Příběh prvního iPodu: Navrhnut, vyvinut a prodáván ve stejném roce

Patrick Collison, ředitel společnosti Stripe, se nedávno podělil o příběh, v němž Tony Fadell popisuje proces a dobu vzniku prvního iPodu. Když se Fadell koncem ledna připojil k Applu, aby zde pomohl rozběhnout příslušný projekt, nebyl iPod ještě iPodem. Apple měl v té době jasno pouze v tom, že chce vyrobit MP3 přehrávač, ale to bylo vše. „Žádný tým, prototyp, design, nic,“ vzpomíná Fadell.

Nakonec se produkt podařilo úspěšně dokončit do konce roku. Již v březnu poskytl Fadell Stevu Jobsovi prototyp designu připravovaného přehrávače, v dubnu se odpovědnému týmu podařilo najít výrobní partnery a v listopadu již první kusy putovaly ke svým šťastným novopečeným majitelům. O tom, že se první iPod podařilo Applu dokončit v rekordním čase, se všeobecně ví, předchozí verze tohoto příběhu se ale mírně liší. Příběh, který vám prezentujeme v tomto článku, je zajímavý nejen tím, že ho převyprávěl samotný Tony Fadell, ale také tím, že se vešel do jednoho jediného screenshotu. Ten si můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce.

Podle některých variant historek o prvním iPodu totiž mělo vedení Applu o podobě svého budoucího přehrávače již nějakou dobu poměrně přesnou představu. Některé verze hovoří o tom, že firma s návrhy na iPod začala v době, kdy odkoupila platformu SoundJam a začala ji proměňovat v budoucí iTunes. Služba iTunes byla veřejně spuštěna 9. ledna roku 2001. Jon Rubinstein, tehdejší šéf hardwarového inženýrství společnosti Apple, se v té době dozvěděl o existenci pevného disku značky Toshiba, velkého jen 1,8 palce. Právě ten se měl stát ústřední součástkou prvního iPodu.

Na rychlost vydání prvního iPodu měla ale bezesporu vliv také tehdejší velikost společnosti Apple. Při svém současném stavu by cesta přehrávače od původního konceptu na pulty prodejen byla mnohem delší, už je proto, že množství potenciálních zákazníků by bylo nesrovnatelně vyšší, a dodavatelské řetězce by musely chrlit miliony kusů přehrávačů měsíčně. S tím jsou spojené mnohem náročnější přípravné práce. V současné době trvá taková cesta průměrného mainstreamového produktu od Applu zhruba dva až tři roky. První iPhone spatřil byl vydán 2,5 roku po definitivním zahájení prací na projektu telefonu s dotykovým displejem, ještě před začátkem těchto prací ale probíhalo období výzkumu a vývoje. S vývojem iPadu mini začala jablečná společnost počátkem roku 2011, k jeho distribuci došlo v listopadu následujícího roku, práce na projektu Apple Watch byly zahájeny v polovině roku 2012, hodinky se začaly prodávat v dubnu roku 2015.