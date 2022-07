Recenze MacBook Air M2: To nejlepší pro svou cílovou skupinu

Apple se v posledních měsících výrazně změnil, tedy pokud se podíváme na produkty, které jsou nyní k dispozici. Asi největší změnu lze pozorovat u MacBooků, které samozřejmě již z většiny nabízí čipy Apple Silicon, každopádně kalifornský gigant kompletně přepracoval především jejich design. Již minulý rok jsme byli svědky představení zbrusu nového 14″ a 16″ MacBooku Pro, u kterých se Apple vydal proti svému vlastnímu proudu, jenž byl „zajetý“ již od roku 2016. Kompletního přepracování se nyní dočkal i oblíbený MacBook Air, na který se společně podíváme v této recenzi. Hned na začátek uvedu, že recenzujeme základní variantu.

Balení

Sledujete-li pravidelně náš magazín, tak již víte, že jsme se balení a prvním dojmům věnovali v separátních článcích. Proto se na balení nyní podíváme spíše jen letmo. Ve zkratce se dá říct, že je to pořád ta stejná písnička. Bílá krabice, na které se však nový Air vyobrazuje z boku, aby poukázal na svou štíhlost. Po rozbalení ihned jako první uvidíte samotný stroj, pod kterým už najdete veškeré příslušenství. Samozřejmostí je manuál s nálepkami, pod kterým najdeme 30W napájecí adaptér, jenž je k základní verzi přibalován. Případně je k dispozici 67W rychlonabíjecí adaptér či 35W dvouportový adaptér. Parádní a krásný je však MagSafe – USB-C kabel, který je velmi kvalitně opletený a zcela jistě toho vydrží opravdu mnoho. Jeho barva se odvíjí od barvy MacBooku, v našem případě je tedy stříbrný.

Design a konektivita

Nový MacBook Air se dočkal kompletního přepracování po stránce designu a je nutné zmínit, že se bezesporu jedná o největší designovou změnu v historii Airu. Primárně se totiž Apple rozhodl zbavit zužujícího se těla, které nahradilo šasi, které má po celé výšce i šířce stejnou hloubku, a to 1,13 centimetru. To znamená, že při srovnání s nejširší částí těla Airu předchozí generace je nový Air užší. Velkou inspiraci si vzal Apple pří vývoji nového Airu u již představených MacBooků Pro, které mají totožný styl, pouze jsou samozřejmě po všech stránkách větší. Přesné rozměry nového Airu jsou 1,13 x 30,31 x 21,5 centimetru, váha je pak 1,24 kilogramu.

Čistě dle mého názoru je design nového MacBooku Air naprosto perfektní a reálně k němu nemám jedinou výtku. Všeobecně se mi líbí tento nový styl, kterým si Apple razí cestu, jelikož je ještě o něco elegantnější a stroje tak vypadají opravdu nádherně. Vzhledem k tomuto novému designu si ale nemůžu odpustit jeden postřeh, který rozhodně není nějakou výtkou či negativem, ale pouze zajímavostí. Nový MacBook Air se opravdu špatně bere ze stolu – s využitím jediné ruky je to prakticky nemožné a vždy je nutné si pomoci i tou druhou. To je způsobené tím, že hrany nejsou ostré jako u staršího Airu, ale zaoblené, takže z nich jednoduše kloužou prsty.

Konektivita si u nového MacBooku Air polepšila, a to ve skutečnosti o dost výrazněji, než by se mohlo zdát. Samozřejmě se nekoná nasazení klasických portů jako u MacBooků Pro, které jsou určené pro profesionály. I nadále jsou k dispozici dva Thunderbolt konektory, k těm ale Apple přidal MagSafe, což je jeden z nejlepších kroků za poslední dobu. MagSafe jsem opěvoval již u MacBooků Pro a znova to musím udělat i u nového Airu. Nabíjení skrze tento konektor je prostě nesmírně jednoduché, příjemné a troufnu si říct i zábavné. Navíc k tomu máte jistotu, že při zakopnutí o kabel nedojde k pádu zařízení na zem. Samozřejmostí je pak i sluchátkový konektor na pravé straně.

