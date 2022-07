5 příslušenství k MacBooku, které byste si neměli kupovat

Jak už jsem zmínil na předchozí stránce, tak místo mezi displejem a tělem s klávesnicí po zavření MacBooku je opravdu minimální – prakticky zde vleze pouze papír, čehož jste si mohli všimnout po prvotním otevření vašeho zařízení, jehož displej je jemným a tenkým papírem krytý. Tím pádem byste také automaticky měli zapomenout na využívání tvrzených skel, které mohou způsobit, že víko nepůjde kompletně zavřít a klávesnice s tělem bude na displej tlačit. Někdo by pak mohl říct, že je místo skla možné využít folii, i v tomto případě však buďte opatrní, a to především tehdy, pokud vlastníte nějaký starší MacBook. U těch totiž dochází k odlupování antireflexní vrstvy, a pokud sklo či folii nalepíte, tak po nějaké době při sundávání riskujete, že tuhle vrstvu vezmete dolů s sebou.

Chránič klávesnice

Mnoho uživatelů přenosných počítačů od Applu využívá také gumové chrániče klávesnice. Ty jsou buď průhledné anebo na sobě mají vyobrazené jednotlivé klávesy a pokládají se přímo na klávesnici, díky čemuž se zamezí vniku nečistot do útrob. Využívání těchto chráničů je rozhodně prospěšné, a to především u starších MacBooků s motýlkovou klávesnicí, které trpěly na zasekávání kláves. Každopádně berte na vědomí, že byste tyto chrániče měli vždy před zavřením víka MacBooku z klávesnice sundat. Opět totiž hrozí to, že by mohlo dojít k poškrábaní či poničení displeje, a to především tehdy, pokud by na chrániči zůstaly nějaké nečistoty.