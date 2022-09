iPhony 15 se příští rok dočkají zřejmě extrémně rychlého USB-C

Skupina USB Promoter Group, do které patří společnosti Apple, Microsoft, Intel, HP, STM a další, představila před pár hodinami oficiálně specifikace pro novou verzi USB 4. Verze 2.0 přinese oproti aktuálnímu standardu USB4 dvojnásobnou přenosovou rychlost. Nové kabely spolu s novou verzí USB4 umožní přenášet data až rychlostí 80 Gb/s a to za použití pasivních kabelů. Aktualizace USB4 na verzi 2.0 se bude týkat jak USB Type-C, tak i USB Power Delivery. V bodech níže pro vás máme shrnuto, co vše lze od USB4 verze 2.0 očekávat:

Provoz až 80 Gb/s, založený na nové architektuře fyzické vrstvy, s použitím stávajících pasivních kabelů USB Type-C 40 Gb/s a nově definovaných aktivních kabelů USB Type-C s rychlostí 80 Gb/s.

Aktualizace datových a zobrazovacích protokolů pro lepší využití nárůstu dostupné šířky pásma.

Aktualizace datové architektury USB nyní umožňují datové tunelování USB 3.2 překročit 20 Gb/s.

Aktualizováno, aby bylo v souladu s nejnovějšími verzemi specifikací DisplayPort a PCIe.

Zpětná kompatibilita s USB4 verze 1.0, USB 3.2, USB 2.0 a Thunderbolt 3.

Důvod k radosti i pro jablíčkáře?

Ptáte-li se, proč na našem jablečném magazínu informujeme o upgradu USB4? Odpověď je jednoduchá. Vzhledem k tomu, že se dotkne i USB Type-C nebo chcete-li USB-C, je dost dobře možné, že se ho dočkáme v příštím roce právě u iPhonů, ale i jiných Apple produktů. Kalifornský gigant má mít totiž v plánu kvůli nařízením v celé řadě zemí, ale i třeba EU přechod z Lightningu právě na USB-C, přičemž se dá očekávat, že jej bude chtít odprezentovat jako přechod na technologii výrazně překonávající parametry Lightningu. A právě specifikace USB4 verze 2.0 by mu v tom mohly dost možná pomoci.