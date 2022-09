Podzimní novinky sluchátek Niceboy – přináší vlastní aplikaci a hudbu na plné pecky

Tisková zpráva: Podzim roku 2022 přináší další novinky v řadě sluchátek Niceboy HIVE. Po představení nových generací HIVE Podsie 3 a HIVE Drops 3 během letních měsíců nyní přichází v krátkém sledu hned šestice nástupců i úplných novinek. Společným jmenovatelem všech nových sluchátek HIVE je vlastní aplikace Niceboy ION, se kterou získává uživatel větší kontrolu nad sluchátky a řadu funkcí navíc.

Vlastní mobilní aplikace pro nové generace sluchátek Niceboy

Společným jmenovatelem pro všechna nová sluchátka řady Niceboy HIVE je mobilní aplikace Niceboy ION. S ní získá uživatel přístup k dalším možnostem nastavení sluchátek pro větší komfort. V aplikaci najdete například ekvalizér pro kvalitnější poslech hudby, sami si můžete nastavit, jak na sluchátkách ovládat hudbu nebo vyřizovat hovory. Pomocí aplikace zjistíte i podrobnější informace o stavu baterie nebo v případě ztráty jednoduše zaměříte lokaci posledního připojení sluchátek pro snadnější dohledání.

HIVE Pins 3 – spolehlivá sluchátka pro každý den

Tato true wireless sluchátka nabídnou čistý zvuk, který se i díky podpoře kodeku AAC pro Apple zařízení a pokročilému Bluetooth 5.1 přenáší bez výpadků i bez ztráty na kvalitě. Samozřejmostí je handsfree telefonování, podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant a odolnost vůči dešti a potu (krytí IPX4). Sluchátka Niceboy HIVE Pins 3 mají solidní výdrž baterie – na jedno nabití hrají 5 hodin a s nabíjecím pouzdrem ještě 25 hodin navíc. Sluchátka potěší i automatickým párováním – sama se po zapnutí připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

Klíčové vlastnosti:

True wireless sluchátka

Bezdrátový přenos s Bluetooth 5.1

Podpora AAC a SBC kodeků

Výdrž až 30 hodin (5 hodin sluchátka, 25 hodin v nabíjecím boxu)

Rychlé nabíjení – 5 minut nabíjení stačí pro 1,5 hodiny hudby

Mobilní aplikace Niceboy ION

Voděodolná sluchátka s krytím IPX4

Integrovaný mikrofon pro handsfree telefonování

Podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant

Nabíjení přes USB-C

Dotykové ovládání (ovládání přehrávání, hlasitosti a hovorů ze sluchátek)

Autopárování (sluchátka se sama spárují po vytažení z boxu)

Sluchátka Niceboy HIVE Pins 3 pořídíte za 999 Kč

HIVE Pods 3 Ultra – multimediální univerzál

True wireless sluchátka Niceboy HIVE Pods 3 Ultra přinášejí stabilní přenos a kvalitní zvuk s hutnými basy, propracovanými středy a čistými výškami. S pokročilým Bluetooth 5.1 sluchátka zaručují spolehlivý a stabilní přenos zvuku. Pro maximálně pohodlné hraní her a sledování filmů bez zpožďování zvuku za obrazem jsou sluchátka navíc vybavena speciálním gamingovým módem pro ultrarychlý přenos zvuku s minimální latencí.

Samotná sluchátka nabíjecím boxem vydrží až 33 hodin.

Klíčové vlastnosti:

True wireless sluchátka

Bezdrátový přenos s Bluetooth 5.1

Podpora AAC a SBC kodeků

Gamingový mód pro přenos zvuku s minimální latencí

Výdrž až 33 hodin (9 hodin sluchátka, dalších 24 hodin v nabíjecím boxu)

Rychlé nabíjení – 5 minut nabíjení stačí pro 1,5 hodiny hudby

Mobilní aplikace Niceboy ION

Voděodolná sluchátka s krytím IP55

Integrovaný mikrofon pro handsfree telefonování

Podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant

Nabíjení přes USB-C

Dotykové ovládání (ovládání přehrávání, hlasitosti a hovorů ze sluchátek)

Autopárování (sluchátka se sama spárují po vytažení z boxu)

Sluchátka Niceboy HIVE Pods 3 Ultra pořídíte za 1499 Kč

HIVE Pins 3 ANC – hudba bez ruchu okolí

Sluchátka HIVE Pins 3 ANC jsou vybavena technologií Active Noise Cancellation, díky které se vyruší zvuky z okolí tak, že uživatel slyší jen to, co si do sluchátek pustí. A nic víc. A co když by si chtěl jít se sluchátky zaběhat? Pro vyšší bezpečnost je tu pak Ambient mód, který k hudbě či podcastu naopak zvuky z okolí přidá. Uživatel tak má pořád přehled, co se kolem děje. Tyto režimy stejně jako standardní využije i pro hraní her nebo sledování filmů, kdy si ke všemu ještě může zapnout gaming mód pro ultrarychlý přenos zvuku bez zpožďování za obrazem.

