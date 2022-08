První řadu fenomenálního seriálu SEE z Apple TV+ si můžete nyní přehrát zcela zdarma

Když Apple na podzim roku 2019 spustil svou videostreamovací službu Apple TV+, jedním z jejích klenotů se stal seriál SEE s Jasonem Momoou v jedné z hlavních rolí. A jelikož si tento seriál diváci skutečně oblíbili a i my jej hodnotíme jako velmi chytlavý a celkově povedený, asi nikoho příliš nepřekvapí, že se již brzy dočká závěrečné třetí série, ve které se celá zápletka seriálu o dvojici vidících lidí ve světě slepých rozsekne. A jak lépe na premiéru nové řady diamantu Apple TV+ nalákat lépe než zpřístupněním první řady komukoliv zcela zdarma.

Právě to nyní Apple na Apple TV+ udělal a vy si tak můžete i bez předplatného pustit zdarma prvních osm dílů tohoto seriálu, které vás nejenže vtáhnou do jeho děje, ale taktéž vám velmi dobře ukáží, v čem je Apple na Apple TV+ silný. Seriál je totiž nejen velmi zajímavý a chytlavý, ale rovněž skutečně bravurně natočený a technicky zpracovaný, díky čemuž je tak jeho sledování z hlediska multimediálního zážitku doslova a do písmene pastvou pro oči. Sluší se nicméně dodat, že se jedná zároveň o jeden z těch tvrdších seriálů a pokud nemáte rádi násilí a krev, zřejmě v SEE oblibu nenaleznete. Místy je totiž skutečně tvrdý a skoro až nechutný.

První řadu SEE zdarma naleznete zde