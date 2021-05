Recenze KEF LS50 Wireless II: reproduktory, které vás donutí zaplatit si Tidal a mít husí kůži i v létě!

Jsou dvě hodiny ráno a já sedím sám, ve své pracovně, mám zavřené oči a po těle mi běhá husí kůže. Poslouchám Mikrokozmos od Mariána Vargy a mám pocit že Maestroje zestoupil z nebe a hraje přímo přede mnou, jen a jen pro mě. Slyším a doslova i cítím jak se jeho prsty zabarvené do žluta od desítek tisíc cigaret dotýkají jednotlivých kláves na jeho hammondkách. Marián mi hraje z Tidalu v nejlepší kvalitě v jaké to je vůbec možné, protože po třech minutách poslechu Spotify jsem pochopil, že na KEF LS50 Wireless II je to zkrátka jako jezdit s Ferrari po polňačce.

Vím moc dobře že úvod do článku by měl vypadat jinak, ale těch pár řádků nad tím jsem psal skutečně ve dvě hodiny ráno s husí kůží z toho, co slyším. Teď už je ráno, další den a já mám konečně možnost vše tak nějak vydýchat a podívat se společně s vámi na recenzi nejnovějších aktivních reproduktorů od společnosti KEF, které nesou označení LS50 Wireless II. Díky aktuální situaci ve světě jsme na ně čekal téměř rok, ale jak už asi sami tušíte, vyplatilo se.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pojďme začít nejprve samotným designem, který těm, jenž měli co dočinění s předchozí generací nemusím příliš představovat. První a druhou generaci reproduktorů LS50 Wireless totiž rozeznáte skutečně jen díky pár detailům. Pro ty ostatní je potřeba hned na začátek zmínit, že se jedná o skutečně velké bedny s rozměry 305 x 200 x 311 mm a váhou dvacet kilogramů. Nepředpokládám, že by někdo stavěl reproduktory za 65 tisíc korun za papírový stolek z Ikei, ale i tak je důležité zmínit, že reproduktory protřibují opravdu velký prostor a jsou hodně masivní. Jak sami vidíte na fotografiích i v kontextu 27″ iMacu a Apple Pro Display XDR s 32″ úhlopříčkou se jejich rozměry neztratí, spíš naopak. Je tedy potřeba mít na paměti, že jim musíte dopřát prostor a kvalitní podklad buď v podobě speciálních stojanů nebo masivního nábytku.

K dispozici máte na výběr jednu ze čtyř barev, které mění nejen barvu samotné bedny, ale také měniče. Reproduktory nejen že jsou masivní, ale také tímto dojmem bezezbytku působí a na první pohled vidíte přesnost zpracování a materiály, které jsou předurčeny k tomu, aby poskytovaly ten nejlepší akustický zážitek, který si v dané cenové kategorii lze představit. Nechybí samozřejmě gumové nožičky ke zmírnění rezonance, o které se však stará i samotná váha reproduktorů, jenž je úctyhodných 20 kilogramů. Veškeré konektory a ovládací prvky pak nalezneme jako již tradičně na pravém reproduktoru. Ten nabízí dotykový displej, pomocí kterého můžeme měnit hlasitost, zdroj zvuku a samozřejmě jej také vypnout nebo zapnout. V balení reproduktorů naleznete kromě samotných reproduktorů, návodů a další příslušné literatury dvojici napájecích kabelů. Každý reproduktor se zapojuje zvlášť do zásuvky, a to pomocí kvalitního kabelu a doporučuji použít samozřejmě minimálně přepěťovou ochranu. Kromě toho je v balení také Audio Ethernet kabel, jenž se řadí mezi ty kvalitnější, není však problém si od KEF dokoupit ještě vyšší ligu, a to za zhruba 130€. Tím propojíte levý a pravý reproduktor. Nechybí ani bezdrátové ovládání, které by však na můj vkus vzhledem k designu reproduktorů a jejich ceně mohlo mít skutečně modernější a na pohled kvalitnější design.

Pokud jsem někdy o nějakém reproduktoru řekl, že je možné jej připojit prakticky k čemukoli, musím to vzít zpět, protože KEF LS50 Wireless II. posouvají hranice konektivity na zcela novou úroveň. Pojďme se nejprve podívat na fyzické porty. Mezi ně patří HDMI, Digitální optický vstup, COAX, AUX, Ethernet pro připojení přes audio kabel, USB (pouze pro servisní zásahy), Ethernet pro propojení levého a pravého reproduktoru a výstup na subwofer. Co se bezdrátových možností týká, nechybí samozřejmě AirPlay 2 Google ChromeCast, DLNA, Roon a Bluetooth 4.2. Podporovány jsou pak streamovací služby Spotify connect, Tidal connect, Amazon Music, Qobuz, Deezer, QQ Music, Internet Radio a Podcast, do kterých je možné využít přímé streamování zvuku z aplikace do reproduktoru.

