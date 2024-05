Češi – národ fanoušků: Během sportovních akcí s českou účastí stoupá poptávka po nových televizích o desetinu

Podle maloobchodního prodejce elektroniky DATART v týdnech před velkými sportovními akcemi s účastí českých reprezentantů pravidelně stoupají prodeje televizí, v průměru o 10 %. Díky souběhu tří velkých sportovních událostí přitom může v příštích měsících docházet k ještě výraznější nárůstům. Ne každá televize je však podle Michala Nováka, product managera DATART, ke sledování sportovních přenosů vhodná.

Ať už jde o hokej, fotbal nebo plážový volejbal, čeští reprezentanti se vždy těší mimořádné přízni. Zápal českých fanoušků potvrzují data z prodejů maloobchodního prodejce elektroniky DATART. Ta ukazují, že v několika týdnech předcházejících větším sportovním akcím a následně i v jejich průběhu dochází k významným nárůstům prodejů televizí a v menší míře i projektorů. Tento efekt se ještě více umocní, pokud má Česko své „želízko v ohni“.

„Češi jsou velmi vášniví a oddaní fanoušci, a pokud mají možnost sledovat své oblíbené sportovce na cestě za úspěchem, řada z nich se neváhá plácnout přes kapsu a třeba i uspíšit plánovaný nákup nové televize, která posune celý sportovní zážitek na novou úroveň,“ říká Michal Novák z DATARTu a pokračuje: „Nárůsty prodejů okolo 10 % pozorujeme každoročně v květnu v souvislosti s hokejovým šampionátem. Podobný vliv na prodeje televizí však mají i další globální sportovní události, jako jsou fotbalová mistrovství či olympijské hry.“

Díky souběhu hned tří velkých akcí v krátkém časovém sledu, na nichž navíc nebude chybět nejen české, ale i slovenské zastoupení, DATART podle Michala Nováka v těchto měsících očekává obzvláště výrazný nárůst zájmu sportovních fanoušků o televize. Tomu se každoročně těší zvlášť segment „big size“, který DATART plánuje v letošním roce dále rozšířit a poskytnout zákazníkům i televizi s uhlopříčkou 115“, tedy téměř 3 metry.

Pozor, ať se nespálíte

Nová televize však nemusí být jistou zárukou kvalitnějšího požitku ze sledování oblíbeného sportu. Jsou to totiž právě sportovní přenosy, které pro televizory spolu s akčními filmy představují tu úplně nejobtížnější zkoušku. Ne každý se s ní přitom zvládne vypořádat. Podle Michala Nováka by si tak lidé při koupi televize specificky pro sledování sportovních přenosů měli dát pozor na to, zda vybraný přístroj opravdu zvládne splnit všechna jejich očekávání.

„Naprostým základem je vysoké rozlišení. Čím vyšší rozlišení bude televize mít, tím více detailů divák uvidí a tím snazší pro něj bude třeba sledování rychle se pohybujícího puku. Dnes už jsou standardem televize s rozlišením 4K, naprostá většina přenosů se však stále vysílá pouze v nižším Full HD rozlišení, které má čtyřikrát méně obrazových bodů. Na výslednou kvalitu obrazu má proto zásadní vliv i to, jak dokáže konkrétní televize zpracovat a ‚vylepšit‘ vstupní signál,“ upozorňuje Michal Novák.

Vedle rozlišení je při sledování sportovních přenosů velmi důležitá i odezva displeje. Ten totiž musí zvládat správně vykreslit i rychle se pohybujícími objekty – ať už se jedná o míč, puk nebo běžícího sprintera. U televizí, které nejsou osazené displejem s dostatečně vysokou odezvou, tak za letícími míči či rychle se pohybujícími sportovci mohou být vidět rušivé šmouhy. Ideální jsou pak televize se nativní frekvencí panelu 100 nebo 120 Hz.

„Pokud vaše televize při sledování sportovních přenosů nepodává úplně nejlepší výkon, může pomoci přepnutí televize do speciálního sportovního režimu, který optimalizuje nastavení tak, aby docházelo k co nejmenšímu zkreslení a divák tak mohl vždy bez problému rozeznat, co se na obrazovce zrovna odehrává,“ radí Michal Novák.

