Recenze KEF KC62: Subwoofer, který mění pravidla

Zatímco KEF LS50 Wireless II mi doma hrají už více než půl roku, na pořádný subwoofer jsem si musel v důsledku nedostatku čipů počkat. Nakonec však vše dobře dopadlo a před pár dny jsem k reproduktorům zapojil také zbrusu nový subwoofer KEF KC62. Po nejrůznějším nastavování, ladění a hraní si se vším, co tato kombinace dohromady dokáže, věřím, že vám zvládnu co nejlépe poreferovat své dojmy z KC62, který vyniká zejména tím, jak kvalitní zvuk dokáže ze svého poměrně malého těla reprodukovat. Také si povíme něco o tom, zda se externí subwoofer vyplatí jen těm, kteří skutečně milují dunivé tóny basů a nebo posune samotné reproduktory na jinou úroveň i pro ty, kteří mají basy rádi jen lehce zvýrazněné, avšak o to víc kvalitní. Pohodlně se posaďte a pojďme na to.

První, co vás zaujme, je fakt, že samotný subwoofer je na to, že nabízí výkon neuvěřitelných 1000W a hmotnost 14 kilogramů, opravdu velmi malý. Jedná se o téměř dokonalou krychli s rozměry 246 x 256 x 248 mm. Když vezmete v úvahu rozměry a hmotnost, je vám pak jasné to, co zjistíte už při prvním vybalení z krabice. Stejně jako veškeré produkty KEF, i tentokrát se setkáte se 100% zpracováním, extrémní kvalitou a tím, že na první pohled vše vypadá tak, že by to opravdu mělo hrát dobře. Obzvlášť u subwooferu je totiž důležitá kvalita zpracování, která musí být na té nejvyšší úrovni, aby nehrozilo, že bude cokoli rezonovat a zhoršovat kvalitu reprodukce a v tomto případě to tak skutečně je.

Subwoofer je k dispozici ve dvou barevných variantách – konkrétně v bílé a mnou zvolené carbon black. Jedná se tedy o stejné barvy, jaké nabízí i reproduktory LS50. Masivní a čtrnáct kilogramů těžký subwoofer je téměř celý podestlán pevnou gumovou podložkou, která zabraňuje jakýmkoliv rezonancím a přenosu vibrací na podložku, na kterou jej postavíte. Přední část zdobí nenápadné logo KEF, zatímco na obou bocích najdeme 6,5″ velké měniče. To, co nevidíme, jsou pak uvnitř skryté dva zesilovače, z nichž každý nabízí výkon 500W, dohromady tedy na poměry velikosti až neuvěřitelných 1000W a maximální hlasitost 105dB.

Vše důležité pak najdete na zadní straně, kde máte konektory pro bezdrátový modul od KEF, v případě, že nechete používat kabely, HPF filtr, AC kabel pro připojení do elektřiny a pak také standardní konektory Line input a Line output. Nechybí pak ani klasické konektory pro speaker input. Kromě konektorů a zapínacího tlačítka je zde také spousta tlačítek, pomocí kterých si můžete přizpůsobit zvuk k dokonalosti. Můžete si změnit nastavení Phase na 0 stupňů nebo 180 stupňů, můžete si nastavit, kde máte subwoofer umístěn, aby ekvalizér automaticky zohlednil okolní prostor, můžete nastavit samozřejmě také frekvenci a hlasitost, což jsou věci, kterým se v prvních dnech budete věnovat, abyste vše vyladili k dokonalosti. Zajímavostí je pak také možnost nastavit takzvaný GND Lift – tedy zemění, které eliminuje nepříjemné šumy, jenž se mohou objevovat ve vaší domácí síti.

