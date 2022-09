Recenze KEF LSX II: Neskutečně pohodový zvuk na vašem stole

Už je více než rok mi dělají společnost reproduktory KEF LS50 Wireless II, což je v podstatě to nejlepší, co KEF v rámci stolních reproduktorů nabízí. Ovšem co v případě, kdy nechcete platit za reproduktory přes 70 tisíc korun nebo na ně nemáte na stole dostatek místa, a přesto chcete prvotřídní zvuk, který zaujme na první poslech? Nebojte, KEF má řešení i v tomto případě – řešení s označením KEF LSX II. Pojďme se na ně společně podívat a už na začátku vám musím prozradit, že jsem chvílemi až žárlil na to, že něco o polovinu menší a také levnější, než to, co mám na stole, může nabídnout tak úžasný zvuk.

Design a propojitelnost

Osobně jsem na testování dostal barvu Carbon Black, což je kombinace matné přední a zadní části reproduktoru s tím, že zbytek těla pokrývá látka. Pokud by vám tato varianta nevyhovovala, na výběr máte další čtyři možnosti, jak mohou vaše reproduktory LSX II vypadat, a všechny působí opravdu zajímavě, tak aby dotvářely teplo domova. Může to znít jako klišé, ale opravdu připomínají buď luxusní tapety nebo příjemné potahy sedačky, případně polštářků z nějakého pěkného, luxusního hotelu. Tohle se KEF rozhodně povedlo a patří jim za to obrovský palec nahoru. Přece jen, když už máte na stole nějaký ten skvost od Applu, nechcete si vedle něj postavit nějaké plastové těžítko.

Samotné reproduktory jsou poměrně malé, alespoň ve srovnání s LS50 Wireless II, na které jsme zvyklí. Oproti těm jsou zhruba poloviční, konkrétní rozměry jsou 240 x 155 x 180 mm, takže se nemusíte bát, že byste na ně potřebovali obrovský stůl. Obrovský sice ne, ovšem bavíme se o reproduktorech za 35 tisíc korun, které jak kvalitou zpracování, tak především zvukem odpovídají tomu, že si mnohem víc zaslouží stůl z masivu nebo nějakého kvalitního materiálu, než z dřevotřísky.

Samotné reprouktory mají typický přední výdech připomínající nějakou futuristickou turbínu, která má, jak je pro KEF taktéž typické, bronzovou barvu. Zbytek přední části pak nese pouze logo KEF, tentokrát bez označení modelu, což se mi líbí víc než nápisy, které většinou označují model. Pod výdechem reproduktoru je pak jak na levém, tak i na pravém reproduktoru LED dioda, která vás informuje o tom, co se s reproduktorem právě děje. Na celém těle s výjimkou zadní části nenajdete jediný displej ani tlačítko, což je za mě upřímně trošku škoda. Chápu, že jde o minimalismus a zároveň tělo vypadá bez tlačítek nebo čehokoli dalšího opravdu skvěle, ovšem díky tomu máte možnost reproduktor ovládat výhradně přes dálkové ovládání, které je součástí balení, nebo přes aplikaci KEF Connect, o které si ještě něco povíme podrobněji.

Na zadní straně pravého reproduktoru, pak najdeme veškeré konektory a trojici tlačítek pro párování a resetování. Pokud vás zajímá, jaké konektory najdete na zadní straně reproduktorů, pak asi ta nejsnadnější odpověď je všechny. Bavit se v případě jakéhokoli produktu od společnosti KEF o formátech nebo možnostech připojení je zcela irelevantní. Na cokoli si vzpomente, to na reproduktore LSX II přehrajete a jakkoli si vzpomenete, tak do nich dostanete hudbu. Je jedno, zda to bude přes kabel, kde si můžete vybrat mezi HDMI ARC, TOSLINK Optika, USB Typ C, Analog 3.5 mm Aux, RJ45 Ethernet (síť), nebo bezdrátově, kde si můžete vybrat mezi AirPlay 2, Google Chromecast, Roon Ready#, UPnP a Bluetooth 4.2. Co se formátů týká, máte na výběr mezi MQA, DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM a Ogg Vorbis. Samozřejmostí je pak podpora streamovacích služeb a internetových rádií jako je Spotify Connect, Tidal Connect, Amazon Music, Qobuz, Deezer, QQ Music přes QPlay. O to, abyste se s reproduktory spojili nebo na nich přehráli váš oblíbený formát se tedy skutečně nemusíte bát.