Možná se ale ptáte, z jakého důvodu je příchod MagSafe tak důležitý, kromě již zmíněných výhod? U předchozí generace Airu jsme k nabíjení museli využívat pouze USB-C, takže docházelo k zabrání jednoho Thunderbolt konektoru s tím, že vám pak zbyl pouze jeden, což v některých situacích bylo omezující. Díky MagSafe u nového Airu však máte i při nabíjení stále k dispozici dva Thunderbolt konektory, které můžete jakkoliv využít. Tohle dělá opravdu velký rozdíl a troufnu si říct, že cílová skupina nového Airu už problémy s nedostatečným počtem konektorů jednoduše mít nebude.

Klávesnice a trackpad

Po otevření víka nového MacBooku Air si můžete všimnout klávesnice, která je na první pohled stejná, i zde však došlo ke změnám. Co se týče kláves, tak Apple stejně jako u MacBooků Pro přišel s horní řadou, která je stejně velká jako řady ostatní. Díky tomu už tak není horní řada kláves zhruba poloviční a dobře se mačká i poslepu. V pravém horním rohu se pak samozřejmě nachází Touch ID a ve skutečnosti je styl klávesnice kompletně stejný jako u už několikrát zmíněných modelů Pro. Je tady ale jeden rozdíl – Air nemá místo mezi jednotlivými klávesami vyplněné černou barvou, ale klasicky barvou svého těla.

Je důležité zmínit, že klávesnice se po pocitové stránce zdá stejná jako u jakýchkoliv jiných současných MacBooků, ve skutečnosti zde ale jedna malá změna je. Došlo konkrétně ke snížení zdvihu jednotlivých kláves, což ale sami jen tak nepoznáte. Osobně jsem si toho všiml když jsem měl vedle sebe tento nový Air a jeho předchozí generaci a přesunul jsem se z jedné klávesnice na druhou. Změna zdvihu je však zcela upřímně opravdu minimální, a pokud ji vůbec poznáte, tak si zvyknete za krátkou dobu. Na Magic Keyboard se zkrátka a jednoduše píše úžasně a stále si stojím za tím, že se jedná o nejlepší klávesnici, kterou můžete (nejen) v přenosných počítačích najít.

Nejen klávesnice se však dočkala určitých změn. I když to Apple nijak neuvádí, tak s určitou formou přepracování přišel také trackpad. Všiml jsem si toho snad už u prvních pár kliknutí, a to jak po zvukové stránce, tak po té pocitové. Trackpad nového Airu vydává jiný, hrubší zvuk, a předává do prstu o trochu jinou odezvu, která není vyloženě tvrdší, ale prostě jiná. Opět se však jedná o něco, čeho si nejspíše všimne pouze člověk, který pracuje na jablečném počítači celé dny a rychle přejde z jednoho na druhý. Stejně jako v případě klávesnice platí, že i trackpad MacBooků je tím nejlepším, co ve světě přenosných počítačů najdete. Nikomu se nepodařilo vytvořit tak perfektní kombinaci klávesnice a trackpadu jako Applu.

Když jsem však s MacBookem Air nějakou dobu pracoval a sem tam jsem se podíval dolů, směrem na klávesnici, něco mi zde nesedělo. Věděl jsem, že došlo ke zvětšení horní řady kláves, věděl jsem i o již zmíněném nižším zdvihu. Něco mi ale prostě bylo nepřirozené. Pak jsem si konečně všiml toho, že na levé a pravé straně od klávesnice není děrování, skrze které mohl proudit zvuk. Jedná se tedy o relativně zajímavé řešení od Applu a část vedle klávesnice tak působí prázdně. Je to ale zcela jistě pouze o zvyku. No jo, ale odkud ten zvuk vlastně nyní jde, když dírky jsou pryč?

Zvuk a mikrofony

Odpověď na otázku položenou na konci předchozího odstavce je relativně jednoduchá. Zvuk jde přesně z otvorů, které se nachází pod displejem v těle – pokud si Air vyloženě nevezmete do ruky a nebudete otvory hledat, neuvidíte je. Každého z vás už zajisté napadlo, jak to vlastně s kvalitou zvuku je, když prochází skrze otvory někde vzadu, a nikoliv klasicky z děrování. Apple při představování řekl, že je kvalita zvuku úchvatná a vyznělo to tak, že má být dokonce i lepší, než u předchozí generace. Jenže nalejme si čistého vína. Opravdu někdo čeká, že zvuk u nového Airu bude lepší, když se musí k uším uživatele odrazit od displeje a nejde přímou cestou? Pokud máte soudnost, zajisté nic takového nečekáte.

