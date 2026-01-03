Zavřít reklamu

Nejlepší seriály HBO Max 2025: Výběr pokladů, které vám nesmí uniknout

Jan Vajdák
Velmi zajímavé seriály v uplynulém roce dorazily i na HBO Max. Který se líbil nejvíce vám?

1. Urgent

The Pitt je americký lékařský dramatický seriál z dílny HBO/Max, který sleduje náročných 15 hodin na urgentním oddělení ve fiktivním Pittsburgh Trauma Medical Center. Série zaujala realistickým zpracováním, silnými hereckými výkony a kritikou chválenou autentičností zdravotnického prostředí.

2. Fúrie

Španělská černá komedie sleduje životy pěti žen, které se ocitají na pokraji svých limitů po nespravedlivých životních situacích. Seriál kombinuje temný humor a společenský komentář prostřednictvím silných ženských postav a nevšedních situací.

3. Duster

V roce 1972 najme první černošská agentka FBI řidiče na útěku, aby jí pomohl dopadnout zločinecký syndikát.

4. Židle

The Chair Company je originální komedie-thriller, která sleduje kancelářského pracovníka, jehož trapná chyba vede k řetězci paranoidních konspirací. Seriál kombinuje humor s napětím a ukazuje, jak jeden zdánlivě nevinný moment může změnit celý životní příběh.

5. TO: Vítejte v Derry

Prequel k hororové sérii IT (TO: Vítejte v Derry) pokračuje v rozšiřování mýtů města Derry a jeho temných událostí, které předchází původnímu příběhu. Seriál nabízí nový pohled na známé postavy i úplně nové hrozby a prohlubuje univerzum této populární značky.

