hudební přehrávač, nebyly některé prvotní reakce překvapivě příliš pozitivní. Uživatelé napříč internetem vyjadřovali své rozčarování a skepsi.

Internet nezapomíná, proto se můžeme i dnes podívat do archivu diskusních fór serveru MacRumors. Přispívat již do něj nemůžeme, slouží ale jako zábavná ukázka toho, že to, co se později ukáže jako obrovský hit, může být zpočátku přijato se značnými rozpaky. V úvodu diskuzního vlákna jsou zmíněné základní informace – společnost Apple představila svůj hudební přehrávač s názvem iPod, vybavený 5GB hard diskem, FireWire technologií, desetihodinovou výdrží baterie a podsvíceným LCD displejem. Možná byste čekali, že uživatelé budou z těchto parametrů nadšeni, minimálně podle zmíněné diskuze to ale vypadá, že byl opak pravdou. “iPoop … iCry. Tolik jsem doufal v něco víc,” stěžuje si ve vlákně uživatel s přezdívkou “elitemacor”. “Skvělé, právě tohle svět potřebuje. Další MP3 přehrávač,” nešetří sarkasmem uživatel “WeezerX80”. Ozývali se také uživatelé, kteří byli zklamáni faktem, že Apple namísto nástupce Newton MessagePadu vydal hudební přehrávač.

Přílišné nadšení zpočátku neprojevovaly ani různé technologické servery. Magazín Wired kousavě poznamenal, že trh je již nasycen spoustou různých hudebních přehrávačů za zlomek ceny, IGN ve své recenzi zase poznamenal, že iPod postrádá řadu základních prvků. Redaktoři serveru New York Times zase poznamenali, že iPod má potenciál být úspěšným jen u velmi omezeného počtu spotřebitelů. Postupně si ale iPod získal srdce redaktorů, odborníků i uživatelů. Nejrůznější servery chválily jeho elegantní design i dobré fungování, a přehrávač, ke kterému zpočátku mnozí přistupovali velmi skepticky, se nakonec stal velmi oblíbeným Apple zařízením.