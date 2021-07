Recenze Happy Plugs Air 1 Zen: Solidní zvuk za příjemnou cenu

V dnešní recenzi se podíváme na bezdrátová sluchátka od značky Happy Plugs, konkrétně o model Air 1 Zen. Od Happy Plugs jsme tu v minulosti měli hned několik modelů, například Air 1 Plus či Air 1 ANC. Model Air 1 Zen je jedním z dražších modelů v nabídce značky a i za cenu necelých dvou tisíc slibuje poměrně hodně muziky za relativně málo peněz. Pojďme se podívat, co je na tom pravdy.

Specifikace

Nejprve se podívejme na oficiální specifikace, kterými se výrobce u tohoto modelu chlubí. O zvukový přednes se starají 10 mm dynamické měniče, jež disponují deklarovaným frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 107 (-+3) dB. Bezdrátový přenos hudby má na starosti protokol Bluetooth 5.2, který napomáhá velmi dobré výdrži na baterii. Ta je celkem 30 hodin, přičemž 6 hodin zvládnou sluchátka (45 mAh) na jedno nabytí a dalších 24 hodin poslechu je v záloze v nabíjecí krabičce (600 mAh). Nabití z plna do prázdna pak za pomoci USB-C kabelu zabere necelé dvě hodiny. Sluchátka podporují zvukové kodeky AAC a SBC, dále nabídnou speciální antibakteriální materiál „Biomaster“ a celkem 4 vestavěné mikrofony pro telefonování.

Provedení

Sluchátka jsou celá z plastu, vzhledem k ceně se nedá očekávat použití dražších materiálů, ale v praxi to vůbec nevadí. Výrobce se navíc chlubí tím, že nejde o jen tak ledajaký plast, ale o umělou hmotu vylepšenou „Biomaster antibakteriální technologií“, která zabraňuje růstu a šíření bakterií s až neuvěřitelnou efektivitou 99,9%. I přes to jsou sluchátka příjemně lehká (4,9g) a při nošení o nich prakticky nevíte. Na plastovém těle sluchátek najdeme vždy po jednom pogumovaném tlačítku, jinak na nich není kromě zdířek pro integrované mikrofony nic příliš zvláštního. Nabíjecí krabička je také z plastu, u ní potěší texturovaný protiskluzový povrch a bytelný zavírací mechanismus víčka, který by měl něco vydržet. Na spodní straně obalu najdeme USB-C konektor, notifikační diody signalizující stav baterie a párovací tlačítko. Z hlediska provedení si tedy není na co stěžovat.

Ergonomie a ovládání

Air 1 Zen bodují na poli ergonomie především díky celkem šesti velikostem silikonových insertů, které se liší jak tvarem (resp. hloubkou), tak velikostí jako takovou. Měl by si tedy vybrat skutečně každý uživatel, neboť možností se nabízí celá řada. Při zvolení správné velikosti insertů jsou sluchátka velice pohodlná, a to i při manipulaci s integrovanými tlačítky, kdy při jejich stisknutí dochází k zatlačení sluchátka směrem do ucha. To je u některých modelů značně nepříjemné, v tomto konkrétním případě to však problém není.

Co se ovládání týče, tlačítko na pravém sluchátku slouží jako play/pause při krátkém stisknutí, skip při dvojitém stisknutí a jako aktivace hlasové asistentky při dlouhém stisknutí. Na levém se pak ovládá primárně hlasitost, kdy jedno kliknutí hlasitost zvyšuje, dvojité kliknutí snižuje a podržení opět aktivuje hlasovou asistentku. Tlačítka také standardně slouží k přijmutí, odmítnutí a položení příchozího hovoru.

Zvuk

Zvuková stránka je asi největším překvapením tohoto modelu, neboť je vzhledem k relativně nízké ceně výsledný zvuk skutečně nadprůměrný. Přednes disponuje výraznějším podáním basových frekvencí, rozhodně však nejde o nepříjemně přebasovaný model, kterých je v této cenové relaci plno. Sluchátka nabídnou poměrně čistý a čitelný zvuk i při vyšších hlasitostech, kdy na úplném limitu začíná docházet k mírnému zkreslení a slévání zvuku dohromady. Nejde však o nic dramatického a i na plnou hlasitost je poslech v pořádku. Model Air 1 Zen dokáže zároveň díky solidní pasivní izolaci odfiltrovat okolí a poslech tak snáze vtáhne do děje a posluchače „obklopí“.

Závěr

Za necelé dva tisíce nabídnou Happy Plugs Air 1 Zen solidní provedení, nadprůměrný zvukový přednes, výdrž baterie která neurazí a pokud dáte i na marketing, tak i jistou antibakteriální ochranu, která za současného stavu může přijít vhod. Za svou cenu jde o povedený model který uspokojí každého nenáročného posluchače, který hledá solidní bezdrátová sluchátka a nechce za ně utrácet tisíce jako za AirPods (Pro) a další mnohem dražší modely.