Recenze FIXED Zen 5 Plug-in – Konečně powerbanka, která neplýtvá energií

Pokud dnes hledáte malou powerbanku k iPhonu, pravděpodobně na vás ze všech stran vyskočí nejrůznější MagSafe modely, což vlastně na první pohled dává docela smysl. Přicvaknout powerbanku na záda telefonu je totiž i z mé zkušenosti velmi pohodlné, elegantní a na první pohled proto vše působí jako ideální řešení. Jenže po několika letech používání různých bezdrátových powerbank jsem si začal stále více uvědomovat, že bezdrátové nabíjení sice přináší komfort, ale zároveň přichází o překvapivě velké množství energie.
Právě proto mě zaujala novinka FIXED Zen 5 Plug-in. Na papíře jde o poměrně nenápadnou powerbanku s kapacitou 5000 mAh, která se k telefonu připojuje přímo přes USB-C konektor. Člověk by si tedy skoro až řekl, že tato powerbanka patří takříkajíc do staré školy. Když jsem si ji však vzal na několik týdnů do každodenního provozu, rychle jsem zjistil, že právě v jednoduchosti spočívá její největší síla.
Technické specifikace, zpracování a design
FIXED Zen 5 Plug-in je kompaktní powerbanka s kapacitou 5000 mAh, která podporuje rychlé nabíjení Power Delivery o výkonu až 20 W. Nabíjí se přes USB-C a stejný konektor slouží i pro přímé připojení k telefonu, díky čemuž odpadá nutnost nosit s sebou kabel, což je něco, co jsem si velmi rychle oblíbil.
Po designové stránce jde o velmi nenápadný produkt. Výrobce se nesnažil vymýšlet žádné designové experimenty a vsadil na praktičnost, což je dle mého správná cesta. Powerbanka je totiž i díky tomu dostatečně malá na to, aby se pohodlně vešla do kapsy, ale zároveň působí bytelně a kvalitně. Potěší také integrovaný výklopný stojánek, díky kterému lze iPhone během nabíjení postavit na stůl a pohodlně sledovat videa, vyřizovat videohovory nebo třeba pročítat zprávy. Mimochodem, právě stojánek je jednou z funkcí, které na první pohled nepůsobí nijak zásadně, ale po několika dnech používání zjistíte, že je využíváte častěji, než jste čekali. Alespoň v mém případě tomu tak bylo.
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Testování
Největší otázkou samozřejmě bylo, jak si FIXED Zen 5 Plug-in povede v praxi a hned takto dopředu prozradím, že mě zde příjemně překvapila. V posledních letech jsem používal hned několik bezdrátových MagSafe powerbank s kapacitou 5000 mAh, přičemž všechny měly jednu společnou vlastnost. Přestože na papíře nabízely stejnou kapacitu, reálně jsem z nich nikdy nedostal tolik energie, kolik bych očekával (nebo spíš kolik by si člověk asi přál). Ve většině případů totiž zvládly nabít iPhone zhruba jednou doplna a tím to haslo.
Důvod je přitom jednoduchý. Bezdrátové nabíjení je pohodlné, ale zároveň poměrně neefektivní. Část energie se během přenosu ztratí a další část se promění v teplo. Výsledkem je, že reálně využitelná kapacita bývá citelně nižší, než by naznačovalo číslo na krabičce. To ve výsledku znamená, že pokud si chtěl člověk zajistit opravdový energetický komfort, musel kapacitu pořizované powerbanky docela naddimenzovat, protože v opačném případě si pořídil pro svůj telefon jen batůžek, který jej „nakrmí“ třeba jen 1x i přes papírově vyšší kapacitu.
FIXED Zen 5 Plug-in jde však cestou přímého USB-C propojení, díky čemuž jsou energetické ztráty výrazně menší a rozdíl je v praxi skutečně znát. Při testování s iPhonem 17 Pro s kapacitou 3998 mAh jsem se dostal na jedno kompletní nabití telefonu a následně ještě přibližně pětinu baterie navíc. Na první pohled to možná nezní jako dramatický rozdíl, ale ve chvíli, kdy jste celý den mimo domov a každé procento baterie se počítá, jde o velmi příjemný bonus.
Potěšila mě také rychlost nabíjení. Díky podpoře 20W Power Delivery se telefon dobíjí znatelně rychleji než při běžném bezdrátovém nabíjení (samozřejmě vyjma Qi2 25W standardu). Pokud si například během oběda potřebujete rychle doplnit energii na zbytek dne, rozdíl oproti bezdrátové powerbance poznáte okamžitě.
Další výhodou je samotný způsob používání. Protože je powerbanka připojená přímo do USB-C portu, nemusíte řešit správné usazení na zádech telefonu ani případné posunutí během chůze. Vše funguje jednoduše a bez jakýchkoliv komplikací. Jasně, je samozřejmě potřeba si na ovládání telefonu s připojenou powerbankou zvyknout a člověk si taky musí dávat pozor na to, aby nějak nešikovně nevylomil USB-C, nicméně myslím si, že vzhledem k rychlosti nabíjení a kapacitě jsou tohle věci, které lze v pohodě tolerovat. Protože přeci jen, tohle opravdu není powerbanka, která by byla koncipována jako něco, co máte mít na zádech telefonu připojeno ideálně neustále, ale naopak jako rychlý „kanystr“ na dolití paliva do vašeho telefonu.
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Resumé
FIXED Zen 5 Plug-in je za mě osobně powerbanka, která možná na první pohled nemusí působit nijak revolučně, ale po několika dnech používání začne dávat obrovský smysl. Nabízí kompaktní rozměry, rychlé 20W nabíjení, praktický stojánek a především mnohem efektivnější využití dostupné kapacity než většina bezdrátových alternativ.
Právě poslední zmíněný bod považuji za její největší přednost. Zatímco bezdrátové 5000mAh powerbanky často zvládnou jen jedno plné nabití telefonu a ani to není úplně pravidlem, FIXED Zen 5 Plug-in dokáže díky přímému USB-C propojení dostat do telefonu citelně více energie, což je něco, co oceníte pokaždé, když vám začne docházet baterie.
Pokud tedy hledáte malou powerbanku k modernímu iPhonu s USB-C a nepotřebujete za každou cenu MagSafe, troufám si říct, že jde o jednu z nejzajímavějších voleb ve své kategorii. Někdy totiž není nejdůležitější to, kolik energie powerbanka slibuje na papíře, ale kolik jí skutečně dokáže dostat do vašeho telefonu. A právě v tom FIXED Zen 5 Plug-in vyniká.