Abych byl zcela upřímný, tak si myslím, že právě zvuk je asi největší slabinou nového Airu – je jich samozřejmě více a řekneme si o nich více v další části této recenze, vzhledem k cílové skupině tohoto zařízení se však nejedná o vyloženě zásadní záležitosti. Jak už jsem zmínil výše, tak aby se zvuk dostal k uživateli, tak se u nového Airu musí ze zadní strany odrazit od displeje, což kvalitu zhoršuje. Konkrétně můžu říct, že mi zvuk připadá plošší a plechovější, zároveň se z něj vytratily jakési prostorové vlastnosti a upřímně nechápu, jak může podporovat Dolby Atmos. Jak tak nad tím přemýšlím, asi jsem dal Airu za ten zvuk opravdu bídu, avšak z části oprávněnou. Rozhodně bych ale nechtěl, aby to vyznělo tak, že se zvuk nedá poslouchat. Pouze chci poukázat na to, že je to slabina, a že zvuk není oproti předchozí generaci lepší, takže nemějte zbytečně velká očekávání.

Se zvukem pak samozřejmě kromě reproduktorů souvisí i mikrofony. Konkrétně máme u nového Airu k dispozici soustavu tří mikrofonů, která měla opět nabídnout ještě o něco kvalitnější záznam zvuku, než předchozí generace. Jenže ani v tomto případě se zlepšení nekoná a ve skutečnosti jde opět slyšet spíše zhoršení. V záznamu zvuku z nového Airu je slyšet více šumu a všeobecně záznam není tak kvalitní, jak by nejspíše být mohl. A zcela jistě je to opět způsobeno právě odstraněním děrování okolo klávesnice, jelikož odsud neproudil zvuk pouze ven, ale také dovnitř – kromě reproduktorů se zde nacházely právě i mikrofony. Odstraněním děrování tedy Apple u nového Airu způsobil zhoršení zvukového projevu a zároveň udělal design více „uhlazenější“, což se mi tedy úplně nelíbí a myslím si, že reproduktory by si zde své místo rozhodně zasloužily.

Přední kamera

Když už jsme u reproduktorů a mikrofonů, tak pojďme rovnou zfouknout třetí nedílnou součást této pomyslné skupiny, a to přední kameru. Apple u nového Airu konečně nasadil kameru s rozlišením 1080p, kterou vyměnil za stařičkou a nekvalitní kameru s rozlišením 720p. Na novou přední kameru jsem od některých uživatelů četl několik stížností, upřímně jim ale tak úplně nerozumím. Jedná se o stejnou kameru, která se nachází například v nových MacBoocích Pro a upřímně mi přijde, že je kvalitní dostatečně a více než dobře plní svůj účel.

Displej a výřez

Dostáváme se k displeji a i ten se dočkal u letošního Airu určitého přepracování. Primárně došlo ke zvětšení jeho úhlopříčky, a to z původních 13.3″ na 13.6″. Uprostřed displeje nahoře se pak nachází mnohými lidmi nenáviděný výřez, který se však mi osobně naopak líbí a zmiňoval jsem to již několikrát. MacBookům totiž dle mého názoru dodává osobitý vzhled a jednoduše díky němu poznáte jablečný počítač i na dálku, což je pro Apple jen a jen dobře. Nalevo a napravo od výřezu se pak v systému nachází systémová lišta, takže ve skutečností uživatelé získají větší pracovní plochu, jelikož u předchozích generací zabírala lišta klasicky část displeje a ukrajovala tak z pracovní plochy.

Co se týče specifikací displeje, tak se jedná o 13.6″ Liquid Retina displej, který nabízí klasické LED podsvícení s technologií IPS. Rozlišení pak dosahuje 2560 x 1664 pixelů, což udává jemnost 224 PPI. Jas dosahuje až 500 nitů, což je o 100 nitů více než u předchozí generace Airu, nechybí podpora barevného gamutu P3 a True Tone. Je všeobecně známé, že Apple své displeje jednoduše umí a u nového Airu to jen a jen potvrzuje. Samozřejmě se nejedná o tak kvalitní a perfektní displej jako ten u MacBooků Pro, který nabízí až třikrát větší svítivost a podsvícení mini-LED. Je ale důležité zmínit, že MacBook Air není určený pro profesionály, na což mnoho jedinců, kteří jej soudí, zapomínají. Jedná se o zařízení s určitými kompromisy, které však nejsou bůhvíjak podstatné pro cílovou skupinu v podobě obyčejných uživatelů.

