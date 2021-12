Jak vyčistit AirPods a odstranit drobné chyby

Jak vyčistit AirPods, to je otázka, na kterou se hodí znát odpověď. Sluchátka jsou totiž tím, co si den co den dáváte buď na uši v případě AirPods Max nebo v případě klasických AirPods a AirPods Pro dokonce přímo do uší. Sluchátka doporučuji ze zkušenosti čistit minimálně jednou za týden, iděálně ještě častěji. Čištění navíc není nic složitého a zabere vám jen pár minut a můžete se díky němu vyvarovat nejen horšímu zvuku, ale zejména nějakým těm zdravotním nepříjemnostem.

Na čištění používám už dlouhé roky ubrousky Green Shield a klasické tyčinky s vatou na konci. Jediné, na co si dávejte dobrý pozor, je, abyste ubrousek před použitím nechali chvilku skutečně vyschnout, případně jej promačkali, aby byl pouze vlhký, nikoli mokrý. Sluchátka s ním důkladně očistšte ze všech stran včetně krabičky. Otvor pro výdech reproduktoru pak jemně vyčistěte vatovou štětečkou, kterou můžete zastřihnout, aby byla menší a lépe se vešla do otvoru s reproduktorem. Jakmile sluchátka vyčistíte, nechte je alespoň pár desítek minut dokonale vyschnout bez toho, aniž byste je dávali zpět do krabičky. Položte zkrátka na stůl zvlášť sluchátka a zlvášť otevřenou krabičku. Sluchátka do krabičky vložte po pár desítkách minut, kdy budou skutečně na 100 % suchá na všech místech.

Co když AirPods nefungují jak mají

Co se software týká, v případě sluchátek moc možností toho, co s nimi udělat nemáte. Nejdůležitější je mít vždy nejnovější firmware ve sluchátkách a nejnovější iOS, případně MacOS ve vašich zařízeních. Aktualizace probíhají automaticky a většinou skutečně budete mít nejnovější verzi firmware. Aktualizaci můžete však také vynutit a to tak, že AirPods vložíte do nabíjecího pouzdra a to poté připojíte k nabíječce ať už pomocí kabelu nebo pomocí bezdrátové nabíječky. AirPods Max pak stačí připojit kabelem k nabíječce a poté sluchátka umístit poblíž vašeho iPhonu. Pokud je dostupná novější verze firmware, než kterou mají vaše sluchátka, dojde k jejich automatické aktualizaci.

Pokud máte problém s tím, že sluchátka s vašim iPhonem nebo jiným zařízením špatně spolupracují, nejlepším řešením je znovu je připojit. Stačí jít do nastavení Bluetooth a zde odstranit ze seznamu AirPods a následně je připojit znovu tím, že podržíte tlačítko na krabičce, případně na AirPods Max do doby, než se na iPhone neobjeví animace s výzvou pro připojení nových sluchátek. Tuto akci můžete udělat vždy, když vás začnou sluchátka zlobit, preventivně ji můžete samozřejmě udělat i nyní, ovšem pokud vše funguje jak má, raději počkejte až do chvíle, kdy něco nebude fungovat a poté sluchátka připojte znovu.