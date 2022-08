Hry, co hýbou světem a vejdou se i do telefonu

Mobilní telefon s sebou nosíme všude a hry, které na něm hrajeme, už dávno překročily hranici rychlovek, které si pošmudláme ke zkrácení dlouhé chvíle na toaletě. Malé, ale slibné platformy si všímá čím dál víc vydavatelů a mobilní hry se tak pomalu, ale jistě dostávají na špičku herního průmyslu. Přinášíme vám výběr her, které se objevují na displejích ve všech koutech planety.

Slovní hry

Hry se slovy nás baví. To je fakt, který potvrzuje úspěch legendární hry Scrabble, původně jako deskovka, dnes již dostupná i pro telefony a tablety jako Scrabble GO. Her založených na slovech je spousta, ale málokterá dosahuje popularity Scrabble. Jedna z nich se tomu ale nedávno minimálně přiblížila. Je to něco přes rok, co vzal Wordle naše telefony doslova útokem. Hledání jednoho slova denně na šest pokusů se stalo virálním hitem a rozšířilo se z původní anglické verze do mnoha jiných jazyků. Můžete si ji tedy zahrát i v češtině. Mimochodem, víte, že už samotný název je slovní hříčkou? „Word“ je anglicky „slovo“, no a vynálezcem hry je softwarový inženýr Josh Wardle…

Hry na trénování mozku

Existují hry, které nám umí pořádně „nakopnout“ mozkové závity. Říká se o nich dokonce, že když se budou hrát denně, přinesou viditelné výsledky ve fungování mozku. A pak že koukáním do mobilu hloupneme!

Jednou z takových her je Sudoku. Možná si pamatujete, jak se tato hra s čísly ve čtverečcích před pár lety objevila neznámo odkud a zakotvila v novinách hned vedle křížovky. Z papírové verze se pak rozšířila i do digitálního světa, díky čemuž už nemusíte nesprávně zapsaná čísla natírat bělítkem. Slyšeli jste už o Lumosity? Tato aplikace vyvinutá ve spolupráci s vědci přináší úkoly, které trénují mozek a údajně napomáhají zlepšovat paměť, analytické myšlení a soustředění.

Kromě těchto speciálně vyvinutých miniher ale mají tyto výhody (často jako vedlejší účinek) i jiné hry a poker online je jednou z nich – možná trochu překvapivě. Tato hra se žetony a kartami ale údajně podporuje logické myšlení, učí trpělivosti a trénuje soustředění.

Herní velikáni v mobilu

Nejlepším důkazem toho, že business her v telefonu jede ve velkém, je fakt, že se této platformě přizpůsobují i AAA hry běžně hrané na počítači nebo konzoli. Jako pár příkladů jmenujme třeba GTA, Hitman Go nebo CoD: Mobile. S neustálým vývojem mobilních telefonů a stále novým příslušenstvím, díky kterému jde smartphone připojit k velké obrazovce, můžeme v blízké budoucnosti čekat boom právě v této herní oblasti.

AR hry

Asi nejznámějším zástupcem her, které využívají tzv. augmented reality – rozšířenou realitu – je Pokémon Go, ve které je cílem pochytat všechny pokémony. V době jejího uvedení jste si mohli všimnout, jak po ulici s mobilem v rukou chodily, podivně skákaly a sem tam zajásaly hlavně mladší ročníky. Děti v době největší slávy této hry měly nejvíc pohybu na čerstvém vzduchu za posledních pár let, ale vidět svět jen přes mobilní obrazovku mělo i svá úskalí. Vydavatel musel dokonce do hry přidat upozornění, aby uživatelé při použití hry dávali pozor na své okolí.

Popularita Pokémon Go přetrvává dodnes – hra má kolem 80 milionů hráčů denně.

Mobilní klasiky

Před několika lety byly na vrcholu popularity. Dnes již pomalu sešly z očí širší veřejnosti, ale neupadly v zapomnění a stále „jedou“ se slušnou základnou fanoušků. Řeč je o hrách jako je například Candy Crush Saga, ta návyková posouvačka, která se na vás přilepí stejně jako bonbóny, které musíte spojit, abyste se dostali do dalšího kola. Těch v současné době existují tisíce. Přidejte k tomu nejrůznější výzvy a doplňky hry, přimíchejte další verze jako třeba Candy Crush Soda Saga nebo Candy Crush Friends Saga a bude vám jasné, že tento sladký fenomén tady bude ještě dlouho.

Pamatujete na Angry Birds? Naštvaní ptáčci v praku, kteří bojují proti zlým zeleným prasatům, se objevili poprvé před dvanácti lety a od té doby dokázali svůj neuvěřitelný úspěch zúročit do PC her, komiksů, velkofilmů, seriálů, knížek (třeba i kuchařky!) a dokonce i tematických zábavních parků. Nejnovější mobilní verzí hry je Angry Birds Journey vydaná v lednu tohoto roku.

To nejlepší na konec

Když už jsme zmínili herní klasiky, nemůžeme vynechat tu největší legendu mezi mobilními hrami. Je to už nějaký pátek, co jsme ji hráli, a na trochu jiných typech mobilů. Nezapomenutelný monochromatický had je teď zpět jako Snake ’97 a simulována jsou dokonce i tlačítka původních mobilů. Tuto nostalgii můžete přitom prožít i na vašem nejnovějším iPhonu. Tak co, dokážete překonat svůj rekord z dětství?