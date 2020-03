Macy s podporou USB4 dorazí už za dva roky

Už delší dobu se proslýchá, že Apple pracuje na svých vlastních Arm procesorech. Nutno podotknout, že Apple má s Arm procesory nemalou zkušenost, a to rozhodně pozitivní – stačí se podívat například na procesory A-series, které tepou v iPhonech či iPadech. Podle posledních dostupných informací od notorického analytika Ming-Chi Kua by se první MacBooky s Arm procesory mohly objevit již v roce 2022. Kromě nových procesorů by se tyto MacBooky měly dočkat také USB4, a to od speciálního výrobce.

Údajným výrobcem USB4 portů pro budoucí MacBooky s Arm procesory by se měla stát společnost ASMedia Technology. Jak ale jistě víte, momentální MacBooky nedisponují klasickým USB portem, nýbrž portem, který má sice stejný „otvor“ jakožto USB-C, avšak využívá technologie Thunderbolt 3. Tato technologie patří Intelu, což prozatím znamená, že je k dispozici jen u těch zařízení, ve kterých tepe procesor od tohoto výrobce. Intel se však rozhodl technologii Thunderbolt zpřístupnit i ostatním společnostem, z čehož by mohly těžit právě budoucí MacBooky, jenž budou využívat již zmíněný standard USB4. Zpřístupněním technologie Thunderbolt by se mělo stát levnějším také veškeré příslušenství k MacBookům, které je v mnohých ohledech dosti drahé – a to právě kvůli své exkluzivitě.

Nejlépe si nový typ USB s pořadovým číslem 4 představíte jakožto klasický Thunderbolt 3, akorát pod jiným jménem. USB4 bude mít i nadále stejný konektor jako doteď. Maximální přenosová rychlost dosáhne až na 40 Gb/s, což je dvakrát více, než nabízí momentálně nejnovější USB 3.2 Gen 2×2. Díky tomu, že bude USB4 jednoduše řečeno Thunderbolt 3, tak se také dočkáme možnosti pomocí něj připojit až dva 4K monitory, popřípadě jeden 5K monitor. Technologické specifikace USB4 byly zveřejněny již minulý rok v září, tudíž má kalifornský gigant rozhodně dost času na to, aby jej mohl integrovat do MacBooků s označením 2022. Intel bude i nadále nabízet svůj Thunderbolt 3 a malými výhodami oproti USB4.