Důležité je podotknout, že vše, co jsem zmínil z ovládacích prvků, najdete také v rámci aplikace KEF Connect, díky které je ovládání a nastavení reproduktorů i subwooferu skutečně hračka a navíc vás bude bavit měnit různá nastavení i několik dní v kuse, dokud nebudete se vším spokojeni. Aplikace se za posledních pár měsíců skutečně změnila a práce s ní je velmi intuitivní a umožňuje změnit a nastavit vše, čeho jsou reproduktory a subwoofery od KEF schopny z pohodlí vašeho iPhonu. Právě díky jednoduchosti aplikace vás bude nastavování bavit a budete si během pár vteřin mít možnost změnit nastavení například při večerním poslechu, kdy nechcete nikoho rušit, a při poslechu, kdy jste doma sami nebo v rámci toho, zda posloucháte hudbu nebo sledujete film. Vykouzlíte si tak vždy přesně takový zvuk, jaký očekáváte a jaký je vám pro danou příležitost příjemný.

Technologie

Subwoofer KC62 je vybaven řadou zajímavých technologií, díky kterým dokáže i při malé velikosti poskytnout opravdu skvělý zvukový zážitek. Tou nejzajímavější je technologie Uni-Core, která optimalizuje takzvané force-canceling uspořádání, kdy jsou dva měniče umístěné proti sobě. Díky tomu je možné nabídnout velký výkon, který byl doposud doménou pouze prostorově objemných subwooferů. Další technologií je P-Flex, kterou KEF přirovnává k origami. Jedná se o speciální design závěsů okolo měničů, který umožňuje měniči pohybovat se bez jakéhokoli omezení, díky čemuž vzniká menší akustický tlak a zlepšuje se basový projev.

Nechybí ani exkluzivní technologie KEF, která dokáže eliminovat až 75 % harmonických zkreslení a to díky inteligentnímu systému, který opravuje zkreslení přímo na cívkách. Díky tomu jsou basy přesné, bez vedlejších šumů a zkreslení. Součástí subwooferu je také speciální DSP, které je navrženo přímo pro tento model a pracuje s algoritmy, které hlídají ořezávání pásem. Výsledkem všech použitých technologií spolu s kvalitními materiály a špičkovým zpracováním je kompaktní tělo, které umožňuje poskytovat bas v takové kvalitě, který byste z takto malého subwooferu nečekali.

Pro úplnost pak uvádím také konkrétní parametry subwooferu KC62:

Basové měniče: 2 x 6,5″

Frekvenční odezva (± 3dB): 11Hz – 200Hz

Max. výstup: 105dB

Zesilovač: třída D

Výkon zesilovače: 1000W RMS (2 x 500W RMS)

Nastavitelný rozsah LFE: 40Hz – 140Hz

Vstupy: RCA

Potřebné napětí: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Spotřeba: 1000W

Hmotnost: 14 kg

Rozměry: 246 x 256 x 248 mm

Zvuk

Jakmile poprvé zapojíte KC62 ke svým reproduktorům, vše nastavíte a pustíte první písničku z Tidalu, první slova, která vás napadnou, budou něco jako hutnost, plnost, obklopení nebo pohlcení. LS50 Wireless II jsou neskutečně dobré reproduktory, ovšem to, co se stane po připojení KC62 jsem opravdu nečekal. Zvuk vás doslova a do písmene pohltí a už vás nepustí. I když jsem si původně myslel, že subwoofer jen zapojím a nechám jej potichu pár hodin hrát, aby se pořádně rozehrál, nakonec jsem zůstal zavřený v pracovně dlouhé hodiny a jen poslouchal. Vtipné je, že basy jsou až to poslední, na co jsem si při poslechu vzpoměl. První, co si uvědomíte je, že vás zvuk opravdu vtahuje a obklopuje, najednou vyplní celou místnost. Díky opravdu detalním možnostem nastavení je velmi těžké říct vám, jak vlastně subwoofer hraje, protože hraje přesně tak, jak chcete. Když si pohrajete s frekvencí a hlasitostí nebo také s tím, jaké tóny vlastně reproduktory do subwooferu posílají, což můžete skutečně nastavit, pak si zvuk přizpůsobíte přesně tak, jak vám to vyhovuje.

Můžete mít skutečně dunivý, ale ne nepříjemný nebo rezonující zvuk, ale zkrátka takový, který opravdu duní celou místností, pokud to máte rádi. Můžete mít skvěle vyvážené basy, které tak, jak se to líbí mě, vyplní celou místnost důrazným zvukem, ale nejsou nějak extra dunivé, naopak velmi příjemné a jsou zde od toho, aby umocnily celý zvukový zážitek. Nevyhovuje vám ani jedno? Můžete nechat subwoofer skutečně jen dotvářet atmosféru a pouze při těch nejvýraznějších basech jej nechat přidat se do hry a vyloudit ze sebe plný, ale přesto celkem jemný zvuk, který pouze příjemně podkreslí ostatní zvuky.

