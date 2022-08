iPhony 14 (Pro) budou podporovat satelitní volání a zprávy. Známe detaily

To, o čem se v předešlých letech jen šuškalo, se má letos stát realitou. Řeč je konkrétně o podpoře satelitního volání a textových zpráv novou generací iPhonů, která by se tak díky tomu mohla teoreticky stát takřka nezávislá na klasických operátorech – tedy alespoň co se volání a zpráv týče.

Že Apple na podpoře satelitní komunikace pro iPhony pracuje jsme v předešlých letech slyšeli už několikrát s tím, že loni to u iPhonů 13 (Pro) už dokonce vypadalo na nasazení. Apple si však měl tento plán dle informací Bloombergu z minulosti rozmyslet s tím, že technologii raději nasadí o rok později. A právě tuto informaci před pár hodinami potvrdil portálu AppleTrack spolehlivý leaker Tim Farrar a přidal pár zajímavých detailů. Leakerovy zdroje tvrdí konkrétně to, že se má podpory satelitní komunikace dočkat celá řada iPhonů 14, tedy se uživatelé nemusí bát omezenosti na modely Pro. Komunikace jako taková je nicméně i ze strany Applu zatím dle všeho spíše v plenkách a v prvotní fázi, kterou představí lidem, mají být funkční jen klasické textové zprávy. Postupem času se k nim mají nicméně přidat i hovory a posílání multimediálních souborů, na což jsme zvyklí třeba z iMessage. Jak rychle tyto možnosti přibudou ale nejspíš zatím neví ani samotný Apple. Tak či tak se nicméně zdá, se funkcionalita nebude omezena jen na nouzová volání, ale bude zpřístupněna i pro komunikaci mezi běžnými uživateli.

Pokud se informace o satelitní komunikaci potvrdí, bude se jednat bezesporu o jeden z nejvýraznějších počinů Applu v oblasti smartphonů za poslední roky, ne-li v celé mobilní historii. Žádný standardní výrobce smartphonů totiž podobné řešení nenabízí a pravděpodobně ani nějakou chvíli nabízet nebude. Přeci jen se jedná o velmi technologicky i finančně náročnou věc, u které je zapotřebí mimo jiné zajistit satelity na oběžné dráze Země. Jelikož se však jedná o Applem nepotvrzený únik, je třeba jej zatím brát s určitou rezervou a počkat si až na 7. září, kdy odhalení iPhonů 14 a tedy snad i potvrzení novinky proběhne.