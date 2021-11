Unikly detaily iMacu Pro pro příští rok: Užší rámečky, brutální výkon a možná i Face ID

Že Apple v posledních měsících intenzivně pracuje na nové generaci většího iMacu není vzhledem k tomu, že v loňském roce přislíbil úplný přechod na své čipy Apple Silicon u všech svých produktů do dvou let, žádným velkým překvapením. Doposud bylo však o tomto stroji k dispozici relativně málo informací, kvůli čemuž jsme si tak o něm nemohli udělat příliš přesnou představu. To se ale nyní díky uznávanému a především pak přesnému leakerovi s přezdívkou Dylandkt mění.

Zdroje výše zmíněného leakera tvrdí, že větší iMac označovaný zatím v Applu jako iMac Pro odhalí kalifornský gigant v první polovině příštího roku. Počítá u něj s nasazením čipů M1 Pro a M1 Max, stejně jako s displeje s mini LED podsvícením či ProMotion technologií. Poměrně překvapivé je pak to, že se máme u stroje dočkat “jen” 27” displeje, přestože se v předešlých měsících spekulovalo nad nárůstem úhlopříčky až na 30” či 32”. Za překvapení pak lze označit i plánované zúžení rámečků kolem displeje, které měly být přitom dle nedávných předpovědí stejně široké jako rámečky 24” iMaců. Apple navíc počítá s tím, že je obarví do černé barvy namísto bílé z 24″ iMaců.

V základu hodlá Apple novinky osadit 16 GB RAM pamětí a 512 GB úložištěm. Co se týče portové výbavy, ta se má shodovat s tou z MacBooků Pro. Těšit se tedy můžeme kromě Thnderbolt/USB-C portů i na čtečku SD karet či HDMI. Chybět nebude ani Ethernet, který bude připojitelný přes zdířku v napájecím adaptérů. A pozor – novinky by se mohly dočkat jako vůbec první Macy Face ID. To u nich měl totiž Apple v minulosti testovat a přestože leaker neví, zda jej nakonec dotáhl k dokonalosti, díky testování tu naděje na nasazení je. Vše nicméně ukáže až první pololetí příštího roku, kdy se novinky odhalí.