Klíčové vlastnosti:

True wireless sluchátka

Bezdrátový přenos s Bluetooth 5.3

Technologie ANC pro aktivní potlačení hluku

Výdrž až 40 hodin (10 hodin sluchátka, 30 hodin v nabíjecím boxu)

Rychlé nabíjení – 5 minut nabíjení stačí pro 1,5 hodiny hudby

Mobilní aplikace Niceboy ION

Gamingový mód pro přenos zvuku s minimální latencí

Voděodolná sluchátka s krytím IPX4

Integrovaný mikrofon pro handsfree telefonování

Podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant

Nabíjení přes USB-C

Dotykové ovládání (ovládání přehrávání, hlasitosti a hovorů ze sluchátek)

Autopárování (sluchátka se sama spárují po vytažení z boxu)

Sluchátka Niceboy HIVE Pins 3 ANC pořídíte za 1499 Kč

HIVE Joy 3 – pohodlná sluchátka s výdrží 33 hodin

Oblíbená sluchátka Niceboy HIVE Joy přichází s třetí generací, modelem Joy 3. Nabídnou spolehlivý přenos zvuku s Bluetooth 5.3 a vyšší výdrž baterie než dřív – na jedno nabití zvládnou plných 33 hodin provozu. Za výrazným a detailním soundem sluchátek stojí měniče o velikosti 40 mm a široký frekvenční rozsah. Niceboy HIVE Joy 3 přichází na výběr ve dvou barevných variantách – klasické černomodré nebo bílorůžové. Sluchátka jsou velmi lehká a na uších je téměř neucítíte. Konstrukce je maximálně odlehčená, náušníky jsou vyrobené z příjemného materiálu a sluchátka se snadno přenášejí – díky sklápěcímu designu se dají snadno složit.

Klíčové vlastnosti:

Bezdrátová sluchátka přes uši

Dvě barevné varianty – černomodrá a růžovobílá

Bezdrátový přenos s Bluetooth 5.3

Výdrž až 33 hodin

Silný zvuk s 40mm měniči

Rychlé nabíjení – 5 minut nabíjení stačí pro 1,5 hodiny hudby

Mobilní aplikace Niceboy ION

Podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant

Ultralehký design

Jednoduše složitelná

Integrovaný mikrofon pro handsfree telefonování

Ovládání přímo na sluchátkách

Autopárování (sluchátka se sama připojí k poslednímu zařízení)

Sluchátka Niceboy HIVE Joy 3 pořídíte za 999 Kč

HIVE XL 3 – sluchátka s extrémní výdrží

Nová verze bezdrátových sluchátek Niceboy HIVE XL 3 dokáže hrát neuvěřitelných 69 hodin, tedy téměř tři dny v jednom kuse. Velké 40mm měniče se postarají o silný a propracovaný zvuk. A pro milovníky skutečně basového zvuku disponují navíc i speciálním režimem BASS BOOST. Sluchátka Niceboy HIVE XL jsou vyrobena z odolných, ale zároveň lehkých materiálů, což z nich dělá také ideálního společníka na cesty i díky skládacímu designu.

Klíčové vlastnosti:

Bezdrátová sluchátka přes uši

Výdrž až 69 hodin

Bezdrátový přenos s Bluetooth 5.3

BASS BOOST režim pro skutečně basový zvuk

Silný zvuk s 40mm měniči

Rychlé nabíjení – 5 minut nabíjení stačí pro 1,5 hodiny hudby

Mobilní aplikace Niceboy ION

Podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant

Jednoduše složitelná

Integrovaný mikrofon pro handsfree telefonování

Ovládání přímo na sluchátkách

Autopárování (sluchátka se sama připojí k poslednímu zařízení)

Sluchátka Niceboy HIVE XL 3 pořídíte za 1199 Kč

HIVE Prodigy 3 MAX – kvalita zvuku na maximum

I v případě bezdrátových sluchátek Niceboy HIVE Prodigy 3 MAX se jedná o nástupce původního modelu, oproti kterému dostala novinka vyšší výdrž a vlastní mobilní aplikaci. Sluchátka nyní vydrží hrát plných 42 hodin. I u této novinky se můžete spolehnout na silný zvuk díky 40 mm měničům a širokému frekvenčnímu rozsahu. O stabilitu přenosu se v tomto případě stará Bluetooth ve verzi 5.3. HIVE Prodigy 3 MAX jsou vyrobena z kvalitních materiálů, které zaručují bytelnost a zároveň i lehkost. Zvýšený komfort poslechu zaručují i nastavitelné náušníky.

Klíčové vlastnosti:

Bezdrátová sluchátka přes uši

Výdrž až 42 hodin

Bezdrátový přenos s Bluetooth 5.3

Silný zvuk s 40mm měniči

Rychlé nabíjení – 5 minut nabíjení stačí pro 1,5 hodiny hudby

Mobilní aplikace Niceboy ION

Podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant

Jednoduše složitelná

Integrovaný mikrofon pro handsfree telefonování

Ovládání přímo na sluchátkách

Autopárování (sluchátka se sama připojí k poslednímu zařízení)

Sluchátka Niceboy HIVE Prodigy MAX pořídíte za 999 Kč