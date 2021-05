V Call of Duty: Mobile si budete moci nově zahrát za Ramba či Johna McLanea

Call of Duty: Mobile je jednou z nejúspěšnějších mobilních her současnosti. Do populární střílečky tečou od hráčů stovky milionů dolarů, není tedy divu, že si pro ně vývojáři stále připravují nové speciální události. Ta úplně nejnovější se bude rozprostírat přes všechny hry v sérii. Přinese do nich nové hratelné postavy, a to ne jen tak ledajaké. Legendární herní sérii od Activisionu totiž budou nově zdobit hrdinové z osmdesátkových akčních filmů. Ve hře se tak objeví John Rambo nebo John McLane ze série Smrtonosná past.

Some heroes Die Hard. Others draw First Blood. The action begins May 20th. pic.twitter.com/8Rr3c7g26u — Call of Duty (@CallofDuty) May 13, 2021

A proč zrovna osmdesátky? Do „velkého“ Call of Duty totiž vývojáři přidali mapu Verdansk 1984. Do období studené války se hra vrátila po výbuchu atomové pumy, která vymazala z povrchu zemského mapu předchozí. Na samotné odhalení nového eventu lákal twitterový účet Call of Duty už nějakou dobu pomocí záhadných tweetů, které například zmiňovali počet obětí veterána Johna Ramba.

Oficiální odhalení poté provázel těžko přeložitelný slogan „Some heroes Die Hard. Others draw First Blood“, který odkazuje na první díly obou zmíněných filmových sérií. Kromě obrázku v oznamovacím tweetu pak o události moc konkrétního nevíme. Vývojáři slibují bližší informace už v průběhu následujícího týdnu. Jenom aby ne, když samotná událost se v Call of Duty: Mobile objeví už 20. května.