Samotné reproduktory hrají skvěle a vybral jsem si je právě proto, že jejich zvuk miluju. Ovšem poté, co jsem je doplnil o KC62, získal zvuk zcela jiný rozměr. Nechci říct, že najednou hrají 10x lépe, ale zvuk je mnohem hutnější, doslova a do písmene vás obklopí a zažijete při poslechu atmosféru, jako byste byli na koncertě nebo někde v klubu a kapela hrála přímo před vámi. Je pravda, že investice do KC62 rozhodně není malá, navíc když uvážíme, že v balení bohužel není připojovací kabel a musíte tedy dalších pár tisíc korun připočítat.

Na druhou stranu pokud hledáte ozvučení kanceláře nebo pracovny, které vám bude dělat radost a bude vás pohlcovat kvalitou a nikoli nějakým uměle vylepšeným zvukem, tak jste jej právě našli. Narovinu však říkám, že se rozhodně nejedná o kombinaci, která vám má za každou cenu ozvučit jen pracovnu, pokud nemáte místo nebo nechcete zjakéhokoli důvodu domácí kino, ale sestavu 2.1, pak vám při sledování filmů bude běhat mráz po zádech i v obýváku o velikost přes 50 metrů čtverečních. Zvuk, který se line z kombinace LS50 Wireless II a KC62 je tak neuvěřitelně atmosférický a hutný, že by se dal doslova krájet. Nic přitom není zastřené, veškeré tóny jsou krásně čisté. Zvuku prakticky není co vytknout. Pokud navíc přihlédneme ke kompaktnosti a ceně, není se příliš o čem bavit a alternativy nebudete hledat podle toho, že jsou výrazně lepší, ale maximálně tak podle toho, že se vám líbí zvuk toho či onoho výrobce.

Resumé

Subwoofer můžete samozřejmě připojit i k jiným reproduktorům, ovšem pokud zvolíte stejnou kombinaci jako já, vyjde vás KEF LS50 Wireless II spolu s KC62 na zhruba 115 000 Kč včetně DPH. Za tuto částku získáte na poměry zvuku, který tato sestava nabízí, velmi kompaktní řešení, jak skutečně kvalitně ozvučit svoji pracovnu nebo kancelář. Osobně mi zvuk KEF sedí ze všech reproduktorů, co jsem měl možnost vyzkoušet, nejlépe a proto jsem si právě tuto sestavu pořídil a musím říct, že i když jsem měl možnost otestovat opravdu hodně reproduktorů, zvuk, který vykouzlí KEF LS50 Wireless II v kombinaci s KC62 je nejen velmi příjemný a zároveň čistý, ale také atmosférický, což je to, co oceňuji především. Důležité je také přihlédnout k velikosti, díky které nezabírá subwoofer příliš místa a pokud navíc použijete bezdrátový modul od KEF, stačí vám jej připojit pouze do elektřiny a nemusíte řešit žádné další kabely, což je obrovská výhoda i v menších místnostech.

Pokud jste se již rozhodli investovat do reproduktorů částku okolo 75 tisíc korun, pevně věřím, že si můžete dovolit i dalších 40 tisíc korun za subwoofer a pokud ano, pak teprve poznáte, co vaše reproduktory v kombinaci s KC62 dokáží. Za mě tedy rozhodně palec nahoru a jsem rád, že mohu mít něco takového doma a zažívat to při každém jednom poslechu. Život je totiž zatraceně krátký na to, abychom museli za super zvukem chodit jen do kina a neměli jsme jej mít doma, v autě nebo v uších. Pokud si jej tedy chcete trochu zpříjemnit a dopřát si opravdu zažítek, pak se na KEF KC62 zajděte rozhodně podívat, poslechněte si jej a věřím, že si jeden nebo rovnou dva rozhodně odnesete domů!

