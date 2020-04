Recenze bezdrátových sluchátek Niceboy HIVE bones: Poslouchejte hudbu jinak

Produkty od značky Niceboy můžete na našem magazínu vídat poměrně často. Jedná se o značku, která se téměř vždy pyšní poměrem cena/výkon. Dnes zde máme recenzi sluchátek Niceboy HIVE bones, která cíli převážně na sportovce. Vyplatí se vám tento kus pořídit?

Obsah balení a design

Nejprve se ale podívejme na obsah balení. Sluchátka dorazí v překvapivě velké černomodré krabici, ve které naleznete kromě samotných sluchátek i manuál, dva špunty do uší a microUSB kabel. Co se designu sluchátek týče, je poněkud specifický a řekl bych, že jej ocení spíše sportovci. Konstruovaná jsou poměrně opravdu netradičním způsobem. K oběma reproduktorům je přidělána umělohmotná konstrukce, která vám „obejme“ týl. HIVE bones nejsou pecková ani špuntová, reproduktory jednoduše nasadíte tak, aby se vám reproduktory dotýkaly lícních kostí, podrobněji ale až později. Konstrukce je z umělé hmoty a sluchátka mají skutečně nízkou hmotnost. Pokud tedy upadnou, strach bych o ně neměl. Z vnější strany pravého reproduktoru nalezneme mechanické tlačítko, které slouží k pozastavení/přehrávání hudby. Dvojitým prokliknutím pak uživatel přepne na následující skladbu. Toto tlačítko rovněž slouží k přijmutí/položení/odmítnutí hovoru. Na pravé části konstrukce rovněž nalezneme tlačítka pro zapnutí/vypnutí sluchátek a snížení/zvýšení hlasitosti. Dále zde vidíme microUSB konektor krytý pryžovým krytem a LED diodu indikující stav baterie.

Technické specifikace

Nyní krátce k technickým specifikacím. HIVE bones disponují technologií Bluetooth 5.0 a podporují profily A2DP, AVRCP, HSP a HFP. Výrobce udává dosah až 10 metrů, můžete se ale spolehnout, že dosah je o něco větší. Rozsah frekvence je 20 Hz až 20 kHz a citlivost 88 dB. Baterie o kapacitě 180 mAh zajistí až 6 hodin hudby při 50 % hlasitost. Nabít sluchátka pak trvá 2 hodiny. Že jsou určeny na sport i do deště pak dokazuje krytí proti prachu a vodě IP 55. Problém není ani užívání sluchátek jako handsfree, a to díky přítomnosti mikrofonu s redukcí šumu. Dále je zde přítomna technologie Bone Conduction, což je jasné už se samotného používání sluchátek. Cena těchto sluchátek je 1999 korun.

Párování

Párování sluchátek je zde opravdu velmi snadné, jelikož není třeba stahovat žádnou aplikaci. Po dobu přibližně tří vteřin jen třeba podržet tlačítko, které je blíž konektoru. Po zapnutí je potřeba jej držet dál, dokud nezačne střídavě blikat LED dioda. Poté stačí najít „Niceboy HIVE bones“ v Bluetooth menu a spárovat. Poté se sluchátka po zapnutí vždy sama propojí s telefonem.

Vlastní zkušenost

Ke sluchátkům jsem byl velmi skeptický. Celý život jsem zvyklý, a nejsem rozhodně sám, dávat sluchátka do uší nebo na uši. Toto provedení bylo pro mě zcela něčím novým a byl jsem velmi zvědav, jak to může fungovat. Nebudu lhát, pár vteřin jsem bojoval, abych vůbec sluchátka správně nasadil. Na hlavě díky konstrukci sedí opravdu dobře a není na místě se obávat jejich upadnutí na zem. Technologie Bone Conduction je velmi zajímavá, sluchátka položíte na lícní kosti a zvuk, jenž je skutečně bohatý na basy, je skrze vibracemi poslán do mozku. To, že jsou přibaleny dva špunty do uší, není náhoda. Nejlépe tuto technologii totiž vyzkoušíte se zacpanýma ušima. Zvuk je tlumený a není nejčistší, ovšem nemohu říct, že by byl špatný a hudbu jste si neužili. Je to zkrátka trošku jiný zážitek, který prostě musíte vyzkoušet a udělat si názor. Osobně jsem neměl problém rozumět slovům či něco podobného. Nepocítíte ani problém s hloubkami či výškami, protože zde holt „slyšíte“ jinak. Mohu ale říct, že zhruba po hodině a půl poslouchání na maximální hlasitost mi potom pár minut nebylo nejlépe. Nic se nemá přehánět. Je třeba také vyhledat vámi preferovaný způsob nošení. Mně samotnému trvalo několik minut, než jsem našel pro reproduktory ta ideální místa na tvářích. Konstrukce je vskutku, jak uvádím výše, povedená. Ovšem je zároveň i mínusem. K HIVE bones není žádné pouzdro a sluchátka nejsou příliš skladná, jelikož si stále „drží“ tvar. Je zde tedy na místě opatrnost. Hovory jsou se sluchátky naprosto bezproblémové, druhá strana mě bez potíží slyšela i v případě, že jsem byl venku a je vidět, že technologie redukce šumu zde funguje dobře.

Resumé

Závěrem je na místě říct, že sluchátka, byť jsou určena zřejmě nejspíše pro sportovce, nabízí netypickou technologii, kterou by možná někdo rád vyzkoušel. Zvuk je dobrý a pokud vyřešíte problém „kam je dát po sundání tak, abych je nepoškodil“, mohu vám Niceboy HIVE bones s klidným svědomím doporučit. Pokud ale chcete občas zažít zajímavý poslech, jste tady správně.