Pro ovládání reproduktorů a pro samotné přehrávání hudby je možné použít buď kabelové připojení s vaším Macem nebo bezdrátové připojení. Bohužel co se připojení přes kabel týká, je to celkem oříšek, protože iMac nabízí v podstatě jen klasický 3,5mm jack konektor, který už několik let není vybaven digitálním audio konektorem. Jedinou možností, jak připojit reproduktory k iMacu pomocí kabelu je tak Ethernet port a to tak, že jeden kabel vede z iMacu do routeru, v mém případě do AirPortu a druhý z AirPortu do reproduktorů. Díky tomu vše funguje v ideální kvalitě. Další možností je pak využít bezdrátového připojení, a to nejlépe pomocí AirPlay 2.

Ovládání pak probíhá pomocí dálkového ovladače, případně pomocí Macu nebo iPhone. Pro iOS má KEF novou aplikaci KEF connect, ve které se reproduktory i párují a nastavují tak, aby poskytovaly co nejdokonalejší zvuk. Aplikace je propojena s Tidalem, Spotify a tak dále a hudbu je možné z těchto streamovacích služeb přehrávat přímo přes KEF connect, přes který je možné také ovládat reproduktory. Vše je tak velmi jednoduché a přehledné a pro celé ovládání i přehrávání hudby vám stačí jedna jediná aplikace. V rámci aplikace KEF connect je možné taktéž nastavit a tím doladit kvalitu zvuku, a to jednak pomocí klasického ekvalizéru, tak i pomocí nastavení vlastností reproduktorů vzhledem k jejich umístění nebo vstupu, přes který do nich pouštíte hudbu.

Zvuk od kterého se nemůžete odtrhnout!

První, co je důležité zmínit je fakt, že během první vteřiny pochopíte, čím musíte reproduktory krmit. Zapomeňte na standardní streamovací služby jako je Apple Music nebo Spotify, rozdíl oproti tidalu nebo nahrávce ve FLAC, totiž pozná skutečně každý, a to na první poslech. Já osobně používám k poslechu od té doby, co jsem si KEF LS50 Wireless II pořídil výhradně Tidal a občas musím u některých obzvlášť tuzemských albumů udělat vyjímku a bohužel pouštět i Spotify. Vše co je však uvedeno v následujících řádcích prezentuje poslech hudby v té nejvyšší možné kvalitě, kterou nabízí Tidal Master. Reproduktory dokáží nabídnout hlasitost 108 decibelů ve vzdálenosti jednoho metru od ozvučnic, přičemž startující dopravní letadlo dosahuje hlasitosti 120 decibelů. I při téměř maximální hlasitosti je zvuk stále velmi kvalitní, ovšem je to hlasitost, při které jej rozhodně poslouchat nechcete. Při hlasitosti, která je ještě snesitelná pro vaše uši, tedy při 85 decibelech mají reproduktory frekvenční rozsah 40 Hz – 47 kHz, tedy rozsah, který je vyšší než rozsah lidského sluchu. Cokoli vy dokážete slyšet, dokážou reproduktory reprodukovat.

Co to znamená v praxi? První, co mi doslova vyrazilo dech je, že pokud dodržíte ideální trojúhelník mezi vámi, pravým a levým reproduktorem, bude vám zvuk hrát uprostřed. Ano, tak je to u každých lepších reproduktorů, ale zde máte pocit, že se reproduktory opravdu nachází uprostřed a oba kanály se vám v hlavě slévají tak dokonale, jako když máte velmi dobrá sluchátka. To, co má být uprostřed je uprostřed a to co má být slyšet ze stran je slyšet ze stran, díky čemuž si připadáte jak na koncertě, který hraje jen a jen pro vás a zatím co hlas Billie Eilish slyšíte přesně uprostřed, nástroje jsou pak rozprostřeny před vámi v dokonalé symetrii od středu.

Když si pak pustíte Time od Pink Floyd v remastrované verzi z roku 2001, která kvadrofoní nahrávku posouvá na zcela jinou úroveň, rozloží se kapela doslova na vašem stole a hlas Rogera Watersa vám opět způsobí husí kůži. Jednotlivé tóny dokážou vyniknout v celé své škále a vy doslova a do písmene cítíte nejen studio za miliony dolarů, ve kterém se skladba dočkala finálního masteru, ale zejména řemeslnou poctivost pánů, kteří skladbu nahráli. Vše je totiž tak neuvěřitelně poctivé, že si pomalu ale jistě začnete uvědomovat, jak obrovský rozdíl je mezi poctivou hudbou a tím, co se často dostává na přední příčky různých hitparád. Samotného mě to velmi mrzí, protože kromě věcí jako jsou Pink Floyd, Deep Purple, Marián Varga nebo například Uriah Heep poslouchám zejména Rap. A i když se v kontextu s velikány, které jsem jmenoval může někdo smát, tak miluji Yzomandias a například Melanž/Rolls je pro mě po 20 letech poslouchání českého rapu to nejlepší, co tu kdy vzniklo. Ovšem ten rozdíl v kvalitě nahrávky oproti výše uvedeným velikánům je tak obrovský, že i když tu skladbu miluji, tak i Niktendův hlas, je oproti tomu, co dokáže předvést Roger Waters spíše úsměvný. Nechci srovnávat českého rapera s jedním z největších hudebníků všech dob, chci tím říct, že pokud je skladba skvěle nahraná a hudebník do ni dal dokonalou řemeslnost, pak je výsledek naprosto mimo realitu a bude vám skutečně běhat mráz po zádech.