Málem bych zapoměl dodat, že v balení najdete kromě reproduktorů, veškeré dokumentace a dálkového ovládání také propojovací RJ45 Ethernet kabel, kterým propojíte levý a pravý reproduktor a dvojici síťových kabelů, pomocí kterých zapojíte, jak jeden, tak i druhý reproduktor do zásuvky. Mimochodem, balení je tentokrát trošku jiné, než jsem u produktů KEF zvyklí a vypadá opravdu skvěle.

Technické parametry

Měniče: Uni-Q: HF: 19mm – hliník; LF/MF: 115mm magnésium + hliník

Frekvenční rozsah (-6dB): 49Hz – 47kHz (dle nastavení EQ)

Frekvenční odezva (± 3dB): 54Hz – 28kHz (dle nastavení EQ)

Integrované zesilovače: LF: 70W HF: 30W, oba v třídě D

Max SPL: 102 dB

Bezdrátové streamování: AirPlay 2, Google Chromecast, Roon Ready#, UPnP, Bluetooth 4.2

Streamovací služby: Spotify Connect, Tidal Connect, Amazon Music, Qobuz, Deezer, QQ Music přes QPlay, Internetová rádia a Podcast

Rozlišení: Síť až do 384kHz/24bit; optický vstup 96kHz/24bit; USB C 192kHz/24bit; HDMI 1.411Mbps PCM

Rozlišení mezi reproduktory: Bezdrátově 48kHz/24bit PCM; Kabelem 96kHz/24bit PCM

Podporované formáty: MQA, DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM a Ogg Vorbis

Rozměry reproduktoru: 240 × 155 × 180 mm

Hmotnost reproduktoru: 7.2kg

Napájení: 100 – 240VAC 50/60Hz

Spotřeba energie: 200W (provozní); <2.0W (standby)

Kabelová konektivita hlavního reproduktoru: HDMI ARC, TOSLINK Optika, USB Typ C, Analog 3.5mm Aux, RJ45 Ethernet (síť), RJ45 Ethernet (mezi reproduktory)

Výstup: 1 x RCA Subwoofer na hlavním reproduktoru

Wifi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6, Dual-band 2.4 GHz / 5 GHz

KEF Connect

Osobně jsem celkem obyčejný uživatel a s aplikací si příliš nehraji. Upřímně řečeno mi v případě KEF slouží vždy jen pro nastavení reproduktorů, první připojení a poté už klasicky přehrávám hudbu z aplikací ať už přes iMac nebo iPhone přímo z Tidalu nebo Spotify. Pokud však chcete, můžete samozřejmě používat aplikaci KEF Connect. Přes aplikaci se připojíte pomocí Wi-Fi k reproduktorům a následně můžete například konfigurovat ekvalizér, a to jak základním způsobem, kdy si jen navolíte, kde jsou reproduktory umístěny, tak i tím nejpokročilejším, jaký je u běžných domácích reproduktorů k dispozici. Přes aplikaci pak ovládáte také přehrávání, hlasitost a vše, co vás jen napadne.

Samozřejmě máte možnost vždy spustit přímo oblíbenou hudební nebo video aplikaci a zvuk přehrávat přímo přes ní, což dělám běžně i u svých LS50. Reproduktory tak můžete jednoduše používat jako reproduktory pro váš počítač a následně na nich kdykoli pustit hudbu například z iPhone. Samotná aplikace funguje opravdu dobře, ovšem jak jsem již psal v úvodu, sem tam by se mi líbilo, kdyby byla možnost se zkrátka jen dotknout reproduktoru na nějakém tlačítku a například zastavit přehrávání.

Neskutečně pohodový zvuk

Ještě než přejdeme přímo na zvuk jako takový, rád bych zdůraznil, že beru v potaz velikost a cenu reproduktorů jako takových. Velikost samotného kabinetu, ve kterým je ukryt reproduktor je totiž dost stěžejní pro celkový zvukový projev, a proto je těžké srovnávat například LS50 Wireless II, které jsou dvakrát větší než LSX. Přesto musím říct, že jsem místy až žárlil na to, jak dobře dokážou o polovinu menší reproduktory hrát a jak strašně pohodový projev mají.

