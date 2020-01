Jak Steve Jobs dokonale ovládl prezentaci prvního iPhonu

Stejně jako letos se i v roce 2007 konal v lednu veletrh CES. Vystoupil na něm mimo jiné Bill Gates, který zde prohlásil, že mít jen skvělý hardware v dnešní době nestačí, a že je zapotřebí také zážitek z propojení: „Tam, kde jsou lidé produktivní, kde tvoří nové věci, kde jsou mobilní … to je ten klíčový prvek, který zde chybí,“ uvedl. Jen o dva dny později a o pár stovek kilometrů dál Steve Jobs představil světu nový iPhone, který splňoval přesně to, o čem Gates tehdy mluvil. A přestože Jobs v té době nepoužil termín „post-PC éra“, bylo to přesně to, co iPhone svým příchodem definitivně zahájil.

Smartphone od Applu splňoval požadavky na produktivitu, kreativitu i mobilitu – a to i bez operačního systému Windows Vista, který tehdy Gates vehementně propagoval. Představení prvního iPhonu vstoupilo do historie hned z několika důvodů. Jedním z nich byl způsob, jakým Jobs celou věc odprezentoval. Jobsovo tehdejší vystoupení dodnes slouží jako skvělý příklad dovedně zvládnuté prezentace, při které se mu povedlo světu v krátkosti shrnout vše podstatné o dosud nabízených smartphonech, aby v další chvíli oznámil, že to výrobci vlastně dělali celé špatně – ale že je tu naštěstí iPhone, aby vše napravil.

Jobs svou prezentaci zahájil shrnutím všeho, co Apple oznámil v předchozím roce. Jednalo se například o přechod z procesorů Power PC na Intel a odhodlání provést kompletní přechod v horizontu dvanácti měsíců. V roce 2007 přirovnal Jobs tento proces k „obrovské transplantaci srdce“ a pyšně oznámil, že ho Apple zvládl za pouhých sedm měsíců. Pochlubil se také úspěšností Maců i tím, že řada nových majitelů jablečných počítačů přešla na Mac z Windows, a podělil se citát Jima Allchina z Microsoftu, který v roce 2004 prohlásil:“Dnes bych si koupil Mac, kdybych nepracoval pro Microsoft“. Podotkl, že Allchin bude již brzy odcházet do důchodu, a vyzval zaměstnance poboček Apple Storů v Seattlu, aby mu poskytli ty nejlepší služby.

„Rok 2007 bude pro Mac dobrým rokem,“ slíbil mimo jiné Jobs, a předpověděl, že se bude mluvit nejen o Macu, ale i o dalších věcech. Pustil se do vyprávění o dvou miliardách prodaných skladeb na iTunes i o tom, že se iPod stal nejpopulárnějším přehrávačem na světě. Když do konce prezentace zbývalo posledních čtyřiadvacet minut, prohlásil Jobs:“Toto je den, na který jsem se těšil dva a půl roku“ – to, co se dělo poté, všichni důvěrně známe. O něco později se Jobs svěřil s tím, že noc před Keynote nezamhouřil oko. Někteří inženýři, kteří prezentaci sledovali, důvod jeho nespavosti dobře znali, a věděli, že se při představení jablečného smartphonu může kdykoliv vše kompletně pokazit. Software ještě nebyl dokončen a na vývoji telefonu stále ještě probíhala řada prací. Prezentace ale nakonec dopadla nad očekávání skvěle. iPhone se na pulty prodejen dostal až v červnu, první milion kusů se ale Applu podařilo prodat během pouhých 74 dnů, a v současné době míří Apple k překonání hranice dvou miliard prodaných smartphonů. Který model iPhonu se podle vás Applu nejvíce povedl?