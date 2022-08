Mobilní hry Netflix: Jak je hrát a jaká je v současnosti nabídka?

V červenci loňského roku oznámila společnost Netflix svůj plán vstoupit do světa mobilních her jako součást své předplacené služby. V současné chvíli se nabídka netflixových herních titulů nejen v App Store rozrůstá každý měsíc. Uživatelé, kteří mají předplacenou streamovací službu Netflix, si tyto hry mohou zahrát na svých tabletech a smartphonech, hry samotné jsou často založené na populárních pořadech a filmech z programové nabídky Netflixu.

V průběhu loňského roku přidala streamovací služba Netflix do svého portfolia také mobilní hry. Hrstka her od Netflixu byla zpočátku k dispozici majitelům zařízení s operačním systémem Android , později přišli na řadu také jablíčkáři. Jaké hry od Netflixu jsou v současné době v App Storu k dispozici a za jakých podmínek je můžete hrát?

Jak hrát hry od Netflixu na iPhone?

Hry Netflix lze hrát prostřednictvím samotné mobilní aplikace Netflix. Stačí otevřít aplikaci a přejít do sekce her, vybrat si některou, která vás zajímá, a užít si hraní. Mějte však na paměti, že jsou k dispozici pouze v mobilní aplikaci. Na iPhonu spusťte Netflix a na hlavní obrazovce se posouvejte dolů, dokud nenarazíte na kategorii Hry. Klepněte na titul, který vás zaujal, a na stránce titulu klepněte na Získat hru. Následně stačí jen potvrdit přechod do App Storu, kde si už hru můžete bez problémů stáhnout do vašeho iPhonu.