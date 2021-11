Zahráli jsme si hry od Netflixu inspirované jeho pořady. Jaké jsou?

Není tomu tak dávno, co se Netflix rozhodl vstoupit také do herní branže. Toto rozhodnutí vyvolalo v leckom rozpaky. Téměř každému ale bylo jasné, že, tedy alespoň zpočátku, nepůjde o špičkové tituly pyšnící se skvělou grafikou a propracovaností. Mnohdy tak půjde o hry založené na seriálech určené převážně pro fanoušky. Tak či onak, Netflix vydal pětici her, které jsme zběžně otestovali. Jde o Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Hra, Teeter (Up), Shooting Hoops a Card Blast, Pojďme se na ně podívat o něco podrobněji.

Stranger Things 3: Hra

Už při prvním zapnutí vám bude jasné, že půjde o hru, jejímž účelem je nějaké drobné rozšíření příběhu seriálu. Hrát budete za hlavní postavy a plnit různé úkoly. Každá postava má jiné dovednosti a kolikrát bude třeba i trochu zapřemýšlet. Grafika je stylu z Nintenda Gameboy, což ale rozhodně nevadí. Plusem je český jazyk, a to u všech her.

Stranger Things: 1984

Tato hra je na velmi podobné bázi jako hra předešlá, přičemž grafika je ještě o poznání jednodušší. V první misi budete hrát za Hoopera a hledat ztracené chlapce. Stranger Things: 1984 na první pohled cílí na mladší hráče a půjde zřejmě o titul, který vás hratelností ani grafikou příliš nezaujme. Ale proti gustu…

Teeter (UP)

Příjemná odpočinková hra, v níž bude vaším úkolem dostat míček do jamky. Učiníte tak za pomoci kusu dřeva, který musíte dotyky na tu či onu stranu obrazovky naklánět. Příjemná odpočinková hra, ovšem obtížnost se stupňuje. Časem narazíte i na jamky, kterým je třeba se vyhnout.

Card Blast

Další jednoduchá a na pohled velmi pěkně udělaná hra. Vašim úkolem bude skládat pokerové kombinace, tedy dvojičky a trojičky, přičemž musíte být rychlí. Dole projíždějící karty se nesmí dotknout ozubeného kola. Pak totiž hra končí. Obtížnost hry se bude pochopitelně zvyšovat a bude třeba vytvářet složitější kombinace v rychlejším tempu. Na zabití dlouhé chvíle hra jako dělaná.

Shooting Hoops

Shooting Hoops by šlo popsat jako hru pro trpělivé. Vašim úkolem je dostat míč do basketbalového koše. Není to ovšem jen tak. Na výběr máte dva herní módy, a sice Blast a Target. První jmenovaný ukazuje balón, který se neustále točí dokola a trčí z něj stříkací pistole. Jakmile se dotknete obrazovky, balón vystřelí směrem, kterým ukazuje ona pistole. Vtip je v tom, že na přemístění balónu do koše máte pouze omezený počet pokusů. Pro začátečníky jde téměř o neřešitelný úkol. Target mód je o něco jednodušší a míč musíte trefit do koše za pomoci mířidla, od kterého se balón odrazí. Je tedy třeba trefit pouze správný úhel. Oddychovka dobrá, pokud se ale u her nechcete rozčílit, raději se tomuto titulu vyhněte.