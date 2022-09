iPhony 14 Pro mají užší rámeček kolem displeje než předešlé generace

Jestli bylo něco Applu v posledních letech u iPhonů vyčítáno, byly to mimo jiné i rámečky kolem jejich displejů, které byly v porovnání s konkurencí výrazně širší. S příchodem nového designu iPhonů v roce 2020 se je však Applu podařilo slušně zúžit (i díky pomyslné optické iluzi) a jak se nyní ukázalo, dalšího ubrání na jejich tloušťce jsme se dočkali i letos u iPhonů 14 Pro.

Že Apple opět letos zužoval rámečky potvrdil designér vystupující na Twitteru pod jménem @davidkrammer_, který si dal jednoduše snímky iPhonů 13 Pro a 14 Pro přes sebe ve stejném formátu, čímž následně zjistil, že je rámeček řady 14 Pro evidentně o něco málo užší než tomu bylo dříve. Rozdíl je sice na první pohled nepatrný, na druhou stranu je však i takto drobný upgrade příjemným krokem vpřed, který se pozitivně podepíše na celkovém dojmu z nových iPhonů. Ty nicméně dorazí na pulty obchodů oficiálně až tento pátek, takže si do té doby budeme muset na to, jak novinky působí na běžné smrtelníky počkat. Co se pak týče prvních zahraničních recenzí od youtuberů i zpřátelených médií, ty se dají očekávat zhruba ve středu. Pokud se už nemůžete dočkat, rozdíl v tloušťce rámečků si můžete prohlédnout v galerii níže.