Pokud jste na Retina displeje od Applu zvyklí a přecházíte na MacBook Air z jiného Apple počítače s Retinou, tak rozdíl poznáte nejspíše pouze jen ve svítivosti. Byť je tedy pravda, že pokaždé, když se mi dostane na recenzi nový MacBook, tak mi přijde, že je jeho displej zkrátka lepší než ten, který vlastním, a to může mít naprosto stejné specifikace. Nejsem si jistý, zdali může za nějakou dobu kvalita displeje jednoduše degradovat, anebo zdali se jedná o pouhé placebo. Každopádně, pokud pro vás bude MacBook Air vůbec prvním Macem, tak vám garantuji, že si Liquid Retina displej zamilujete a už nikdy se nebudete chtít dívat na obyčejné displeje, kterými v mnohých případech disponuje konkurence. Nový Air očekávaně nepodporuje ProMotion, opět je ale nutné zmínit, že tohle využijí spíše profesionálové, a kdybych si měl vybrat mezi ProMotion nebo kvalitnějším displejem, rozhodně se rozhodnu právě pro kvalitu.

Výkon

Apple u nového MacBooku Air samozřejmě nasadil vlastní čip Apple Silicon. Konkrétně je řeč o čipu M2, tedy o základní verzi druhé generace čipů M-series. V redakci máme k dispozici kompletně základní MacBook Air s M2, který nabízí 8 jader CPU a 8 jader GPU, společně s 8 GB jednotné paměti. Kromě toho si ale uživatelé mohou připlatit a nakonfigurovat si čip M2 s 10 jádry GPU, v případě jednotné paměti jsou pak ještě k dispozici varianty 16 GB a 24 GB. Co se týče úložiště, tak základní varianta má 256 GB, k dispozici je pak 512 GB, 1 TB či 2 TB. Úložišti se každopádně ještě budeme věnovat níže, stejně tak i chlazení. Prvně se pojďme podívat na výkonnostní testy.

Výkonnostní testy

Jak už to bývá zvykem, tak každý recenzovaný Mac proženeme několika různými aplikace, které jsou schopné otestovat výkon. Tradičně jsme pro měření výkonu čipu vybrali aplikace Geekbench 5 a Cinebench, pro otestování rychlosti SSD pak využíváme BlackMagic Disk Speed Test. Začneme hlavním výkonnostním testem CPU v Geekbench 5, kde si nový MacBook Air odnesl skóre 1937 bodů pro výkon na jedno jádro a 8841 bodů pro výkon na více jader. Oproti předchozímu MacBooku Air si ten nový polepšil zhruba o 200 bodů, respektive o 1000 bodů v testu více jader. Test GPU je pak rozlišen na OpenCL a Metal. V rámci OpenCL dosáhl MacBook Air na 23832 bodů a v rámci Metal pak na 26523 bodů. Ve výkonnostním testu Cinebench R23 pak získal nový Air skóre 1591 bodů při využití jednoho jádra a 7693 bodů při využití všech osmi jader. A co se týče rychlosti SSD, která byla měřena v BlackMagic Disk Speed Test, tak jsme se dostali na 1397 MB/s pro zápis a 1459 MB/s pro čtení, což je v porovnání s předchozí generací pokles zhruba o 50 %.

SSD

Na konci předchozího odstavce jsem zmínil, že rychlost SSD u našeho MacBooku Air v porovnání s předchozí generací klesla zhruba o 50 %, což je rozdíl naprosto obrovský. Většina z vás by nejspíše očekávala, že se naopak dočkáme 50% nárůstů rychlosti, opak je však pravdou. Určitým způsobem vás ale mohu uklidnit v tom, že tato vlastnost (čtěte problém) se týká pouze základního MacBooku Air s 256 GB SSD. A důvod je v tomto případě jednoduchý a již jsme se ním na magazínu několikrát zabývali. Zatímco u Airu M1 využil Apple pro variantu s 256 GB dva NAND čipy o kapacitě 128 GB, tak u nového Airu M2 využil pouze jeden NAND čip o kapacitě 256 GB s tím, že druhý slot zůstal prázdný. Od toho se pak odvíjí poloviční rychlost, jelikož prakticky namísto dvou disků, které pracují nezávisle na sobě, se u nového Airu pracuje jen s jedním.

