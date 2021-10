Odborníci “rozebrali” ultradrahý čistící hadřík od Applu. Co zjistili?

Jestli se dá nějaký nedávno představený produkt od Applu označit za do jisté míry kontroverzní, je to bezesporu čistící hadřík s jeho logem prodávaný na našem trhu za 590 Kč. Přestože se jedná na “kus hadru” o rozměrech 16 x 16 centimetrů o opravdu vysokou částku, jablíčkáři jej nakupují jako diví, kvůli čemuž katapultovali jeho dodací dobu z řádu týdnů na měsíce. V současnosti se na něj jen pro představu čeká v českém Apple Online Storu deset až dvanáct týdnů, což jinými slovy znamená, že vám jej Apple nestihne dodat ani do Vánoc. Stojí ale hadřík vlastně za takový povyk? Přesně na tuto otázku se nyní pokusili odpovědět odborníci z iFixit.

Fotogalerie apple hadrik 1 apple hadrik 2 apple hadrik 3 apple hadrik 4 Vstoupit do galerie

Přestože se iFixit specializuje primárně na rozebírání elektroniky, “posvítit si” na nový hadřík od Applu jim taktéž nebylo cizí. Zjistili například to, že materiál, ze kterého je vyroben, je identický s tím, který Apple používá na vnitřní straně Smart Coveru pro iPady. Na mysli máme konkrétně stranu dotýkající se displeje, která je tvořena mikrovláknem – a možná trochu překvapivě stejným jaké tvoří hadřík. Poměrně zajímavou informací je pak to, že hadřík je ve skutečnosti složen ze dvou vrstev, které jsou k sobě slepené, byť obě vrstvy jsou z hlediska jejich leštících schopností zcela stejné. Poměrně zajímavý je pak pohled na hadřík pod mikroskopem. Ten totiž potvrzuje extrémní jemnost jednotlivých vláken, která jsou nesrovnatelně menší oproti klasickým hadříkům, díky čemuž je novinka Applu vhodná i pro leštění displejů s nanotexturou.

Čistící hadřík Apple lze zakoupit například zde