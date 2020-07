Recenze Happy Plugs Air 1 Plus – bezdrátové pecky a špunty pro každého

V dnešní dvojrecenzi se podíváme na bezdrátová sluchátka švédské značky Happy Plugs z řady Air 1 Plus. Tato sluchátka se prodávají ve dvou variantách, a to jako klasické pecky i jako špunty. Nám se v redakci sešly obě varianty, pojďme se tak na ně podívat.

Specifikace

Oba modely jsou z hlediska specifikací totožné, liší se jen provedením – špunty neboli „in-ear“ a klasické pecky. Jde o plně bezdrátová sluchátka, která se chlubí až 6,5hodinovou výdrží na jedno nabití (40mAh baterie v každém sluchátku) s možností až pěti dalších nabití z nabíjecího pouzdra (obsahující 630mAh baterii). Celková výdrž sluchátek by se tak měla pohybovat kolem 40 hodin. Z hlediska výdrže baterie je třeba zmínit přítomnost rychlého nabíjení, kdy 10 minut nabíjení skrze USB-C konektor nabije sluchátka na zhruba hodinu a půl provozu. O bezdrátový přenos se stará Bluetooth 5.0 a o kvalitní zvukovou produkci pak podpora kodeku aptX nebo SBC. O zvukovou produkci se starají 12 mm dynamické měniče s frekvenčním rozsahem 20Hz – 20kHz. Sluchátka nedisponují funkcí ANC, nabízí však funkci pro redukci šumu způsobeným větrem a lepší čistotu zvuku mikrofonu. Výrobce se chlubí odolností proti potu (bez certifikace) a podporu pro 14 dotykových gest. Sluchátka disponují dvěma mikrofony, umí pracovat se Siri a jsou k dispozici ve velkém množství barevných variant, takže si vybere skutečně každý.

Provedení

U bezdrátových sluchátek tohoto typu vždy najdeme sluchátka jako taková, společně s nabíjecí krabičkou. Ta je v tomto případě o něco větší než u klasických AirPods, kompletně vyrobená z plastu (v barvě modelu) a doplněná lesklým designovým proužkem. Krabička je sama o sobě velice lehká (47 gramů) a na jejím boku najdeme nabíjecí USB-C konektor a čtveřici diod signalizující úroveň nabití. Kloub zavíracího mechanismu je vyrobený z plastu a víčko nabíjecí krabičky drží v zavřené poloze magnet.

Sluchátka jsou také zcela plastová, včetně detailu na jejich spodní straně, který imituje hliník. Stejně jako v případě nabíjecí krabičky, i sluchátka jsou velice lehká (3,75 gramu). V případě špuntů najdeme v balení dvě náhradní velikosti silikonových nástavců (S, M a L), u pecek žádné další příslušenství není. Sluchátka v nabíjecí krabičce drží za pomocí magnetů a při vložení na své místo do něj příjemně zapadnou.

Ergonomie a ovládání

Ergonomie sluchátek jako takových je výrazně ovlivněna modelem, který si vyberete. V případě pecek pohodlí ovlivní především to, zda-li vám sedne tvar sluchátek jako takových. Každý máme uši jinak tvarované a někomu mohou Happy Plugs Air 1 Plus sednout více, někomu méně. U podobných sluchátek jde o běžný jev. V případě špuntů je možné ergonomii ovlivnit změnou velikosti jednotlivých silikonových nástavců. V přímém porovnání jsou to právě špunty, které v uších lépe sedí a vlivem své konstrukce také lépe izolují okolní hluk. Při nošení pecek jsem o nich téměř nevěděl vzhledem k tomu, jak mi v uších seděly a vzhledem k jejich muší váze.

Happy Plugs Air 1 Plus nabízí podporu pro dotykové ovládání, v rámci kterého je možné využívat až 14 dotykových gest. Ovládání na sluchátkách funguje skrze dotykové plochy, na které jej třeba si trochu zvyknout. Jakmile si však na polohu těchto ploch zvyknete, ovládání již nečiní žádný velký problém. Na co je však třeba si dát trochu pozor, je nechtěná aktivace jednotlivých gest při vkládání sluchátek do uší.

Kvalita zvuku

Na poměry malých sluchátek hrají Happy Plugs Air 1 Plus poměrně slušně. Basy jsou překvapivě silné, projev je přijatelně plochý a s hlasitostí jsem neměl během testování problém. Při hodnocení zvuku je třeba brát v potaz typ sluchátek, jejich velikost a především cenu. V tomto ohledu hrají tyto modely nadprůměrně s tím, že o něco lepší zvukový zážitek jsem zaznamenal u špuntů – opět především vlivem konstrukce a z ní pramenících benefitů.

Závěr

V současné době je na trhu opravdu obrovské množství sluchátek, která nabízí plně bezdrátový provoz. Potenciální zákazníci tak mají skutečně z čeho vybírat, a to jak napříč různorodými designy, tak i cenovými kategoriemi. Happy Plugs Air 1 Plus se s cenovkou lehce přesahující dva a půl tisíce korun řadí někam do cenového průměru a tomu odpovídá také to, co za své peníze dostanete.

