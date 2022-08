Nejčastější problémy s AirPods a jak je řešit

Občas se může stát, že se vaše AirPody nepřipojí k vašemu iPhonu. Pokud jste si jisti tím, že problém není v přílišné vzdáleností, vraťte sluchátka AirPods do pouzdra a zavřete je. Počkejte asi 10 sekund, pak pouzdro znovu otevřete a zkontrolujte, zda se vám podaří sluchátka znovu připojit. Pokud tento snadný restart nepomůže, zrušte párování sluchátek AirPods tak, že na iPhonu otevřete Nastavení -> Bluetooth. Klepněte na malé i v kroužku napravo od názvu vašich AirPodů a zvolte Ignorovat. Poté zkuste AirPody opět spárovat s iPhonem.

AirPody nepřehrávají zvuk

Pokud se z vašich AirPodů neline žádný zvuk, v první řadě pro jistotu ještě jednou zkontrolujte, že nemáte ztlumenou hlasitost přehrávání. Pokud není problém ve snížené hlasitosti, zkuste AirPody na chvíli vrátit do pouzdra, zavřít, a poté znovu vyzkoušejte přehrávání. Máte stále potíže? Nasaďte si AirPody a přejděte do Nastavení -> Bluetooth-> AirPods a poté přejděte do části nazvané Automatická detekce ucha. Vypněte ji a podívejte se, zda nyní vaše sluchátka reagují. Pokud ano, znovu zapněte funkci Automatická detekce ucha a zjistěte, zda vaše sluchátka AirPods budou i nadále fungovat. Pokud detekce způsobuje trvalý problém, je možná čas na návštěvu servisu.