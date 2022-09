Využívání vlastních ikon aplikací je na iPhonu 14 Pro díky Dynamic Island příjemnější. Proč?

Pokud jste někdy v minulosti využívali Android, tak jistě víte, že si na něm můžete nastavit úplně libovolné ikony aplikací, a to jednoduše a rychle. Na jablečném iOS byste však tuto funkci hledali marně, a pokud změnu ikony nenabízí samotná aplikace, tak máte oficiálně smůlu. Díky nativní aplikaci Zkratky však uživatelé mohou tuto nevýhodu obejít a vytvořit si zkratky pro spuštění aplikací s vlastní ikonou, které se pak umístí na plochu. Problém je ale v tom, že po otevření této zkratky se v horní části displeje objeví oznámení o této skutečnosti, což způsobuje prodlevu před spuštěním samotné aplikace.

Dobrou zprávou ale je, že pokud vlastníte iPhone 14 Pro (Max) a chtěli byste využívat vlastní ikony aplikací, tak je pro vás celý postup o mnoho příjemnější, a to díky Dynamic Island. Zatímco na ostatních jablečných telefonech se po spuštění zkratky zobrazuje zmíněné oznámení, které způsobuje prodlevu, tak na nejnovějším iPhonu 14 Pro (Max) je tohle oznámení přeneseno právě do dynamického ostrůvku a navíc nedochází ke způsobení prodlevy. Pokud tedy na nejnovější vlajkové lodi pomocí zkratky s jinou ikonou spustíte aplikaci, tak na nic nemusíte čekat a samotné spuštění vám potvrdí dynamický ostrůvek jen skrze malou fajfku. Informoval o tom Parker Ortolani skrze svůj tweet s videem, který přikládám níže.

Custom app icons are actually great now on the 14 Pro. Just a small dynamic island animation and there’s no delay to start swiping! pic.twitter.com/7aDSTgsdlR

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 25, 2022