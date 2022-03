EU chce, aby šly iMessage propojit se zbytkem komunikačních aplikací

Využitelnost komunikační platformy iMessage se možná v dohledné době otřese v základech. Nikoliv však proto, že by o to Apple stál, ale zkrátka proto, že si to usmyslí Evropská unie. Ta totiž před pár hodinami oznámila v rámci příprav nových pravidel pro digitální trh v Evropě svou vizi propojitelnosti nejsilnějších hráčů na tomto poli s hráči malými.

Vize Evropské unie je jednoduchá. Velmi zjednodušeně jí lze popsat jakožto vytvoření univerzálních aplikací, díky čemuž budou i malé komunikátory konkurenceschopné těm největším, jelikož s nimi budou kompatibilní. Jinými slovy, malé komunikátory budou schopné “psát” zprávy do iMessage, Messengeru či WhatsApp a jejich uživatelé na ně budou moci z těchto (a celé řady dalších) komunikátorů odpovídat, stejně jako z nich budou moci jednotlivá vlákna zpráv zakládat. Nyní uzavřené platformy se tak de facto zcela otevřou okolí a tím se sice na jednu stranu stanou využitelnějšími, na druhou stranu však svým způsobem přijdou o svůj “lesk” ve formě určité unikátnosti.

Celá myšlenka Evropské unie je v tuto chvíli na úplném začátku a je otázkou, jak rychle lze projekt podobného rozsahu dokončit. Aby totiž něco takového fungovalo, je z logiky věci nutné vyřešit extrémní množství věcí v čele s ochranou osobních údajů, ke které přistupuje každá aplikace jinak. Aby bylo podobné řešení životaschopné, je jej totiž třeba alespoň v základu sjednotit, což bude ve výsledku pro EU zcela určitě tvrdý oříšek. Znamenat to totiž pro ní bude přimět soukromé společnosti k přijetí něčeho, co teď evidentně přijmout nechtějí. Celá legislativa je navíc ještě třeba schválit evropským parlamentem, který do ní může nakonec hodit vidle. Plašit je tedy zatím předčasné.