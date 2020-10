5 nejlepších iMessage aplikací, díky kterým budete schopni posílat více než jen text

V dnešní době můžeme na mobilních zařízeních provádět nespočet různých úkonů. Kromě toho, že na nich můžeme samozřejmě stále telefonovat, tak s nimi můžeme také fotit, anebo posílat zprávy. Co se týče poslední zmíněné činnosti, tak můžete využít hned několik různých aplikací, díky kterým můžete chatovat s kýmkoliv na celém světě. K dispozici jsou aplikace jako WhatsApp nebo Messenger, využít však samozřejmě můžete také nativního řešení v podobě aplikace Zprávy. Ta nabízí mimo jiné službu iMessage, díky které mohou mezi sebou bezplatně komunikovat všichni uživatelé jablečných zařízení. Součástí iMessage je také zvláštní App Store, ve kterém můžete stáhnout různé rozšíření či aplikace pro iMessage. My jsme si pro vás v tomto článku připravili 5 nejlepších aplikací pro iMessage. Pojďme se na ně společně podívat.

GIPHY

Pokud chcete prostřednictvím chatu vyjádřit vaše pocity, můžete tak učinit hned několika způsoby. Nejrozšířenější možností jsou klasické emoji, kterých je v systému iOS momentálně k dispozici přes tři tisíce. Uživatelé iPhone X a novějších poté mohou využít přední TrueDepth kameru a vytvořit si Animoji či Memoji, tedy postavičky, do kterých lze v reálném čase přenášet vaše emoce a výrazy tváře. Jedinci se staršími iPhony poté mohou posílat samozřejmě samolepky Memoji. To, co je však pro všechny stejné, je možnost posílání GIFů, potažmo animovaných obrázků. Jedním z největších portálů, na kterém můžete GIFy stáhnout, je GIPHY. Dobrou zprávou je, že tento portál má svou aplikaci i v App Storu pro iMessage. Díky aplikaci GIPHY můžete jednoduše a rychle druhé straně posílat jakékoliv GIFy, které můžete různě filtrovat anebo vyhledávat. Aplikace GIPHY je dle mého názoru základním kamenem pro iMessage a neměla by chybět žádnému uživateli.

GamePigeon

Pamatujete si na ICQ a hry, které v něm byly dostupné, například Zoopaloola? Pokud ano, tak mi určitě dáte za pravdu když řeknu, že mnoho z nás u těchto her na ICQ strávilo hned několik hodin. Věděli jste o tom, že v dnešní době si můžete hry přidat i do iMessage? Samozřejmě zde nejsou k dispozici původní hry ze zmíněného ICQ, každopádně je na druhou stranu rozhodně z čeho vybírat. Nejlepší aplikací pro zprostředkování her v iMessage je GamePigeon. Tato aplikace v sobě ukrývá hned několik skvělých a jednoduchých her – například šipky, lodě, billiard, basketball, paintball, šachy, gomoku a mnoho dalšího. Nejlepší na tom je, že GamePigeon je k dispozici naprosto zdarma. Pokud se tedy čas od času chcete s kamarádem či rodinným příslušníkem zabavit hraním nějaké hry, tak je GamePigeon, po boku GIPHY, naprostým základem pro každého uživatele.

Spotify

Dost možná jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste někomu potřebovali rychle a jednoduše poslat určitou skladbu či album. Tato situace se může naskytnout například tehdy, pokud jste s dotyčným společně v autě poslouchali nějakou hudbu, a ten nemůže přijít na název – těchto situací je samozřejmě o mnoho více. Klasickým způsobem byste museli tedy přejít na Spotify, popřípadě na nějakou jinou platformu s hudebním obsahem, a poté poslat odkaz, popřípadě skladbu jiným způsobem sdílet. Pokud si však stáhnete aplikaci Spotify, tak se vám celý tento proces o mnoho zjednoduší. Pokud aplikaci Spotify v iMessage otevřete, tak se vám zobrazí jednoduché rozhraní s vyhledávacím polem. Do tohoto vyhledávacího pole stačí napsat název skladby, kterou chcete sdílet. Po nalezení výsledků si je můžete jednoduše přehrát, jakmile najdete ten správný, tak jej klepnutím můžete druhé straně odeslat. Dotyčný si poté skladbu může jednoduše přehrát a popřípadě rozklepnout a přidat do oblíbených.

Zdroj: App Store

Polls for iMessage

V příchodem iOS a iPadOS 14 jsme se dočkali hned několika významných vylepšení – mimo jiné lze zmínit například nové funkce v rámci nativní aplikace Zprávy, které lze využít především v iMessage. Konkrétně lze v nové verzi aplikace Zprávy například připnout různé konverzace, abyste je měli vždy k dispozici v horní části aplikace. Dále jsou poté k dispozici přímé odpovědi, se kterými se zpřehlední nejen skupinové chaty, zapomenout nesmíme také na zmínky ve skupinových konverzacích. Mnoho změn se týká tedy především skupinových konverzací, každopádně jednou z věcí, která neustále v iMessage chybí, jsou dle mého ankety. Pokud se (nejen) ve skupině potřebujete na něčem domluvit, tak lze využít právě anketu. Tu vám zprostředkuje aplikace Polls for iMessage, která je v App Storu k dispozici naprosto zdarma. Využití těchto anket je jednoduché – zvolíte název ankety, a poté možnosti, které mohou uživatelé zvolit. Anketa a její výsledky se poté objeví v poli iMessage.

LsA nálepky

Patříte mezi jablečné fanatiky tělem i duchem? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak s největší pravděpodobností pravidelně sledujete také náš magazín. Je to již nějakou dobu nazpátek, co jsme si pro vás připravili LsA nálepky, které si na sto procent zamilujete. Dost možná se ptáte, čím jsou naše nálepky vlastně speciální? Rozhodli jsme se do nich přenést ty nejčastější fráze nejen z komentářů, a to co nejjednodušeji a nejvtipněji. Nechybí tedy například samolepky Letem světem Applem je bulvár, Steve se musí obracet v hrobě, To by se za Steva nestalo, iOvce a několik dalších, které můžete poslat svým jablečným kamarádům a popřípadě je také vyprovokovat. Samolepky Letem světem Applem jsou k dispozici naprosto zdarma a rozhodně budeme rádi, pokud si je stáhnete a budete je používat.