m2-air-bmdst2 MacBook Air (M2, 2022) m1-air-bmdst MacBook Air (M1, 2020)

Pokud si však pořídíte variantu s jakýmkoliv větším SSD, tedy od 512 GB nahoru, tak rychlosti získáte totožné s předchozím modelem, tedy dvakrát vyšší než u modelu s 256 GB. U těchto variant už totiž Apple využívá vždy dva NAND čipy. Zcela jistě se jedná o zcela nevhodné chování od Applu, a to především kvůli tomu, jelikož o tom své zákazníky nijak neinformoval. Stačila pouze nějaká forma hvězdičky a poznámky pod čarou, jelikož někteří uživatelé, kteří si pořídili model se základním úložištěm, by dost možná kvůli nižším rychlostem rádi sáhli po větším úložišti, aby se tomuto vyhnuli.

Abych byl však upřímný, tak rychlost SSD je i u základní varianty více než dostačující a myslím si, že bude dostačovat většině uživatelům. Jak už jsem totiž vícekrát zmínil, tak nový MacBook Air není strojem pro profesionály a jeho zaměření je úplně někde jinde. Každopádně, pokud si jste jistí tím, že vám rychlost základního SSD jednoduše dostačovat nebude, tak si pořiďte úložiště větší… anebo rovnou přihoďte pár tisíc a běžte do 14″ MacBooku Pro.

Teploty a chlazení

Za sebou již tedy máme celkově dvě negativa a v tomto odstavci přidám ještě jedno, už ale poslední. Řeč je konkrétně o teplotách a chlazení. Díky čipům Apple Silicon, které jsou efektivní a neprodukují tak nadměrné množství tepla jako to bylo zvykem u procesorů Intel, mohl kalifornský gigant u Airu kompletně odstranit aktivní chlazení. To znamená, že již v předchozí generaci Airu se nenacházel ventilátor a naprosto stejně je tomu i u nového Airu. Zatímco Air M1 s tímto řešením vyloženě problémy neměl, tak nový Air M2 už bohužel určité problémy má. Můžou za to dvě věci – vyšší výkon čipu M2 a hlavně absence jakéhokoliv náznaku pasivního chlazení. O chlazení předchozí generace Airu se totiž v útrobách staral kus kovu, který zajistil rozprostření vysoké teploty, tak u nového Airu M2 se tohoto Apple kompletně vzdal a čip tak nechladí prakticky vůbec nic, kromě tepelného štítu, který však nedělá prakticky žádný rozdíl.

Podle mého testování a porovnávání nového Airu s jeho předchozí generací jsem došel k závěru, že tepelné rozdíly jsou opravdu velké a v zátěži vzniká rozdíl až zhruba 15 °C. Při dlouhodobé zátěži tak může teplota MacBooku Air M2 atakovat mnohdy více než 105 °C a co si budeme nalhávat, to už je opravdu dost. Apple však na druhou stranu musí nějakým způsobem udržet rozdíl mezi MacBookem Air M2 a 13″ MacBookem Pro M2, který disponuje ventilátorem, tudíž dokáže logicky poskytnout vyšší výkon. Na internetu se objevila všemožná videa, ve kterých se uživatelům podařilo úspěšně snížit teploty nového Airu až o 10 °C, a to se správným využitím termálních podložek, které se nalepí do útrob tak, aby docházelo k přenosu tepla do šasi MacBooku. Uživatelé by tohle ale neměli dělat. Inženýři v Applu samozřejmě nejsou hloupí a nadměrné teplo se do šasi nepřenáší z nějakého důvodu – konkrétně totiž může docházet k přehřívání baterie, která může rychleji ztrácet své původní vlastnosti a případně způsobit další problémy s chodem zařízení.

Uvědomte si, kdo je cílovka

Všemi těmito pokusy o snížení teplot nového MacBooku Air však uživatelé z tohoto stroje dělají něco, co není. Ano, sice jsou schopni popsanou technikou zvýšit výkon Airu M2, avšak pokud se k tomu odhodlají, tak to budou dělat proto, aby tento získaný výkon, ke kterému MacBook Air není stavěn, využili. A pokud se uživatel takto nepřirozeně musí snažit zvýšit výkon, tak to dle mého názoru znamená, že pro něj Air jednoduše není určený a měl by sáhnout po dražším 14″ MacBooku Pro.