Zvuk má vždy nějakou charakteristiku a proto si někteří lidé kupují celý život reproduktory nebo sluchátka pouze jedné značky, protože se jim zkrátka líbí, jakou charakteristiku zvuku její produkty mají. Já jsem si KEF oblíbil přesně z toho důvodu, že se mi líbí jejich zvukový projev, který je jedním slovem řečeno pohodový. V případě LSX II je však snad ještě pohodovější než obvykle. Hudba, kterou reprodukují vás prostě baví poslouchat a zlepšuje vám náladu. Nechci říct, že rap není ukrutně přísný a beaty od Dreho nediktují nebo, že by Ozzyho hlas místo ježení chlupů po celém těle vzbuzoval úsměv, ale celkově vám je při poslechu LSX II tak nějak pěkně a pohodově. Reproduktory netlačí na pilu, jsou velmi vyvážené a zároveň skutečně přesné. Pokud si je dobře nakonfigurujete ať už co se fyzického umístění v prostoru týká, tak v rámci nastavení ekvalizéru, pak vás jejich zvuk doslova a do písmene pohltí.

Na to, že máte sestavu 2.0 a reproduktory mají poměrně malé rozměry, je neuvěřitelné, jak dokážou rozprostřít zvuk. Samozřejmě se nebavíme o tom, že zaplní 50metrovou místnost zvukem na nějaké party, ale o tom, že pokud je dáte na váš pracovní stůl a sednete si doprostřed, pak to, co má být slyšet ze středu, typicky hlas zpěváka, vychází tak moc ze středu před vámi, že se budete dívat, zda nemáte za monitorem ještě jeden, schovaný reproduktor. Ostatní tóny pak slyšíte ze široka okolo sebe a hudba jako celek vás doslova pohltí.

Pokud chcete reproduktory používat k počítači, pak si troufám říct, že nebudete ani potřebovat subwoofer a bohatě si vystačíte se sestavou 2.0. I tak bude jejich zvuk plný basů, které budou přesné a nebudou zároveň zbytečně dunět. Pokud by vám basová složka v reproduktorech přece jen nedostačovala, pak se můžete poohlédnout po nějakém tom Subwooferu. Já osobně jsem testoval KEF KC62, který vám dá tolik basů a v takové kvalitě, že si už rozhodně nebudete mít možnost na cokoli stěžovat.

Co se mi líbí je fakt, že se dokáží LSX II z pohodového poslechu hudby změnit v přesnou „bestii“, která ze sebe nemilosrdně chrlí veškeré zvuky například pří hraní Call of Duty. Když budete s LSX II měnit zásobník v COD a pak zahájíte palbu z M4, tak se nezapomeňte podívat na předloktí, uvidíte tam husí kůži, jakou jste ještě neviděli. Ať už jde o poslech hudby, sledování filmů, podcastů nebo hraní her, reproduktory ze sebe dokáží vždy dostate přesně takový zvuk, jak byste si v dáné situaci představovali.

Resumé

Víte, já osobně zastávám názor, že byste si buď neměli pořizovat reproduktory žádné a vystačit si s tím, co máte v iMacu anebo se vrhnout do něčeho pořádného. Přece jen reproduktory nejsou nový iPhone, který měníme rok, co rok. Je to věc, která nám vydrží dlouhé roky, často i desítky let a investice se tak rozprostře v čase. LSX II dokážou za cenu lehce pod 35 tisíc korun nabídnout velmi pohodový, ale zároveň přesný poslech hudby, strhující projev při hraní her nebo sledování filmů a zároveň příjemný projev při poslouchání podcastů. Vše, co na počítači děláte, tak bude doplněno o skutečně perfektní hudební zážitek, navíc v balení, které vám nezabere moc místa, tedy alespoň na poměry kvalitních regálových reproduktorů. Pokud navíc chcete reproduktory používat jako stolní repráky k počítači, pak si troufnu říct, že si 99 % uživatelů vystačí bez toho, aniž by museli investovat do subwooferu. Pokud sháníte stolní reproduktory, pak neváhejte a napište klukům z Perfect Sound Group, kde vám poradí nejbližší místo, kde si je můžete poslechnout nebo si je u nich můžete přímo zakoupit.

Reproduktory KEF LSX II si můžete zakoupit přímo zde.