Reproduktory jsou nesmírně vyvážené a dávají vyniknout tomu, jak byla nahrávka nahrána, což okamžitě prozrazuje i kvalitu samotné produkce interpreta. Samozřejmě máte možnost ovlivnit přes ekvalizér vyvážení reprodukce, ovšem já osobně mám nejraději, když hudbu slyším tak, jak ji umělec nahrál. Na svoji velikost a na to, že se jedná o sestavu 2.0, tedy sestavu bez subwoferu, jsou basy na velmi dobré úrovni, kterou lze přidáním přídavného basového reproduktoru ještě zlepšit. Právě k velmi kvalitní reprodukci basů pomáhá zesilovač s výkonem 280 wattů pro basovou složku a 100 wattů pro výšky a středy.

Když si pak pustíte nějaký nový film nebo třeba i jen trailer na film, budete mít doslova husí kůži. Reproduktory si samozřejmě nehrají na nějakou simulaci 3D zvuku, ale to co dokáží reprodukovat je tak detailní a tak atmosférické, že se vám bude tajit dech. Pokud je film dobře nazvučené, což většina například na Netflixu je, pak vám garantuji, že v rámci stereo reproduktorů v dané cenové kategorii jste ještě nic příliš podobného nezažili. Jednou z nejlépe technicky zpracovaných novinek, které jsou k dispozici je Drive to Survive, které mám jako velký milovník F1 nakoukané od A do Z. Přesto jsme si celou sérii ještě jednou pustil na počítači s reproduktory KEF, jen abych si užil ty neuvěřitelné zvuky, které se v seriálu nachází a vychutnal si některé momenty znovu a lépe. Samozřejmě, pokud si někdo kupuje do pracovny podobné reproduktory, je pravděpodobné, že u televizoru má nějaké super domácí kino, ovšem já jej aktuálně díky stěhování nemám, a proto jsem si poslech užil na 100%.

Mám však jednu úsměvnou věc, která mě však na KEF LS 50Wireless II štve. Už si totiž nepouštím hudbu v pozadí práce a neposlouchám ji jen jako kulisu, při které se mi příjemně pracuje. Hudba je tak dokonalá, že ji zkrátka vnímám mnohem víc, než bych chtěl i v situacích, kdy má dělat jen pozadí. Naladění reproduktorů je totiž velmi pohlcující a mozek se zkrátka začne dřív nebo později soustředit na kvalitu reprodukce mnohem víc než na samotnou práci.

Investice u které neuděláte chybu

KEF v rámci své cenové kategorie představuje jedno z nejlepších řešení, které je možné získat. I kdybychom odhlédli od možností konektivity a dalších vychytávek, které reproduktory umí, pak samotný zvuk stojí za každou jednu korunu, kterou KEF LS50 Wireless II stojí a v mém případě také za každý jeden den, co jsem na ně čekal. Detailní vykreslení veškerých tónů vás bude nutit čas od času přestat dělat to, co právě děláte a začít se soustředit na hudbu. Ta je totiž podána na takové úrovni, kterou jsem od klasických aktivních 2.0 reproduktorů v ceně do 80 tisíc korun ještě neměl možnost slyšet. Pokud tedy hledáte způsob, jak dodat kvalitní ozvučení své pracovně, kanceláři nebo například ložnici a nebojíte se cenovky atakující hranici 67 000 korun, pak je KEF LS50 Wireless II skvělou a za mě i tou nejlepší možnou volbou. Sám jsem na ně dlouho čekal a jsem rád, že je konečně budu mít v pracovně, kde vydrží opravdu dlouhé roky. Nenapadá mě totiž nic, s čím by kdokoli mohl přijít v dané cenové kategorii a já si mohl říct, že je to tak úžasné, že to stojí za výměnu. Když se rozhodnete pořídit podobný kousek, jedná se bezesporu o investici na dlouhou dobu a proto chápu, že ji každý velmi dobře zváží. V tomto případě však nejde udělat chybu, pokud se rozhodnete si KEF LS50 Wireless II pořídit.