Prostě mi přijde, že většina jedinců jednoduše nechápe, jaká je cílová skupina MacBooku Air. Nejedná se o profesionály, kteří potřebují a jsou schopni využít každé procento výkonu navíc, kteří každou minutu sledují teploty hardwaru, kteří měří na sekundy délku určitých úkonů, kteří potřebují mít vše hotovo co nejdříve a bez jakýchkoliv kompromisů. MacBook Air není MacBook Pro a nikdy nebude. Z toho důvodu nedává absolutně smysl si pořizovat MacBook Air, když člověk potřebuje prvotřídní výkon. Proto MacBook Air nemá ventilátor, a proto si může dovolit běžet i na vysokých teplotách, protože to má být jednou za čas, kdy se to dá vydržet. Při běžném využívání jako je surfování na internetu, vyřizování e-mailů, sledování filmů, administrativa apod. nebudete mít s Airem sebemenší problém, a pokud budete sem tam potřebovat renderovat nějaké video, hrát hry či cokoliv podobného, tak vám Air samozřejmě poslouží, ale bude běžet na vyšších teplotách. A vám by to vadit nemělo, jelikož i přesto, že na tento typ práce není Air určený, ji zvládne bez problémů dokončit.

Využití výkonu

Uf, tak doufám, že jste mou myšlenku z řádků výše pochopili. Už jsme si ukázali, jak si MacBook Air M2 vedl v jednotlivých výkonnostních testech, řekli jsme si více k jeho SSD a chlazení. Většinu z vás ale zajisté zajímá, jak si vlastně nový Air vede v praxi, při různých typech práce. Na tohle se společně podíváme a potěším i všechny hráče, jelikož si ukážeme i to, jak si MacBook Air vede v pár nejoblíbenějších hrách. Myslím si, že budete překvapeni.

Práce

Kromě toho, že většinu pracovního času trávím jako redaktor, tak pracuji i na různých dalších projektech. To znamená, že kromě práce na internetu a vyřizování e-mailů využívám na denní bázi například Photoshop či Illustrator, čas od času pak také Lightroom a pár dalších aplikací z balíčku Creative Cloud. Aktuálně vlastním 13″ MacBook Pro M1 v základní konfiguraci, tedy mimo SSD, u kterého jsem sáhl po 512 GB. Ve většině případech zvládá 13″ Pro mé pracovní nasazení v pohodě. Každopádně v určitých situacích se samozřejmě dokáže hodně zadýchat, například pokud mám otevřenou více než desítku různých projektů ve Photoshopu, popřípadě pokud pracuji delší dobu a nesnažím se vyloženě zavírat veškeré aplikace a projekty, ve kterých aktuálně nepracuji. A proč tady zmiňuju 13″ MacBook Pro M1, když jsme v recenzi nového MacBooku Air M2? Odpověď je jednoduchá – oba stroje jsou podobné a upřímně jsem při každodenním nasazení mezi nimi nepoznal prakticky žádný rozdíl – v mém případě je to spíše otázka operační paměti.

Abych však neposkytoval pouze nějaké dojmy, rozhodl jsem se, že udělám test v aplikaci HandBrake, kde nechám převést 4K video do rozlišení 1080p a změřím při tom rychlost, společně s teplotami. Z testu lze poznat, že nový MacBook Air s čipem M2 je v těchto procesech rychlejší, a to dost. Zmíněné video, které má délku 5:13, zvládl nový Air převést do 1080p za 3:47, zatímco mému 13″ MacBooku Pro M1 stejný převod videa trval o 1:30 déle, což dává konečný čas převodu 5:17. To znamená, že nový Air je o zhruba 30 % rychlejší, což je v rámci mezigeneračního porovnání dle mého úctyhodné. Co se pak týče teplot, tak se jen potvrdilo to, co jsem uvedl výše – Air vzhledem k absenci aktivního chlazení běžel na vyšších teplotách, které se dostaly průměrně na 103 °C, zatímco 13″ MacBook Air pracoval při průměrných 87 °C, což je rozdíl zásadních 16 °C. Jak jsem ale říkal, zkrátka s tím musíte počítat, a pokud se nejedná vyloženě o nějakou úlohu na desítky minut či hodiny, nestihnete vyšší teploty na těle Airu ani poznat.

teploty-m1-m2-handbrake-air-1-2 MacBook Air M2 teploty-m1-m2-handbrake-air-2 13" MacBook Pro M1

