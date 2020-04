Recenze bezdrátových sluchátek Niceboy HIVE sport 2: Dobrý parťák na sport za lidovou cenu

Portfolio produktů značky Niceboy je opravdu košaté a vybere si zde takřka každý. Společnost se snaží cílit opravdu do všech segmentů, a tak v nich naleznete sluchátka téměř pro každou příležitost i aktivitu. Bezdrátová sluchátka Niceboy HIVE sport 2 cílí především, jak již název napovídá, na jedince sportovně založené, což vám ostatně dojde hned, jak je spatříte. Vyplatí se ale zakoupit tento produkt?

Balení a první seznámení se s produktem

Fotogalerie Niceboy HIVE sport 2 (4) Niceboy HIVE sport 2 (5) Niceboy HIVE sport 2 (6) Niceboy HIVE sport 2 (7) +3 Fotek Niceboy HIVE sport 2 (8) Niceboy HIVE sport 2 (9) Vstoupit do galerie

Prvně ale k obsahu balení a designu produktu. Sluchátka dorazí v typické černomodré krabici s magnetickým uzavřením. Po otevření naleznete sluchátka líbivě zabalená v molitanu, manuál, náhradní špunty a microUSB kabel. Jak již uvádím na začátku recenze, jedná se o sportovní sluchátka, což křičí do světa i jejich provedení. Jedná se o klasické špunty, které jsou spojeny kabelem. To může být jistě výhodou, jelikož sluchátka jen tak nezašantročíte. U každého špuntu je rovněž pryžový nástavec pro zavěšení za ucho, sluchátka vám teda nevypadnou za žádné okolnosti. Na spojovacím kabelu rovněž najdete sekci s tlačítky, LED diodou indikující stav nabíjení a microUSB konektorem. Tlačítka jsou zde celkem tři a slouží ke klasickým úkonům jako zapnutí/vypnutí, spárování, zvýšení/snížení hlasitosti, pozastavení hudby, přeskakování skladeb či přijetí/položení a odmítnutí hovoru. Podržením multifunkčního tlačítka dokonce můžete přivolat Siri. Podrobnosti naleznete v přiloženém manuálu, který je v češtině a je zde perfektně vše objasněno.

Technické specifikace

Fotogalerie Niceboy HIVE sport 2 (10) Niceboy HIVE sport 2 (11) Niceboy HIVE sport 2 (12) Niceboy HIVE sport 2 (13) +3 Fotek Niceboy HIVE sport 2 (14) Niceboy HIVE sport 2 (15) Vstoupit do galerie

Jak už je dnes zvykem, sluchátka disponují technologií Bluetooth 5.0 a podporují profily A2DP, AVRCP, HFP, HSP. Výrobce uvádí dosah až 10 metrů, nicméně na otevřeném prostranství počítejte s tím, že i několik desítek metrů navíc nebude pro zvuk problém. Baterie má kapacitu 160 mAh a při 50 % hlasitosti vám zajistí až 16 hodin muziky. Pokud sluchátka vybijete, jejich nabití do 100 % zabere zhruba 1 hodinu a 30 minut. Sportovci se rovněž nemusí bát ani deště, výrobce zaručuje krytí proti vodě díky certifikaci IPx5. Sluchátka můžete rovněž spárovat se dvěma zařízeními. Třešničkou na dortu je pak i jejich nízká hmotnost, která činí pouze 22,5 gramů.

Vzhledem ke skutečnosti, že Niceboy nemá žádnou vlastní aplikaci, můžete Hive sport 2 prakticky ihned používat. Stačí stisknout a držet multifunkční tlačítko, dokud LED dioda nezačne blikat střídavě modrou a červenou barvou. Poté naleznete sluchátka v Bluetooth menu a po odeznění akustické výzvy máte vyhráno. Sluchátka se pak po zapnutí automaticky spojí s posledním spárovaným zařízením. V Niceboy mysleli i na úsporu baterie. Pokud necháte sluchátka 10 minut „ladem“, sama se vypnou kvůli šetření baterie.

Zvukový projev

Fotogalerie Niceboy HIVE sport 2 (1) Niceboy HIVE sport 2 (2) Niceboy HIVE sport 2 (3) Niceboy Hive sport 2-1 +3 Fotek Niceboy Hive sport 2-2 Niceboy Hive sport 2-3 Vstoupit do galerie

Nyní pojďme k tomu nejdůležitějšímu, a to je zvuk. Vzhledem k cenovce těchto sluchátek jsem opravdu žádná přehnaná očekávaní neměl. Cenou se řadí do low-endu a jsou jakýmsi vstupním zařízením pro sportovce, kteří hledají dostupná bezdrátová sluchátka. Musím ale říct, že zvuk mě velmi mile překvapil. Tóny jsou čisté a díky technologii Maxx-Bass si užijete i basy. Zvuk není nejhlasitější, což ale rozhodně není na škodu. Nesetkáte se s žádným chraptěním při výškách nebo hloubkách. Pokud si tedy jdete dvakrát týdně zaběhat a vaše současná sluchátka vám padala z uší, jsou Hive sport 2 pro vás jako dělaná. Pryžový nástavec na ucho je příjemný na dotek a při sportovní aktivitě jej nezaznamenáte. Chvíli vám bude zřejmě trvat, než se sžijete s uspořádáním jednotlivých tlačítek. Běžně se mi stávalo, že jsem musel zastavit a v klidu skladbu přepnout. Pokud máte sluchátka nasazena, máte část s tlačítky téměř pod bradou a při běhu je správně nahmatat je poměrně nepraktické. Ovšem vše je pouze otázkou zvyku. Spolehnutí je na Hive sport 2 i jakožto na handsfree. Protistrana neměla problém mě slyšet ani za sportovní aktivity. Pokud to tedy udýcháte, není na místě se hovoru při běhu či jízdě na kole bát. Obavy mi u tohoto zařízení ale dělá kryt konektoru nabíjení. Ten totiž odděláte malým výstupkem. Kryt ale drží v konektoru tak dobře, že kolikrát se vám jej podaří oddělat až na několikátý pokus. Otazník tedy visí nad případnou životností tohoto výstupku, kterému jsem i já během krátkého používání dal poměrně zabrat.

Resumé

Sluchátka Niceboy HIVE sport 2 jsou pro mě velmi milým překvapením. V podstatě za hubičku dostanete sportovní sluchátka se slušnou výdrží a dobrým zvukem. Niceboy tedy v tomto opět potvrzuje, že ctí poměr cena/výkon. Sluchátka můžete pořídit za 999 korun, což se určitě vyplatí.