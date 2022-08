iOS 16 zpřehlední aktualizace AirPods

Jestli je za něco Apple dlouhodobě v souvislosti s AirPods kritizován, pak je to jejich aktualizační proces. Ten je totiž plně zautomatizován, což však je mnohdy na škodu, jelikož jej lze tím pádem jen velmi obtížně vynutit. Nikde navíc nejsou k dispozici informace ohledně toho, co aktualizace přináší, takže veškerá vylepšení či opravy AirPods vyplouvají na povrch až s odstupem času. Právě to by se ale mělo letos konečně s příchodem iOS 16 změnit.

V páté betě iOS 16, kterou vydal Apple na začátku tohoto týdne, byla do nastavení přidána možnost zobrazit si jednoduše jak verzi firmwaru pro sluchátka, tak i pro pouzdro s tím, že je k dispozici dokonce i odkaz na podpůrnou stránku, na které by se měly v budoucnu objevovat informace o novinkách a opravách, které dané firmwary přinesou. V současnosti nicméně není na stránce zatím nic.

Přestože se jedná ve své podstatě o malé vylepšení, je pravdou, že určitě potěší pro své zpřehlednění celkového aktualizačního procesu. Suverénně největší radost by však jablíčkáři měli zcela určitě z toho, kdyby Apple do nastavení přidal možnost ručně spustit aktualizaci sluchátek, jak je to možné u většiny ostatních Apple produktů. Díky tomu by se totiž logicky veškeré problémy související s aktualizacemi vyřešily. Ale kdo ví, třeba se v Applu pracuje již i na tomto řešení a někdy v budoucnu se jej konečně dočkáme.