U nových MacBooků s Apple Silicon každopádně velmi záleží na kapacitě jednotné paměti. To je hlavní důvod, proč jsem při mém typu práce mezi 13″ Pro M1 a Airem M2 nepoznal rozdíl, jelikož oba stroje mají 8 GB. Abych byl každopádně zcela upřímný, tak pokud si Air nekupujete vyloženě pouze na brouzdání po internetu či vyřizování e-mailů, ale máte v plánu na něm pracovat třeba i ve Photoshopu apod., popřípadě pokud často máte otevřených vícero programů, karet v prohlížeči a oken, tak se určitě vyplatí si připlatit za 16 GB jednotné paměti. Osobně lituji, že jsem tehdy po variantě s 16 GB pamětí nesáhl, jelikož mi nyní chybí a jedná se o jeden z důvodu, proč budu muset zase brzy znova můj MacBook vyměnit. Avšak pokud chcete Air opravdu na obyčejnou práci, určitě vám bude 8 GB paměti dostačovat.

Hraní

Co se hraní týče, tak i na Macu si rád sem tam zahraju. Vždycky to byl takový můj tajný sen, který nešel s procesory Intel splnit tak, abych byl spokojený, především vzhledem ke slabé GPU. To se však změnilo s příchodem Apple Silicon a i s naprosto základním a nejméně výkonným čipem v rodině si hraní některých oblíbených her opravdu užijete, byť je samozřejmě nutné zmínit, že většina z nich bohužel neběží nativně pro Apple Silicon, ale skrze Rosettu. Nejznámější hrou, pro kterou je plně k dispozici nativní podpora čipů Apple, je World of Warcraft, který jsem samozřejmě otestoval. S využitím překladače kódu Rosetta jsem pak odzkoušel League of Legend a Counter-Strike: Global Offensive. Jak si tedy hry vedly?

Začneme postupně, tedy World of Warcraft, jehož jsem velkým milovníkem. Zcela upřímně si jeho hraní užívám i na mém 13″ Pro, takže jsem věděl, že u nového Airu tomu bude stejně, minimálně lépe. A ve skutečnosti jsem byl mile překvapen. V klidových oblastech jsou samozřejmě FPS až několikanásobně vyšší, i přesto mi ale hraní problém nedělá. To znamená, že v klidových oblastech si můžete téměr nejvyšší rozlišení a předvolby grafiky na jedno z nejvyšších a bez problémů se budete pohybovat na 30 FPS. Každopádně, tohle většině hráčům už tak nějak nevyhovuje, a takže je samozřejmě nutné rozlišení a grafické nastavení zredukovat, abyste se dostali na 60 FPS. Největší problémy pak samozřejmě přichází v raidech, kde je opravdu mnoho lidí a všemožných entit. Zde očekávaně nový Air týmové souboje na vysoké rozlišení nezvládá a je nutné nastavení razantně snížit. Naštěstí je ale k dispozici možnost pro nastavení zvláštního rozlišení a kvality grafiky pro raidy a dungeony, takže klasicky po světě můžete běhat na vysoké grafické nastavení a při přesunu do oblasti s týmovými souboji kvalitu jednoduše nechat snížit. Zároveň počítejte s tím, že při vyšším grafickém nastavení dochází k výraznému zahřívání a thermal throttlingu, takže se vyskytují náhodné pády FPS. Proto je určitě lepší grafiku nastavit nižší.

League of Legend i Counter-Strike: Global Offensive běží přes Rosettu, což znamená, že nejsou přizpůsobené na čipy Apple Silicon a jejich kód se musí překládat z toho, který je určený pro procesory Intel. Jedná se samozřejmě o náročný krok navíc, takže dochází k úbytku výkonu, která může hra reálně využít. Co se týče League of Legends, tak se všeobecně nejedná o příliš náročnou hru. Hra automaticky vybrala nejlepší možné nastavení, tj. rozlišení 1920 x 1200 a střední nastavení grafiky s tím, že běžně hra běží na zhruba 150 FPS, a pokud se dostanete do nějakého velkého týmového souboje, tak klesne místy na cca 90 FPS. Jinak je zážitek z hraní parádní. Counter-Strike: Global Offensive pak nastavil většinu grafického nastavení na vysoké, a to s rozlišením 2560 x 1600. Při tomto nastavení hra běží průměrně na 40 FPS, všeobecně se ale hráči honí za vyššími FPS, takže nastavují slabší grafiku. Hra je následně samozřejmě hratelná, bez problémů, ale vadit vám bude malá obrazovka a hlavně se sem tam objevují takové záseky. Nevím, jestli je to kvůli Rosettě, ale vysokými teplotami to nebylo. Zkrátka, MacBook Air není herní stroj, a pokud si na něm chcete čas od času zahrát nějakou vyloženě ne úplně náročnou hru, tak vám poslouží. Počítejte však samozřejmě s vyššími teplotami. Jinak je opravdu pozoruhodné, co GPU v čipu M2, potažmo v čipech Apple Silicon, dokáže.

