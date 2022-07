Změřili jsme teploty při využívání nového MacBooku Air M2. Jak to dopadlo?

Když Apple před téměř dvěma lety představil vůbec první Macy s čipy Apple Silicon, asi nikdo nečekal, jak moc oblíbenými se stanou. Asi nejzajímavějším strojem se v té době stal MacBook Air M1, a to z hned několika důvodů. Primárně nabízel prakticky stejný čip jako 13″ MacBook Pro, což zaručovalo více než dostatečný výkon. Kromě toho mohla zaujmout hlavně cena, která se navíc aktuálně pohybuje ještě níže, což z Airu M1 dělá dobrou koupi i téměř dva roky od představení. Navíc k tomu ale tento stroj nedisponuje ventilátorem.

Absence ventilátoru s sebou samozřejmě nese výhody a nevýhody. Co se výhod týče, tak se uživatelé mohou spolehnout na zcela tichý chod, navíc k tomu nedochází k pohlcování prachu, který se u ostatních Maců usazuje v útrobách. Nevýhodou je pak samozřejmě rychlejší dosažení vysokých teplot, což následně vede ke snížení výkonu. I přesto ale MacBooku Air M1 výkon rozhodně neschází a Apple se rozhodl jít ve stejných šlépějích i u nového MacBooku Air M2, který nám před několika dny dorazil do redakce. Vzhledem k vysokým teplotám u 13″ MacBooku Pro M2 se mnoho uživatelů jednoduše obává teplot Airu M2 a pro mnohé se může jednat o rozhodující důvod, proč tento stroj nekoupit. Proto jsme se rozhodli, že teploty nového Airu M2 otestujeme na vlastní kůži.

Konkrétně v rámci našeho testu budeme měřit teplotu hned ve čtyřech různých situacích, a to konkrétně v klidovém režimu, při práci v běžných programech, při hraní a při renderování videa. Měřit konkrétně budeme teploty čtyř hardwarových součástí, a to samotného čipu, grafického akcelerátoru, úložiště a baterie. K získání informací o teplotách těchto součástí využíváme aplikaci TG Pro. Pro přehlednost jsme veškeré informace o teplotách umístili do tabulky níže s tím, že jsme je porovnali s teplotami MacBooku Air M1. Z testování plyne, že teploty nového MacBooku Air M2 jsou oproti předchozí generaci ve větší zátěži opravdu vyšší, a to relativně o dost. Může za to každopádně hlavně vyšší výkon čipu M2 a fakt, že systém nejspíše pouští čip do vyšších teplot, než se začne řízeně snižovat výkon.