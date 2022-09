Naznačil závěr včerejší keynote vstup Applu do Metaverse nebo příchod Apple Glass?

Když na konci včerejší prezentace novinek domluvil Tim Cook a poděkoval celému svému týmu, přepl se obraz na logo společnosti Apple vytvořené z hvězd. V ten moment zřejmě většina lidí video vypla, ovšem za pár vteřin se objevil celkem zajímavý záběr. Ačkoli nechceme dělat z komára velblouda, v kontextu s tím, co se okolo Applu poslední roky šušká, je onen záběr skutečně zajímavý. Je na něm totiž žena, která čeká na metro. Na tom by nebylo nic zvláštního, ovšem za prvé to nedává v souvislosti s celou předchozí prezentací žádný smysl, protože ona žena se objevila pouze jednou za celé video a to v momentě, kdy prezentující Apple AirPods Pro 2 vystoupila z metra, kde ukazovala skvělý Noise Cancelling. Za druhé je pak zajímavé, že ona žena nastupopovala do metra v momentě, kdy vystupovala žena prezentující AirPods, tedy do metra již jednou nastoupila a je záhadou, proč by v dalším záběru opět čekala před metrem.

Zajímavé je také to, že metro směřuje ze stanice Infinity Loop, tedy ze sídla společnosti Apple, do stanice Milky Way rd, tedy na ulici Mléčná dráha. Ulice s názvem Mléčná dráha sice v USA skutečně jsou a najdeme jich zde rovnou sedm, ovšem žádná není v dosahu Infinity Loop, dokonce ani v samotné Kalifornii. To nejzajímavější na celém momentu, kdy se na konci keynote objeví záběr na zmíněnou ženu je ovšem samotný závěr. Záběr trvá zhruba dvě vteřiny a poté se rozmaže stejným stylem, jako se to stávalo například v Metrixu. Samotná žena má na krku modrou visačku, kterou obvykle používají zaměstnanci Applu a vypadá tak nějak až moc digitálně. Je tedy možné, že nám Apple vůbec poprvé naznačil jeho vstup do Metaverse? Případně pak blížící se představení Apple Glass, které mají nabízet virutální a rozšířenou realitu? Kdyby tím nechtěl Apple nic říct, proč by ukončil nejdůležitější prezentaci v roce právě tímto záběrem? Pokud vás něco napadá, určitě se s námi o vaše myšlenky podělte v komentářích. Závěrečný záběr najdete v čase 1:34:08