Výdrž

Apple u nového MacBooku Air uvádí maximální výdrž až 18 hodin. Co si však budeme nalhávat, takové výdrže reálně dosáhnete při přehrávání filmů, každopádně většina z nás na přenosných počítačích dělá i jiné záležitosti. Výdrž MacBooků se po příchodu Apple Silicon výrazně zlepšila. Pamatuji si, že předchozí 16″ MacBook Pro s Intelem jsem musel prakticky nabíjet při klasické práci co pár hodin a nabíječku jsem tahal všude s sebou. Tento zlozvyk je však fuč. MacBook Air M2 jsem využíval zhruba 2 týdny na mou každodenní práci a ve většině případech jsem se bez problémů dostal na výdrž přes 13 hodin, což bude dostačovat většině. Večer pak jenom stačí MacBook připojit k napájení, ráno jej odpojit a následně klasicky celý den fungovat. Pokud začnete na Airu dělat jakékoliv složité úkony, například úprava videa či render či hraní her, jde samozřejmě výdrž rapidně dolů. Proto je tady ale MagSafe, se kterým si nabíjení prostě užijete – ty magnety jsou opravdu magické. Vezmeme-li v potaz několikrát zmiňovanou cílovou skupinu, tak s výdrží nebude mít žádný problém.

Závěr

Všemožně na internetu jsou s novým MacBookem Air M2 často spojovány negativní slova. Uživatelé uvádí, že se jedná o kontroverzí zařízení, které se pořád jenom přehřívá, část z nich dokonce Air musela vrátit apod. Abych byl ale upřímný, tak tohle absolutně, ale absolutně nechápu. Všichni tito uživatelé podle mého názoru jednoduše nepochopili, pro koho je vlastně MacBook Air určený. Tento stroj prostě není určený k profesionálnímu nasazení, od čehož se také odvíjí slovo Air v názvu. Pro profíky je logicky určená řada Pro. MacBook Air se zaměřuje především na výdrž, kompaktnost a eleganci, samozřejmě s určitými výkonovými kompromisy. Pokud pochopíte cílovou skupinu Airu, budete tento stroj jednoduše milovat.

Samozřejmě se zcela jistě najdou jedinci, kteří budou oponovat tím, že je MacBook Air M2 předražený, a že za svou cenu by toho měl zvládat více. Pro tyto uživatele mám tady jedinou věc – sáhněte po Airu M1, který si i nadále drží korunu za poměr cena – výkon. U nového Airu si samozřejmě musíte zaplatit za všechny ty novinky a bylo hloupé si myslet, že u něj Apple nastaví stejnou cenu, jako u Airu M1. A pokud potřebujete vyšší výkon, který vám rodina Air neposkytne, tak prostě sáhněte po modelu Pro. Rozhodně se nemůžeme snažit udělat z Airu model Pro s využitím různých úprav, ten stroj na to prostě stavený není. Osobně jsem si dva týdny s novým Airem nesmírně užil a dle mého názoru se jedná o perfektní zařízení, za které bych si vzhledem k novinkám bez problémů oproti Airu M1 připlatil. Jedinou reálnou nevýhodou nového Airu M2 je zmíněný zvukový projev, který není špatný, ale rozhodně není lepší než u předchozí generace. Co se rychlosti SSD u základního modelu týče, tak si myslím, že většina uživatelů tohle ani nepostřehne. Problémy s přehříváním reálně neberu jako problémy či nějaké výrazné negativum, jelikož se s nimi setkáte jen při takovém využívání, pro které není Air vyloženě určený. Nový MacBook Air M2 má všechno, co jeho cílová skupina potřebuje.

MacBook Air M2 koupíte zde