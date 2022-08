Porovnali jsme výkon MacBooku Air M1 a M2. Jak to dopadlo?

Před téměř dvěma měsíci představil Apple na své vývojářské konferenci zbrusu nový MacBook Air, který de dočkali kompletního přepracování a čipu M2. Kalifornský gigant se však i nadále rozhodl prodávat původní MacBook Air s čipem M1 s tím, že novější model je samozřejmě dražší. Na našem magazínu se v posledních dnech novému MacBooku Air M2 věnujeme a hodně uživatelů se ptá, zdali si mají raději pořídit původní MacBook Air M1, anebo ten nový s čipem M2. V tomto článku se proto společně podíváme na výkonnostní srovnání obou těchto strojů.

K porovnání výkonu obou zmíněných přenosných počítačů od Applu jsme využili dvě nejznámější aplikace, které jsou určené k měření výkonu – konkrétně je řeč o Geekbench 5 a Cinebench 23. Testy v první zmíněné aplikaci se dělí na CPU a Compute (OpenCL a Metal). V obou aplikacích pak každé zařízení získává skóre a platí, že čím je větší, tak tím je lepší výkon. Jak si tedy stojí původní MacBook Air M1 ve výkonnostním srovnání s novým MacBookem Air M2?

Geekbench 5 – CPU

Naprosto základním testem aplikace Geekbench je test CPU, tedy hlavní výpočetní jednotky. Dělí se na dvě kategorie, a to na výkon s využitím jednoho jádra a na výkon s využitím všech dostupných jader. MacBook Air M1 v testu výkonu na jedno jádro získal skóre 1723 bodů, zatímco novější Air M2 si odnesl 1937 bodů. Výkon nového Airu M2 je v tomto ohledu o 12.4 % vyšší. Co se pak týče testu výkonu na všech jádra, tak si původní Air M1 odnesl skóre 7353 bodů a nový Air M2 pak 8841 bodů. Opět je tedy očekávaně vítězem Air M2 s tím, že výkonnostní rozdíl je 20.2 % právě ve prospěch nového stroje.

Geekbench 5 – Compute (GPU)

Prvním testem GPU v rámci Geekbench 5 je OpenCL. Zde si MacBook Air vysloužil 17144 bodů, zatímco nový Air M2 se dostal na skóre 23832 bodů. Výkonnostní rozdíl je v tomto případě 39 % ve prospěch nového MacBooku Air M2. Druhým testem GPU je pak Metal, kde se Air M1 dostal na 19069 bodů a Air M2 pak na 26523 bodů. To udává naprosto stejný výkonnostní rozdíl jako u OpenCL, tedy 39 % ve prospěch Airu s čipem M2.

Cinebench R23

Oba dva MacBooky Air s M1 a M2 jsme pak otestovali také ve druhé aplikaci, kterou je Cinebench R23. Zde se provádí desetiminutový test s využitím jednoho jádra, a poté s využitím všech jader. Kromě těchto hodnot se pak získá ještě MP Ratio, které se vypočítává vydělením skóre výkonu na více jader se skórem výkonu na jedno jádro. MacBook Air M1 si v testu jednoho jádra odnesl 1479 bodů, nový Air M2 pak 1591 bodů. Rozdíl výkonu je v tomto případě tedy je 7.6 % ve prospěch nového Airu M2. Co se týče výkonu na více jader, tak zde si Air M1 vysloužil 6465 bodů a nový Air M2 pak 7693 bodů. Vítězí opět Air M2, a to s výkonnostním rozdílem 19 %. Výsledné MP Ratio Airu M1 je 4.37, u Airu M2 pak 4.83, jen pro informaci.

Závěr

Výkonnostní rozdíly mezi Airem s čipem M1 a Airem s čipem M2 jsou rozhodně znatelné – podle výše uvedených testů až o více než 20 % v případě CPU a až o 39 % v případě GPU. Nutno zmínit, že oba dva testované MacBooky jsou v základních konfiguracích. Pokud byste sáhli po Airu M2 s lepší GPU, která má 10 jader, tak by samozřejmě byly rozdíly ještě větší. Fakt, že je Air M2 ve všech ohledech výkonnější, je samozřejmě zcela očekávaný a nelze mu to upřít. Každopádně, pokud chcete jít do Macu a hledáte perfektní vstupní zařízení, tak Air M1 stále nabízí nejlepší poměr cena – výkon. U prodejců jej totiž seženete klidně za zhruba 25 tisíc korun, což je opravdu skvělá nabídka. Pokud jste však schopni výkon Airu M2 využít, jedná se taktéž o skvělé zařízení s výhodami, byť vás vyjde o více než 10 tisíc dráž.

