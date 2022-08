Start Artemis I živě: Sledujte vzlétnutí nejsilnější rakety v historii lidstva k Měsíci

Dnešní den by se měl s trochou štěstí zapsat do historie lidstva a zejména pak kosmonautiky zlatým písmem. Ve 14:33 našeho času se totiž otevře dvouhodinové vzletové okno, v jehož průběhu by se měla směrem k Měsíci vznést nejsilnější raketa v lidské historii SLS a započít tak novou éru v dobývání vesmíru. A díky živému přenosu NASA může být u této chvíle každý z nás.

Mise Artemis I, v rámci které se raketa SLS vznese k nebesům, je prvním krokem k návratu člověka na Měsíc, ke kterému by mělo dojít snad v roce 2025 či 2026. Přestože není na dnešek v plánu let pilotovaný, vnímá jej NASA jako extrémně důležitý, jelikož si na něm otestuje celou řadu systémů a obecně věcí, kterým bude čelit v následných letech již s lidskou posádkou, které je logicky třeba zajistit maximální bezpečí. Velmi zajímavé je pak to, že program Artemis nevznikl jen coby snaha oprášit úspěchy světové kosmonautiky ve formě přistání na Měsíci, ale hlavně proto, že chce NASA vytvořit na Měsíci obyvatelnou základnu a právě Artemis má být startem těchto snah. V budoucnu pak má být Artemis i vstupenkou na Mars, byť v tomto případě se bavíme zatím o zcela nejasných termínech.

Poměrně zajímavé je to, že se dnes (či při nepřízni počasí 2. či 5. září) vznese raketa k Měsíci z rampy 39B Kennedyho vesmírného střediska, ze které odstartovala třeba i mise Apollo 10, přičemž i ta měla za cíl doletět na oběžnou dráhu měsíce. Na to, jak chce NASA s raketou kolem měsíce kroužit se pak můžete podívat na jejím plánku níže. Snad tedy vše dopadne přesně tak, jak je naplánováno a lidstvo dnes oslaví další velký úspěch.